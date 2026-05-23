Pentágono publica más archivos de ovnis

SpaceX lanzó con éxito, ayer viernes, la última versión de su gigantesco cohete Starship en un vuelo de prueba crucial para la empresa de Elon Musk, que prevé su salida a Bolsa, y después de que un intento la víspera se cancelara por problemas técnicos.

El vuelo, que duró unos 65 minutos, no estuvo exento de contratiempos, pero los empleados de SpaceX estallaron en júbilo cuando el cohete amerizó en el océano Índico como estaba previsto.

Starship despegó con éxito desde Texas poco después de las 17H30 hora local (22H30 GMT).

Las dos partes del aparato se separaron correctamente, pero el propulsor no completó la combustión prevista, declaró el portavoz de la empresa, Dan Huot, durante la transmisión en directo del lanzamiento.

El propulsor cayó entonces rápida e incontroladamente en las aguas del golfo de México.

Aunque la compañía no tenía planes de recuperarlo intacto, una maniobra espectacular que ya ha realizado en el pasado, sí contaba con hacerlo amerizar en un punto concreto.

«¡Amerizaje confirmado!», escribió la empresa en X.

Según las imágenes, la nave no se encontraba exactamente en la órbita correcta tras un fallo de uno de sus motores. Para compensarlo, había hecho funcionar sus otros cinco motores restantes un poco más de tiempo.

«Yo no lo llamaría una inserción orbital nominal», afirmó Huot, pero señaló que el cohete se encontraba en una trayectoria que estaba «dentro de los márgenes».

Los empleados de SpaceX celebraron cuando la nave comenzó a desplegar un conjunto de satélites de prueba, así como dos «satélites Starlink especialmente modificados» equipados con cámaras para analizar el escudo térmico del artefacto.

Musk aplaudió a su equipo en X, calificando el vuelo de «épico».

«Han marcado un gol para la humanidad», dijo.

SpaceX tuvo que postergar este vuelo de prueba tras fallas el jueves.

Retos XXL

La empresa de Musk lanzó el Starship por duodécima vez el viernes, siete meses después de su último lanzamiento.

Con sus 124 metros de altura, el modelo actual es ligeramente más grande que el anterior y la compañía está empeñada en demostrar las mejoras introducidas, tras presentar esta semana la documentación para comenzar a cotizar en la Bolsa. La oferta pública inicial (OPI) se espera que sea en junio y que marque un récord.

Hay mucho en juego con los avances de SpaceX: la empresa tiene un contrato con la NASA para producir una versión modificada de Starship que sirva para los programas lunares.

La agencia espacial estadounidense prevé enviar astronautas a la Luna en 2028. Y quiere ganarle a China, que aspira a enviar allí una misión tripulada antes de 2030.

Pero, habida cuenta de los retrasos acumulados por el sector privado, el gobierno de Donald Trump teme cada vez más que Estados Unidos fracase en conseguir este objetivo primero.

Clayton Swope, experto aeroespacial del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo a la AFP que «la versión mejorada de Starship hizo la mayor parte de lo que SpaceX esperaba que hiciera durante el lanzamiento».

Pero señaló que había pasado un tiempo significativo desde el último vuelo de prueba.

El director de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman, estaba presente en el sitio del lanzamiento el viernes.

«Estamos deseando ver volar este cohete porque, con suerte, en algún momento no muy lejano nos uniremos en órbita terrestre», comentó en una rueda de prensa organizada por SpaceX antes del despegue.

Tras la prueba, Isaacman publicó elogios en X. «Un paso más cerca de la Luna… un paso más cerca de Marte», dijo el responsable de la NASA.

Tanto SpaceX como su rival Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos que también compite por desarrollar un módulo de alunizaje, han reajustado sus estrategias para priorizar proyectos relacionados con misiones lunares.

La NASA aspira a probar en 2027 un encuentro en órbita entre su nave espacial y uno o dos módulos lunares, y llevar a cabo un alunizaje tripulado antes de finales de 2028.

Pero queda mucho por hacer antes de eso, y expertos del sector han expresado repetidamente su escepticismo de que SpaceX y Blue Origin puedan alcanzar los hitos a tiempo.

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