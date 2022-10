Celosa mujer de Florida fue arrestada por apuñalar a su hermana en el corazón hasta matarla

Fatiha Marzan, residente de Florida, está acusada de haberle dado muerte a su hermana Sayma mediante al menos cuatro puñaladas en el corazón mientras dormía tranquilamente la madrugada del 26 de septiembre, en la casa de la familia ubicada en Orlando.

La chica de 21 años estaba celosa después de haber descubierto un aparente romance en línea entre su consanguínea y el novio que previamente le había jurado amor eterno.

Desde hacía por lo menos cinco años, Fatiha sostenía una relación amorosa con un chico cuyo nombre no figura en la declaración que después la victimaria realizó ante las autoridades.

Eventualmente el enamorado también acostumbraba jugar en línea con su presunta cuñada Sayma, de 20 años, “Valorant”, un videojuego gratuito de disparos que también tiene una función de mensajería.

Los dos supuestamente se comunicaban a menudo enviándose mensajes a través del juego que se volvieron cada vez más íntimos.

Lo cierto es que recientemente Fatiha encontró uno de estos mensajes donde según ella descubrió como los gamers sostenían un amorío a espaldas suyas, entonces se le ocurrió la idea de matar a la incómoda hermana por haberle robado el corazón de su mancebo.

