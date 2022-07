Acusado por tiroteo en Highland Park, Illinois, construyó cabaña en patio trasero de vivienda de sus padres

Diversos líderes mundiales condenaron el ataque contra el ex primer ministro japonés Shinzo Abe, quien murió este viernes tras ser tiroteado durante un acto de campaña en la localidad de Nara, situada en el suroeste del país.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, recordó a Abe como un líder visionario que impulsó las relaciones entre los dos aliados. Al reunirse con sus homólogos de Japón y Corea del Sur en un encuentro del G20 en Bali, Blinken llamó a Abe «un líder con una gran visión», que “llevó la relación entre nuestros países, Estados Unidos y Japón, a nuevas alturas”.

Apenas se supo la noticia del atentado, había afirmado sentirse “profundamente triste y preocupado”. También manifestó que sus “pensamientos y oraciones” están “con su familia y con el pueblo de Japón”. El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken (Dita Alangkara/Pool via REUTERS)

Los presidentes de las instituciones de la Unión Europea (UE) expresaron su “conmoción” y “tristeza” por el “brutal” asesinato de Abe.

“Este brutal y cobarde asesinato de Shinzo Abe conmociona al mundo entero”, escribió en Twitter la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, quien poco antes había deseado “fuerza” al mandatario tras conocer que había sido herido gravemente en el atentado.

A wonderful person, great democrat and champion of the multilateral world order has passed away.



I mourn with his family, his friends and all the people of Japan.



This brutal and cowardly murder of @AbeShinzo shocks the whole world. pic.twitter.com/ztSJnlDsi6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 8, 2022

Von der Leyen lamentó la pérdida de “una maravillosa persona, gran demócrata y campeón del orden mundial multilateral” y expresó sus condolencias a familia, amigos y el pueblo japonés.

“Entristecida y conmocionada por el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe durante un evento político en Nara”, dijo en la misma red social la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien expresó también sus condolencias por el fallecimiento y el apoyo de la Eurocámara al pueblo japonés “durante este oscuro momento”.

Saddened and shocked at the assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe during a political event in Nara.



My condolences to his loved ones and all the Japanese people.@Europarl_EN stands with the people of Japan 🇯🇵 during this dark moment. — Roberta Metsola (@EP_President) July 8, 2022

La misma vía utilizó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para “lamentar profundamente” el fallecimiento del ex mandatario y expresar su incomprensión y condolencias por lo sucedido. “Nunca entenderé el brutal asesinato de este gran hombre. Japón, los europeos lloran contigo”, escribió.

It is with deep regret that I have learned of the passing of @AbeShinzo



I will never understand the brutal killing of this great man.



Japan, Europeans mourn with you.



My sincerest condolences to his wife and family. https://t.co/AH9JA5s4U0 — Charles Michel (@CharlesMichel) July 8, 2022

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, lamentó la “pérdida irreparable” del ex mandatario japonés. “Les deseo (…) valor ante esta gran pérdida irreparable”, declaró Putin en un telegrama de pésame dirigido a la madre y a la viuda de Shinzo Abe, según un comunicado del Kremlin.

“Hermosos recuerdos de este hombre notable permanecerán para siempre en los corazones de aquellos que lo conocieron”, subrayó.

El ex primer ministro nipón, de 67 años, murió este viernes después de que un individuo le disparase durante un acto electoral en Nara, en el oeste de Japón. Vladimir Putin (Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Más temprano, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se mostró “totalmente consternado y entristecido” por el “despreciable ataque” contra Abe. “Mis pensamientos están con su familia y sus seres queridos”, señaló; mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se declaró “profundamente impactado” por el “atroz ataque” contra el ex primer ministro japonés. “Mis pensamientos están con la familia y los seres queridos de un gran primer ministro. Francia está al lado del pueblo japonés”, acotó.

En tanto, el canciller alemán, Olaf Scholz, expresó su “tristeza” y “conmoción” por la muerte de Abe y manifestó su “más profunda solidaridad” con su familia, el primer ministro nipón, Fumio Kishida, y “nuestros amigos japoneses”. “Estamos junto a Japón en estas horas difíciles”, puntualizó.

La ex primer ministra británica, Theresa May, indicó en Twitter: “Es realmente desgarrador enterarme de la muerte de mi amigo Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, asesinado en las circunstancias más terribles mientras hacía campaña para su partido político”.

“Fue un estadista del más alto calibre. Un socio fiable y un aliado de confianza. Un anfitrión consumado. Pero también los más cálidos y amables de los amigos. Mis oraciones y mis más profundas condolencias están con su familia y el pueblo de Japón”, expresó.

Truly heartbreaking to hear of the death of my friend Shinzo Abe, former Prime Minister of Japan — killed in the most appalling of circumstances while campaigning for his political party. — Theresa May (@theresa_may) July 8, 2022

El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, trasladó también sus condolencias a la familia y el pueblo japonés que ha perdido “a un político respetado”, mientras que su homólogo rumano, Klaus Iohannis, describió a Abe como un “defensor de la democracia y el multilateralismo, además de un gran amigo”.

El jefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, hizo declaraciones similares y condenó el “atroz ataque” que ha acabado con la vida de un “amigo querido”, unas palabras que han llegado antes de que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, señalara que “Abe era uno de los mayores amigos de Australia en el plano internacional”.

Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, calificó a Abe como “uno de los líderes más influyentes del mundo moderno”, una expresión a la que se ha sumado la del Gobierno indonesio -que está actualmente acogiendo la reunión ministerial del G20 en Bali-, que ha trasladado sus “más profundas condolencias” al pueblo y Gobierno japonés.

Abe fue víctima de varios disparos en plena calle mientras pronunciaba un discurso antes de los comicios parlamentarios que se celebran este domingo en Japón, y su partido informó de su fallecimiento tras anunciar previamente los médicos a cargo que había sufrido una parada cardiorrespiratoria.

Como presunto autor del atentado se ha detenido a Yamagami Tetsuya, un hombre desempleado de 41 años y ex miembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa (Ejército nipón).

Tras convertirse en el primer ministro nipón más longevo en el cargo y abandonar el poder en 2020, Shinzo Abe seguía siendo el político más influyente del país y había sido mentor del actual primer ministro, Fumkio Kishida, quien ha mantenido los principales pilares de la estrategia política de su predecesor desde que llegó al poder en octubre del año pasado.