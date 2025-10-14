Connect with us

Habilitaran cines al aire libre para ver el partido entre El Salvador y Guatemala

Publicado

Hace 42 minutos

el

Los aficionados que no consiguieron entradas para el partido entre El Salvador y Guatemala podrán seguir el encuentro en pantallas gigantes instaladas en espacios públicos.

Una de las pantallas se ubicará en el Parque Bicentenario, sobre el bulevar Monseñor Romero, donde los asistentes podrán disfrutar del partido de manera gratuita en un ambiente seguro y familiar. Otra pantalla estará disponible en Nuevo Cuscatlán, para que más personas compartan la emoción del juego en comunidad.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa accesible para que los seguidores del fútbol vivan la pasión del partido sin necesidad de estar en el estadio.

Nacionales -deportes

Entradas agotadas para el partido El Salvador vs Guatemala en el Cuscatlán

Publicado

Hace 20 horas

el

13 octubre, 2025

Por

El apoyo de la afición salvadoreña a La Selecta se mantiene firme. A pesar de las dos derrotas consecutivas en el Estadio Cuscatlán, los hinchas agotaron por completo las entradas para el partido contra Guatemala.

El respaldo masivo refleja la pasión de los salvadoreños por su selección, que se prepara para uno de los clásicos más intensos de Centroamérica. El encuentro representa una oportunidad para que El Salvador recupere confianza y sume puntos que lo acerquen a sus aspiraciones mundialistas.

Actualmente, Panamá y Surinam lideran el Grupo A con cinco unidades cada uno, mientras que El Salvador se ubica tercero con tres puntos y Guatemala cierra la tabla con dos.

Nacionales -deportes

Tecnología confirma fuera de juego en el gol de Panamá contra El Salvador

Publicado

Hace 3 días

el

11 octubre, 2025

Por

La tecnología de fuera de juego semiautomático (SAOT, por sus siglas en inglés) confirmó que el gol anotado por Panamá ante El Salvador sí debió ser anulado por posición adelantada.

El tanto, que generó polémica entre aficionados y analistas, fue revisado mediante este sistema, el cual reveló que el jugador panameño que intervino en la jugada estaba en posición ilícita al momento de recibir el balón.

El sistema SAOT, implementado recientemente en competiciones internacionales para aumentar la precisión en decisiones arbitrales, utilizó sensores y tecnología de seguimiento para determinar con claridad la posición del jugador en cuestión.

Tras el análisis, se concluyó que el gol vulneró las reglas del fuera de juego, lo que ha reavivado el debate sobre el uso del VAR y la tecnología en el fútbol.

A pesar de la evidencia técnica, el tanto fue convalidado en su momento por el equipo arbitral, lo que ha generado críticas hacia la actuación arbitral y ha llevado a algunos sectores a pedir mayor capacitación y coordinación entre el VAR y la tecnología SAOT.

Este incidente podría tener repercusiones importantes en el desarrollo de la eliminatoria, ya que el resultado afectó directamente a la clasificación de ambos equipos.

Nacionales -deportes

Panamá logra ganar en el estadio Cuscatlán

Publicado

Hace 3 días

el

11 octubre, 2025

Por

Los panameños logaron este viernes ganar en el estadio Cuscatlán tras ganar por 0-1 a El Salvador.

El VAR volvió aparecer en el coloso de Monserrat y de manera injusta, porque nuevamente le anuló el gol a La Selecta.

En el minuto 55, Michael Amir Murillo apareció por banda derecha y asistió a José Fajardo para la anotación panameña.

