Aceituno sigue en la zona de clasificación rumbo a Tokio

A la edad de 10 años, cuando cursaba quinto grado, Blanca Alicia Cubías fue diagnosticada con una malformación arteriovenosa, lo que le causó una hemorragia ocular interna. Su enfermedad se agravó al llegar el glaucoma, lo que le hizo perder la vista de manera rápida a muy corta edad.

A pesar de ello, Cubías, oriunda de San Vicente, no se dio por vencido y, aunque le fue difícil adaptarse a esta nueva realidad, afrontó de la mejor manera su proceso de rehabilitación y así continuar con sus estudios en centros escolares regulares.

“Tuve que pasar el proceso de rehabilitación en el Centro de Rehabilitación para Ciegos (de San Vicente) lo cual me ayudó para continuar con mis estudios en centros escolares regulares”, recuerda.

Incluso, la discapacidad visual no mermó los anhelos de Cubías por continuar sus estudios superiores y fue así que, en el 2004, se graduó de Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de El Salvador (UES).

Dos años más tarde (2006), Blanca Cubías tuvo su primer contacto con el deporte inclusivo. Fue gracias a la invitación de unos amigos que también tenían discapacidad visual, para jugar goalball en San Salvador. Desde entonces, asegura, se enamoró de este deporte, ya que le permitía dejar su discapacidad a un lado y disfrutar del deporte.

En ese momento, recuerda Cubías, el goalball no era muy conocido, ni contaba con muchos atletas; incluso, a ella le tocaba trasladarse desde San Vicente a San Salvador para poderlo practicar, por lo que decidió retirarse.

Luego, en el 2011, Blanca regresa y se incorpora a la selección nacional de goalball, en la que militó durante seis años. En ese tiempo representó al país en los Juegos Paracentroamericanos San José 2013 y los Juegos Parapanamericanos Toronto 2015.

Su amor al deporte y el anhelo por solidificar el goalball en El Salvador, llevó a Cubías a integrarse a la junta directiva de la Asociación Salvadoreña de Goalball (Adesgo)

“La asociación de goalball nace en el 2018. Considero que no tuve dificultades para integrarse y trabajar en beneficio de este bonito deporte. Uno de los objetivos que nos hemos trazado es encontrar a más niños a nivel nacional que quieran practicar este deporte”, expresa Cubías.

Y su trabajo dentro de la junta directiva catapultó a Cubías, en el 2016, hasta la presidencia de Adesgo y, en el 2021, a ser miembro del Comité Directivo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), por el sector de asociaciones deportivas. Este es un hecho histórico, ya que es la primera mujer dirigente que se integra a este organismo y por ello la dirigente considera que es una buena oportunidad para potenciar el deporte inclusivo.

“Considero que es una ventaja ser una mujer dirigente, ya que los padres de familia cuando ven a una mujer al frente de la asociación, les genera confianza en que sus hijos participen o viajen largas distancias para poder participar en algún evento o en los campamentos deportivos que hemos realizado”, asegura Blanca quien es una de las pocas mujeres dirigentes en el deporte salvadoreño.

Al consultar acerca del trabajo realizado dentro de la asociación, aclara que, como mujer, no ha tenido dificultad. “Como mujer me he sentido muy bien, victoriosa en este trabajo, porque me encanta desarrollarme en esta área. Considero que hubiéramos crecido como asociación en 2020, pero lastimosamente la crisis de salud mundial nos afectó”, reflexiona la dirigente.

En la misma línea, Cubías considera que las mujeres, con o sin discapacidad, deben prepararse para cambiar su realidad, ya sea estudiar en cualquier nivel educativo, así como para informarse de cuáles son sus derechos y puedan defenderse con propiedad.

Es más, Blanca motiva a las mujeres de su asociación a ser entes de cambio, iniciando por ellas, ya que la discapacidad no debe detener sus sueños, “El 8 de marzo es un recordatorio de que hay que seguirse educando en derechos para tener una vida libre de violencia, aparte de recordar o conmemorar hay que hacerlos valer bajo las legislaciones que existen”, reflexionó.

FICHA TÉCNICA

Nombre: Blanca Alicia Cubías Díaz

Deporte: Goalball

Edad: 21 de febrero de 1979

Logros:

PROFESIONAL:

Docente

Licenciatura en Ciencias de la Educación

DEPORTIVO (COMO ATLETA):

Juegos Paracentroamericanos San José, Costa Rica, 2013.

Juegos Panamericanos Toronto,Canadá, 2015.

DEPORTIVO (COMO DIRIGENTE):

Actualmente parte del Comité Directivo de INDES (2020)

Presidenta de la Asociación Deportiva Salvadoreña de Goalball (2018 a la fecha)

Con información de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Fotos | cortesía