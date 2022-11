Terremoto magnitud 6.1 sacude este lunes a Japón

Más de una docena de contenedores de carga quedaron esparcidos por un potrero y amontonados unos sobre otros después de que un tren de carga descarrilara cerca de la ciudad australiana de Geelong, en el estado de Victoria. El motivo del descarrilamiento, ocurrido a las 5:30 del lunes (hora local) fue el mal estado de las vías a causa de las inundaciones generalizadas provocadas por los torrenciales aguaceros, informa Sky News.

A freight train has derailed at Inverleigh, leaving more than 20 containers sprawled across a paddock. https://t.co/RMT43bpwpa @NickMcCallum7 #7NEWS pic.twitter.com/oFZZvaDl4p

Los vagones se salieron de las vías, al parecer dañadas por la filtración del agua por debajo de la estructura de soporte. Según los reportes, se registraron hasta 70 mm de lluvia durante 24 horas en algunas áreas. Las imágenes difundidas por los medios dan cuenta de varios contenedores apilados unos sobre otros, gravemente dañados por el incidente. Las autoridades de Victoria han confirmado que aún no se han reportado heridos y que el tren no transportaba mercancías peligrosas a bordo del tren. Los investigadores están en el lugar tratando de determinar con detalle la causa del descarrilamiento.

Relacionado con las enormes inundaciones provocadas por las torrenciales lluvias de los últimos días en Australia, usuarios de la red social Twitter mostraron imágenes de un contenedor de carga que flotaba a la deriva por la calle principal de Molong, un pueblo de Nueva Gales del Sur.

A shipping container making its way down main street, is not a sight you see everyday in the little village of Molong. Nearly 90mms of rain in Orange hasn’t helped it’s cause either. @7NEWSCentWest @7NewsSydney @7NewsAustralia #nswfloods pic.twitter.com/2bES1FzaSN