VIDEO | Duelo de bestias: dos peleadores dan un espectáculo ‘salvaje’ en el careo previo a su combate

Con 38 y 35 años respectivamente, Cristiano Ronaldo y Messi continúan siendo figuras en sus selecciones y la primera fecha FIFA del 2023 ha servido para que ambos hicieran estallar las gradas con goles de tiro libre.

El primero en marcar fue Cristiano Ronaldo. Ocurrió en la primera jornada del clasificatorio a la Eurocopa 2024 contra Liechtenstein en el 63′ y significó el 4-0 definitivo a favor de Portugal. Previamente había anotado de penal.

Horas después, llegó el partido amistoso entre Argentina y Panamá, donde la afición de la Albiceleste rindió un sentido homenaje a los campeones del mundo.

Messi puso el broche al partido en el 89′ con el 2-0 enviando el remate al lado contrario del portero José Guerra y por encima de la barrera.

