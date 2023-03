Nuevo récord: Cristiano Ronaldo se convirtió en el futbolista con más juegos disputados con su selección

Suecia inició con el pie izquierdo su camino en las eliminatorias para la Eurocopa 2024 al caer goleada en condición de local 0-3 pero pese a ello, se aseguró de que su jugador estrella Zlatan Ibrahimovic batiera un nuevo récord: con 41 años y 173 días se convirtió en el futbolista más veterano en la historia de la clasificación.

Ibra ingresó en el terreno de juego en el 73′ cuando el equipo estaba perdiendo 2-0, sustituyendo a su similar del Newcastle United, Alexander Isak.

Tal parece que Zlatan está dispuesto a romper todos los récords de veteranía, pues recientemente comentó que su deseo es mantenerse activo por más tiempo en el fútbol.

“Quiero seguir jugando al fútbol, claro que si me siento bien esta es mi prioridad. Me siento muy bien en el Milan, si quieren que me mantenga estoy contento. Estoy disponible”, dijo.

41-YEAR-OLD ZLATAN IBRAHIMOVIC TAKES THE PITCH FOR SWEDEN!



Oldest player to EVER play in a Euro qualifier.



Timeless. pic.twitter.com/gcZGqGKKAp — ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2023

El pasado 18 de marzo, Ibrahimovic hizo historia a nivel de clubes a convertirse en el jugador de más edad en marcar un gol en la Serie A. El tanto fue anotado en la derrota de su Milan contra el Udinese 3-1 y fue de penalti.

Actualmente, el Milan ocupa la cuarta posición del torneo local con 43 unidades, asegurándose por el momento la clasificación directa a la UEFA Champions League 2022/23 donde el sueco podría decir “presente”.

