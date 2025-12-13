Vin Diesel quiere a Cristiano Ronaldo en la próxima película de ‘Fast & Furious’: “Hemos escrito un personaje para él”

El Salvador sigue posicionándose como el centro del espectáculo centroamericano para decenas de artistas de talla mundial y Shakira es otra de esas estrellas que estará en el país muy pronto.Latinos y latinoamericanos

Según confirmó Two Shows Producciones, la artista colombiana ¡ofrecerá tres conciertos en el país en apenas cuatro días! El espectáculo, que no tiene precedentes, ha sido denominado como ‘Residencia Centroamericana’ y forma parte de su gira «Las mujeres ya no lloran».

Las fechas serán el 12, 14 y 15 de febrero del 2026, y el escenario de este magno evento musical será el Estadio Jorge ‘Mágico’ González.

De acuerdo con Two Shows Producciones, las entradas estarán a la venta a partir de las 11:00 de la mañana del próximo 17 de diciembre a través de @funcapital.latam y @todoticketsv.

Miles de personas de países vecinos seguramente vendrán para disfrutar del talento de la colombiana, pues estas serán las únicas presentaciones en toda Centroamérica, por lo que se prevé que arriben fans de todo el istmo.

