Vin Diesel quiere a Cristiano Ronaldo en la próxima película de ‘Fast & Furious’: “Hemos escrito un personaje para él”
El actor Vin Diesel generó expectativa tras publicar en Instagram que se escribió un papel para Cristiano Ronaldo en la próxima entrega de la saga Rápidos y Furiosos.
Diesel no confirmó la participación del futbolista portugués en la filmación, pero afirmó que el personaje fue creado para él.
El anuncio se viralizó en redes sociales y, hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles.
VIDEO | Caos y disturbios tras la visita de Lionel Messi a un estadio de la India
La visita de Lionel Messi, acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez, a un estadio de la India terminó con disturbios.
Espectadores denunciaron una estafa por parte de la organización del evento, cuyo jefe fue detenido por la Policía, luego de que no lograran disfrutar del argentino en Calcuta.
Según medios locales, Messi dio una vuelta al campo saludando a la multitud y abandonó el estadio de inmediato, pese a que estaba previsto un partido de exhibición.
Tras ello, algunos aficionados reaccionaron con violencia, arrancaron asientos y los lanzaron al césped, además de botellas de agua, e incluso hubo invasión del terreno de juego.
<blockquote class=»twitter-tweet» data-media-max-width=»560″><p lang=»es» dir=»ltr»><a href=»https://twitter.com/hashtag/CRONIO?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#CRONIO</a> Visita de Messi a estadio de la India termina en caos y destrucción<br>➡️ Te contamos: <a href=»https://t.co/c1madMzlay»>https://t.co/c1madMzlay</a><br><br>Video: Cortesía <a href=»https://t.co/Yad59j7XqR»>pic.twitter.com/Yad59j7XqR</a></p>— Diario Digital Cronio (@croniosv) <a href=»https://twitter.com/croniosv/status/1999916992556625962?ref_src=twsrc%5Etfw»>December 13, 2025</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>
Muere Peter Greene, actor de Pulp Fiction y La Máscara, a los 60 años
Peter Greene, actor reconocido por sus personajes intensos y memorables en el cine de los años noventa, falleció a los 60 años tras ser hallado sin vida en su residencia ubicada en la ciudad de Nueva York.
Greene fue parte de una generación de intérpretes que dejó huella en el cine independiente y comercial. Entre sus trabajos más recordados se encuentran su participación en Pulp Fiction (1994), dirigida por Quentin Tarantino, así como su papel en La Máscara (1994), protagonizada por Jim Carrey. Su estilo actoral lo llevó a interpretar con frecuencia personajes complejos, oscuros y de fuerte carga dramática.
A lo largo de su carrera, también participó en producciones como The Usual Suspects, Blue Streak y diversas series de televisión, consolidándose como un actor de carácter muy valorado dentro de la industria.
La noticia de su fallecimiento ha generado reacciones de colegas y seguidores, quienes han destacado su talento y la intensidad que deslumbraba a cada uno de sus personajes.
¡Shakira tendrá histórica residencia con tres conciertos en El Salvador!
El Salvador sigue posicionándose como el centro del espectáculo centroamericano para decenas de artistas de talla mundial y Shakira es otra de esas estrellas que estará en el país muy pronto.Latinos y latinoamericanos
Según confirmó Two Shows Producciones, la artista colombiana ¡ofrecerá tres conciertos en el país en apenas cuatro días! El espectáculo, que no tiene precedentes, ha sido denominado como ‘Residencia Centroamericana’ y forma parte de su gira «Las mujeres ya no lloran».
Las fechas serán el 12, 14 y 15 de febrero del 2026, y el escenario de este magno evento musical será el Estadio Jorge ‘Mágico’ González.
De acuerdo con Two Shows Producciones, las entradas estarán a la venta a partir de las 11:00 de la mañana del próximo 17 de diciembre a través de @funcapital.latam y @todoticketsv.
Miles de personas de países vecinos seguramente vendrán para disfrutar del talento de la colombiana, pues estas serán las únicas presentaciones en toda Centroamérica, por lo que se prevé que arriben fans de todo el istmo.