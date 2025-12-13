Nacionales
PNC captura a hombre acusado de lesionar gravemente a otro en Nejapa
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Samuel de Jesús Cortez Flores, acusado de lesionar de gravedad a un hombre con arma blanca la mañana del sábado en el departamento de San Salvador.
El hecho ocurrió en la colonia El Cambio, distrito de Nejapa, municipio de San Salvador Oeste.
Según la PNC, la víctima sufrió heridas de gravedad en el abdomen y brazo, y el sospechoso intentó escapar tras cometer el delito, pero fue capturado.
Flores será remitido por el delito de lesiones agravadas.
Capturan a marero por provocar siniestro vial al conducir ebrio en La Libertad
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el arresto de Ricardo Alonso Bonilla Sarmiento, identificado como homeboy de la Mara Salvatrucha (MS-13), tras provocar un siniestro vial por conducir en estado de ebriedad en el departamento de La Libertad.
El hecho ocurrió la mañana del sábado en el kilómetro 16 de la carretera Panamericana, en La Libertad Sur, cuando se desplazaba en motocicleta. La prueba de aire espirado arrojó 198 miligramos por decilitro de alcohol.
Según la PNC, Bonilla Sarmiento pertenece a la clica Monserrat Little Criminal Salvatruchos y presenta tatuajes alusivos a su estructura.
Será remitido por los delitos de agrupaciones ilícitas y conducción peligrosa.
Un muerto y tres heridos dejan accidentes viales en San Miguel y Usulután
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Carlos Alfredo Padilla Rivas, de 21 años, quien será remitido por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa, tras ocasionar un percance vial en el que una persona falleció. El hecho ocurrió la madrugada del sábado sobre la calle principal que conecta los distritos de Ciudad Barrios y Chapeltique, en San Miguel Norte. Según la PNC, Padilla Rivas conducía una motocicleta, perdió el control y se accidentó; su acompañante falleció en el lugar, mientras que el detenido resultó con algunos golpes. La prueba de alcotest determinó 102 grados de alcohol en aliento al momento de conducir.
En otro hecho, en Usulután, una mujer y un hombre resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que se conducían cayera al fondo de una quebrada bajo el puente El Coyolito, en el kilómetro 100 de la carretera Litoral, cantón El Coyolito, Jiquilisco, Usulután Oeste. El conductor de un sedán negro perdió el control del vehículo, que se precipitó a una profundidad aproximada de 50 metros. En el automotor se transportaban tres personas, quienes fueron rescatadas por personal de la PNC, Bomberos, Fuerza Armada, Sistema de Emergencias Médicas y Cruz Roja seccional Jiquilisco; dos de los lesionados fueron estabilizados e inmovilizados y trasladados al Hospital Nacional de Jiquilisco.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del 1 de enero al 11 de diciembre de 2025 se registran 4,448 siniestros viales en el oriente del país. San Miguel contabiliza 2,555 accidentes, con 1,058 personas lesionadas y 99 fallecidas; seguido de Usulután, con 900 siniestros, 520 lesionados y 65 fallecidos.
El Salvador suma 1,085 días sin registrar homicidios
La política y estrategia de seguridad pública que implementa el gobierno del presidente Bukele ha llevado a El Salvador a salir de la lista de naciones más violentas del mundo y a colocarlo como el país más seguro del hemisferio occidental.
El llamado «modelo Bukele» es replicado y destacado por gobiernos de otros países alrededor del mundo que reconocen en él una herramienta eficaz contra el combate del crimen.
El Plan Control Territorial (PCT) y la implementación del régimen de excepción han permitido una drástica reducción de homicidios, la captura de más de 90,500 pandilleros, la recuperación de territorios en poder de pandillas y asestar duros golpes al crimen común y organizado así como al narcotráfico local e internacional.
Los salvadoreños ahora viven en un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad en sus comunidades lo que no tuvieron durante los 20 años de gobiernos areneros y los 10 años de administración efemelenista.