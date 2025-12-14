Capturan a marero por provocar siniestro vial al conducir ebrio en La Libertad

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Carlos Alfredo Padilla Rivas, de 21 años, quien será remitido por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa, tras ocasionar un percance vial en el que una persona falleció. El hecho ocurrió la madrugada del sábado sobre la calle principal que conecta los distritos de Ciudad Barrios y Chapeltique, en San Miguel Norte. Según la PNC, Padilla Rivas conducía una motocicleta, perdió el control y se accidentó; su acompañante falleció en el lugar, mientras que el detenido resultó con algunos golpes. La prueba de alcotest determinó 102 grados de alcohol en aliento al momento de conducir.

En otro hecho, en Usulután, una mujer y un hombre resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que se conducían cayera al fondo de una quebrada bajo el puente El Coyolito, en el kilómetro 100 de la carretera Litoral, cantón El Coyolito, Jiquilisco, Usulután Oeste. El conductor de un sedán negro perdió el control del vehículo, que se precipitó a una profundidad aproximada de 50 metros. En el automotor se transportaban tres personas, quienes fueron rescatadas por personal de la PNC, Bomberos, Fuerza Armada, Sistema de Emergencias Médicas y Cruz Roja seccional Jiquilisco; dos de los lesionados fueron estabilizados e inmovilizados y trasladados al Hospital Nacional de Jiquilisco.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del 1 de enero al 11 de diciembre de 2025 se registran 4,448 siniestros viales en el oriente del país. San Miguel contabiliza 2,555 accidentes, con 1,058 personas lesionadas y 99 fallecidas; seguido de Usulután, con 900 siniestros, 520 lesionados y 65 fallecidos.

