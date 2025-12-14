Cielo parcialmente nublado y entrada de Vientos Nortes por la noche

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, sin pronóstico de lluvias. Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado, con lluvias en sectores de la cordillera volcánica y la zona montañosa norte. Por la noche, las lluvias se concentrarán en la zona paracentral y el noroccidente del país, con cielo parcialmente nublado.

El viento variará entre 10 y 25 km/h, y por la noche ingresarán Vientos Nortes con ráfagas de hasta 50 km/h.

El ambiente será cálido durante el día y fresco en la noche y madrugada.

Estas condiciones se deben al flujo de este acelerado durante el día y a la influencia nocturna de Vientos Nortes asociados a una Alta Presión sobre Texas, EE. UU., que empuja un frente frío en la región del Caribe.

