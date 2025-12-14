Nacionales
Cielo parcialmente nublado y entrada de Vientos Nortes por la noche
Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, sin pronóstico de lluvias. Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado, con lluvias en sectores de la cordillera volcánica y la zona montañosa norte. Por la noche, las lluvias se concentrarán en la zona paracentral y el noroccidente del país, con cielo parcialmente nublado.
El viento variará entre 10 y 25 km/h, y por la noche ingresarán Vientos Nortes con ráfagas de hasta 50 km/h.
El ambiente será cálido durante el día y fresco en la noche y madrugada.
Estas condiciones se deben al flujo de este acelerado durante el día y a la influencia nocturna de Vientos Nortes asociados a una Alta Presión sobre Texas, EE. UU., que empuja un frente frío en la región del Caribe.
VMT anuncia acciones preventivas de tránsito para fiestas de fin de año
El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, informó que durante las festividades de Navidad y Fin de Año se realizarán diversas acciones preventivas junto con la Policía Nacional Civil (PNC) para reducir los accidentes de tránsito y garantizar la seguridad de la población.
Reyes indicó que los controles, habituales en estas temporadas, se intensificarán y que el personal verificará el cumplimiento de la normativa de tránsito.
Las autoridades hacen un llamado a los conductores a mantener sus documentos al día, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones, principales causas de siniestros viales.
Rescatan a persona arrastrada por corriente en playa La Puntilla
La Unidad de Guardavidas de Protección Civil rescató este día a una persona arrastrada por una corriente de retorno en la playa La Puntilla, en San Luis La Herradura, La Paz.
La rápida acción de los guardavidas permitió poner a salvo a la víctima, quien recibió atención inmediata en el lugar por personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Las autoridades confirmaron que la persona se encuentra estable y reiteraron el llamado a la población a seguir las recomendaciones de seguridad y las indicaciones de los guardavidas.
Capturan a marero por provocar siniestro vial al conducir ebrio en La Libertad
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el arresto de Ricardo Alonso Bonilla Sarmiento, identificado como homeboy de la Mara Salvatrucha (MS-13), tras provocar un siniestro vial por conducir en estado de ebriedad en el departamento de La Libertad.
El hecho ocurrió la mañana del sábado en el kilómetro 16 de la carretera Panamericana, en La Libertad Sur, cuando se desplazaba en motocicleta. La prueba de aire espirado arrojó 198 miligramos por decilitro de alcohol.
Según la PNC, Bonilla Sarmiento pertenece a la clica Monserrat Little Criminal Salvatruchos y presenta tatuajes alusivos a su estructura.
Será remitido por los delitos de agrupaciones ilícitas y conducción peligrosa.