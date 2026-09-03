Internacionales -deportes
Por andar manejando en estado de ebriedad, Real Madrid abre expediente a Raúl Asencio
El Real Madrid abrirá un expediente y analizará si aplica una sanción al defensa Raúl Asencio por conducir en estado de ebriedad.
De acuerdo con el texto, las leyes en España establecen como límites permitidos 0,25 miligramos de alcohol por litro (mg/l) de aire espirado o 0,50 gramos por litro (g/l) de sangre. Asencio registró 0,90 mg/l de alcohol en aire espirado durante la primera prueba, mientras que en una segunda prueba el resultado fue de 0,88 mg/l.
El técnico del Real Madrid, José Mourinho, también se refirió al caso de Asencio y confirmó que el club abrió un expediente contra el jugador.
“El club ha abierto un expediente. Continuará lesionado mínimo un par de semanas más. Y eso me ayuda a estar fuera de ese problema. Lo que define bien mi modo de reaccionar a todo esto es que un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día”, declaró Mourinho.
Deportes
Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina y pone fin a una histórica era con la Albiceleste
Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su retiro definitivo de la Selección Argentina, cerrando una histórica trayectoria internacional de más de dos décadas. El capitán albiceleste tomó la decisión después de disputar el Mundial de 2026, torneo en el que Argentina alcanzó nuevamente la final, pero cayó 1-0 ante España en tiempo extra.
A sus 39 años, Messi explicó mediante un emotivo mensaje que considera que llegó el momento de dar paso a una nueva generación de futbolistas. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, expresó el argentino, quien aseguró que siempre entregó todo por la camiseta de su país y que continuará apoyando a la selección como un hincha más.
Messi se despide de Argentina después de disputar 207 partidos y marcar 125 goles, registros que lo consolidan como una de las figuras más importantes en la historia de la Albiceleste. Durante su etapa internacional conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022, además de haber disputado las finales mundialistas de Brasil 2014 y Norteamérica 2026.
Su retiro pone fin a una etapa que comenzó en 2005 y que atravesó momentos de críticas, derrotas y posteriormente una época dorada con títulos internacionales. Messi continuará su carrera a nivel de clubes con el Inter Miami, pero su anuncio marca oficialmente el cierre de uno de los capítulos más importantes de la historia reciente del fútbol argentino y mundial.
Internacionales -deportes
Barcelona acuerda el fichaje de Gabriel Jesús: el delantero brasileño llegará procedente del Arsenal
El FC Barcelona alcanzó un acuerdo con el Arsenal para incorporar a Gabriel Jesús, delantero brasileño de 29 años, en uno de los movimientos sorpresa de los últimos días del mercado de fichajes. La operación rondaría los 10 millones de euros más variables y únicamente quedaría pendiente que el futbolista supere el reconocimiento médico antes de que el club haga oficial su llegada.
Gabriel Jesús firmaría un contrato por dos temporadas, hasta 2028, con opción a un tercer año, según diferentes medios españoles. El atacante viajaría a Barcelona este lunes para realizar las pruebas médicas y completar los últimos trámites de una negociación que se aceleró durante las últimas horas.
La apuesta por el brasileño surge después de que el Barça encontrara dificultades para concretar el fichaje de Julián Álvarez, ante la negativa del Atlético de Madrid de negociar su salida al conjunto catalán. Gabriel Jesús aparece así como una alternativa de menor coste para cubrir la posición de delantero centro tras la salida de Robert Lewandowski y aportar experiencia y versatilidad al ataque dirigido por Hansi Flick.
El brasileño tiene amplia experiencia en la élite europea después de sus etapas con Manchester City y Arsenal. Su historial reciente incluye una grave lesión de rodilla, aunque el Barcelona se habría informado sobre su actual condición física y habría recibido referencias positivas antes de avanzar en la operación. A falta del examen médico y el anuncio oficial, Gabriel Jesús está muy cerca de convertirse en nuevo jugador azulgrana.
Internacionales -deportes
Real Madrid golea 4-0 al Málaga en el Bernabéu y mantiene su paso perfecto en LaLiga
El Real Madrid consiguió este domingo una contundente victoria por 4-0 sobre el Málaga CF en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga. El conjunto blanco dominó buena parte del encuentro y sumó su tercer triunfo consecutivo en el inicio de la temporada.
Jude Bellingham abrió el marcador al minuto 19 y, poco después, una acción ofensiva del inglés terminó en un autogol del guardameta Alfonso Herrero. Antes de la media hora, Kylian Mbappé amplió la ventaja tras una asistencia de Trent Alexander-Arnold, dejando prácticamente encaminado el partido antes del descanso.
En el tiempo agregado, Arda Güler puso cifras definitivas al 4-0 tras recibir una asistencia de Vinícius Jr. Con el resultado, el equipo dirigido por José Mourinho alcanza nueve puntos de nueve posibles, manteniendo un arranque perfecto después de sus victorias frente al Espanyol y la Real Sociedad.