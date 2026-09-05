Hansi Flick espera contar con Lamine Yamal para Valencia tras sufrir un golpe

El delantero brasileño Neymar, de 34 años, se perderá los próximos partidos del Santos debido a una lesión muscular en el muslo derecho, confirmó el club este viernes.

El jugador se lesionó el miércoles durante el empate 0-0 del Santos ante el Palmeiras y tuvo que abandonar el encuentro en el entretiempo. El resultado dejó al equipo eliminado de la Copa de Brasil, luego de la derrota 3-0 sufrida en el partido de ida la semana anterior.

El Santos informó que los exámenes realizados a Neymar determinaron una “lesión muscular tipo 2B en el recto anterior del muslo derecho”. El club no especificó un período de recuperación.

La baja se produce cuando el Santos se prepara para disputar el próximo miércoles el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro. El encuentro de vuelta está programado para el 16 de septiembre.

Neymar también cuestionó en redes sociales el estado del césped del estadio Vila Belmiro tras el partido ante Palmeiras. El brasileño afirmó que la cancha tenía numerosos huecos debido a trabajos de descompactación realizados un día antes del encuentro y señaló que otros tres jugadores presentaron molestias durante el primer tiempo.

El argentino Álvaro Barreal salió del partido a los 29 minutos, mientras que Igor Vinícius y Lucas Veríssimo fueron sustituidos junto a Neymar en el descanso.

Los problemas físicos han afectado a Neymar desde una grave lesión sufrida en octubre de 2023 durante un partido premundialista de la selección de Brasil, cuando militaba en el Al-Hilal de Arabia Saudita. Estas dificultades también limitaron su regreso al Santos en 2025, club en el que se formó.

En el Mundial de 2026, Neymar se perdió los primeros partidos de Brasil después de que el seleccionador Carlo Ancelotti decidiera convocarlo.

Durante la actual temporada, Neymar ha disputado 12 de los 24 partidos del Santos en el Brasileirão, con un registro de seis goles y tres asistencias. En la Copa Sudamericana, ha participado en cinco de los diez encuentros disputados por el equipo.

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