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Hansi Flick espera contar con Lamine Yamal para Valencia tras sufrir un golpe
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confía en poder contar con su joven estrella Lamine Yamal para el partido de LaLiga contra el Valencia, luego de que el jugador sufriera un golpe y realizara una sesión de entrenamiento por separado.
“Tuvo un dolor por un golpe y pensamos que lo mejor sería que se entrenase por separado”, explicó el técnico alemán durante la rueda de prensa previa al partido del domingo, correspondiente a la cuarta fecha liguera, que se disputará en Valencia.
Flick señaló que, después de la sesión, Lamine Yamal manifestó encontrarse bien, por lo que espera que pueda viajar con el equipo y estar disponible para jugar. No obstante, el entrenador indicó que la decisión definitiva se tomará el domingo.
“Habrá que esperar a mañana. Tendremos que decidir. Quizás decidamos que es mejor que descanse o que empiece de inicio, ya veremos, hablaré con él y tomaré la decisión”, explicó.
El técnico del Barcelona también volvió a elogiar al delantero, quien, según Flick, está recuperando su mejor nivel después de un inicio de temporada algo irregular.
Lamine Yamal ha disputado prácticamente al completo los tres partidos de LaLiga jugados hasta ahora. Flick destacó especialmente su actuación en el último encuentro, en el que el Barcelona goleó 5-2 al Rayo Vallecano el lunes pasado y el jugador marcó un doblete.
“Vemos cómo ha llegado al nivel que necesita tener, sobre todo en el último partido donde estuvo sobresaliente”, recordó Flick, quien agregó que considera que Lamine puede gestionar fácilmente los 90 minutos.
Por otra parte, el entrenador alemán adelantó que el delantero brasileño Gabriel Jesus, último fichaje del Barcelona, podría disputar sus primeros minutos con el equipo.
“Lo que he visto en las últimas sesiones de entrenamiento me ha gustado, quizás no está al 100%, pero está listo para poder disputar algunos minutos”, afirmó.
Flick explicó que Gabriel Jesus podría ser una opción para el encuentro, principalmente durante la segunda mitad, aunque señaló que la decisión dependerá del desarrollo del partido.
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El Santos confirma lesión muscular de Neymar en el muslo derecho
El delantero brasileño Neymar, de 34 años, se perderá los próximos partidos del Santos debido a una lesión muscular en el muslo derecho, confirmó el club este viernes.
El jugador se lesionó el miércoles durante el empate 0-0 del Santos ante el Palmeiras y tuvo que abandonar el encuentro en el entretiempo. El resultado dejó al equipo eliminado de la Copa de Brasil, luego de la derrota 3-0 sufrida en el partido de ida la semana anterior.
El Santos informó que los exámenes realizados a Neymar determinaron una “lesión muscular tipo 2B en el recto anterior del muslo derecho”. El club no especificó un período de recuperación.
La baja se produce cuando el Santos se prepara para disputar el próximo miércoles el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro. El encuentro de vuelta está programado para el 16 de septiembre.
Neymar también cuestionó en redes sociales el estado del césped del estadio Vila Belmiro tras el partido ante Palmeiras. El brasileño afirmó que la cancha tenía numerosos huecos debido a trabajos de descompactación realizados un día antes del encuentro y señaló que otros tres jugadores presentaron molestias durante el primer tiempo.
El argentino Álvaro Barreal salió del partido a los 29 minutos, mientras que Igor Vinícius y Lucas Veríssimo fueron sustituidos junto a Neymar en el descanso.
Los problemas físicos han afectado a Neymar desde una grave lesión sufrida en octubre de 2023 durante un partido premundialista de la selección de Brasil, cuando militaba en el Al-Hilal de Arabia Saudita. Estas dificultades también limitaron su regreso al Santos en 2025, club en el que se formó.
En el Mundial de 2026, Neymar se perdió los primeros partidos de Brasil después de que el seleccionador Carlo Ancelotti decidiera convocarlo.
Durante la actual temporada, Neymar ha disputado 12 de los 24 partidos del Santos en el Brasileirão, con un registro de seis goles y tres asistencias. En la Copa Sudamericana, ha participado en cinco de los diez encuentros disputados por el equipo.
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Por andar manejando en estado de ebriedad, Real Madrid abre expediente a Raúl Asencio
El Real Madrid abrirá un expediente y analizará si aplica una sanción al defensa Raúl Asencio por conducir en estado de ebriedad.
De acuerdo con el texto, las leyes en España establecen como límites permitidos 0,25 miligramos de alcohol por litro (mg/l) de aire espirado o 0,50 gramos por litro (g/l) de sangre. Asencio registró 0,90 mg/l de alcohol en aire espirado durante la primera prueba, mientras que en una segunda prueba el resultado fue de 0,88 mg/l.
El técnico del Real Madrid, José Mourinho, también se refirió al caso de Asencio y confirmó que el club abrió un expediente contra el jugador.
“El club ha abierto un expediente. Continuará lesionado mínimo un par de semanas más. Y eso me ayuda a estar fuera de ese problema. Lo que define bien mi modo de reaccionar a todo esto es que un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día”, declaró Mourinho.
Deportes
Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina y pone fin a una histórica era con la Albiceleste
Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su retiro definitivo de la Selección Argentina, cerrando una histórica trayectoria internacional de más de dos décadas. El capitán albiceleste tomó la decisión después de disputar el Mundial de 2026, torneo en el que Argentina alcanzó nuevamente la final, pero cayó 1-0 ante España en tiempo extra.
A sus 39 años, Messi explicó mediante un emotivo mensaje que considera que llegó el momento de dar paso a una nueva generación de futbolistas. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, expresó el argentino, quien aseguró que siempre entregó todo por la camiseta de su país y que continuará apoyando a la selección como un hincha más.
Messi se despide de Argentina después de disputar 207 partidos y marcar 125 goles, registros que lo consolidan como una de las figuras más importantes en la historia de la Albiceleste. Durante su etapa internacional conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022, además de haber disputado las finales mundialistas de Brasil 2014 y Norteamérica 2026.
Su retiro pone fin a una etapa que comenzó en 2005 y que atravesó momentos de críticas, derrotas y posteriormente una época dorada con títulos internacionales. Messi continuará su carrera a nivel de clubes con el Inter Miami, pero su anuncio marca oficialmente el cierre de uno de los capítulos más importantes de la historia reciente del fútbol argentino y mundial.