El Santos confirma lesión muscular de Neymar en el muslo derecho

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confía en poder contar con su joven estrella Lamine Yamal para el partido de LaLiga contra el Valencia, luego de que el jugador sufriera un golpe y realizara una sesión de entrenamiento por separado.

“Tuvo un dolor por un golpe y pensamos que lo mejor sería que se entrenase por separado”, explicó el técnico alemán durante la rueda de prensa previa al partido del domingo, correspondiente a la cuarta fecha liguera, que se disputará en Valencia.

Flick señaló que, después de la sesión, Lamine Yamal manifestó encontrarse bien, por lo que espera que pueda viajar con el equipo y estar disponible para jugar. No obstante, el entrenador indicó que la decisión definitiva se tomará el domingo.

“Habrá que esperar a mañana. Tendremos que decidir. Quizás decidamos que es mejor que descanse o que empiece de inicio, ya veremos, hablaré con él y tomaré la decisión”, explicó.

El técnico del Barcelona también volvió a elogiar al delantero, quien, según Flick, está recuperando su mejor nivel después de un inicio de temporada algo irregular.

Lamine Yamal ha disputado prácticamente al completo los tres partidos de LaLiga jugados hasta ahora. Flick destacó especialmente su actuación en el último encuentro, en el que el Barcelona goleó 5-2 al Rayo Vallecano el lunes pasado y el jugador marcó un doblete.

“Vemos cómo ha llegado al nivel que necesita tener, sobre todo en el último partido donde estuvo sobresaliente”, recordó Flick, quien agregó que considera que Lamine puede gestionar fácilmente los 90 minutos.

Por otra parte, el entrenador alemán adelantó que el delantero brasileño Gabriel Jesus, último fichaje del Barcelona, podría disputar sus primeros minutos con el equipo.

“Lo que he visto en las últimas sesiones de entrenamiento me ha gustado, quizás no está al 100%, pero está listo para poder disputar algunos minutos”, afirmó.

Flick explicó que Gabriel Jesus podría ser una opción para el encuentro, principalmente durante la segunda mitad, aunque señaló que la decisión dependerá del desarrollo del partido.

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