El Barcelona golea al Valencia para liderar LaLiga

El Barcelona goleó 5-0 al Valencia este domingo, en la cuarta jornada de LaLiga, resultado que le permite mantenerse como líder en solitario del campeonato. El encuentro también marcó el debut de Gabriel Jesus como jugador azulgrana.

El equipo dirigido por Hansi Flick mantiene su pleno de victorias en las cuatro jornadas disputadas, gracias a los goles de Lamine Yamal, en los minutos 6 y 84, Fermín López (22’), Raphinha (50’) y Pedri (78’).

Como vigente campeón de LaLiga, el Barcelona encabeza la clasificación con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid y el Betis.

“Ha sido un partido fantástico, hemos controlado desde el principio y es lo que quiero ver”, declaró Hansi Flick a Movistar+ después del encuentro.

Lamine Yamal, quien había generado dudas tras entrenar al margen el sábado debido a un golpe, finalmente fue titular y se convirtió en uno de los jugadores más peligrosos del conjunto catalán.

El joven campeón del mundo abrió el marcador al recibir un balón bombeado dentro del área y elevarlo por encima de la salida del portero Stole Dimitrievski, en el minuto 6.

En la segunda parte, Yamal volvió a marcar al rematar otro balón filtrado en el minuto 84. Además, tuvo otro tanto anulado por un fuera de juego milimétrico.

Con su actuación, Lamine Yamal dejó atrás las dudas generadas por un inicio de temporada discreto y fue de menos a más antes del debut del Barcelona en la Champions League, previsto para el miércoles ante el Feyenoord.

Dominio azulgrana

El Barcelona dominó el encuentro en el estadio de Mestalla, donde la afición del Valencia protestó contra el propietario del club, Peter Lim.

Los azulgranas ampliaron la ventaja en el minuto 22, cuando Fermín López aprovechó un balón atrás de Antony Gordon dentro del área y remató pegado al palo. El centrocampista también estrelló otro disparo en el poste en el minuto 40.

El Valencia apenas consiguió generar peligro al contraataque, aprovechando algunos errores de la defensa barcelonista. En una de esas acciones, Danjuma quedó mano a mano con el portero Joan García en el minuto 32, pero no consiguió superarlo.

El conjunto valencianista se vio obligado a defenderse y contó con una buena actuación de su portero, Dimitrievski, quien evitó que la diferencia en el marcador fuera aún mayor.

Al inicio de la segunda parte, el Barcelona marcó el 3-0. Raphinha solo tuvo que empujar el balón a puerta vacía después de un centro de Fermín López, en el minuto 50.

El brasileño, utilizado como referencia ofensiva por Hansi Flick, alcanzó seis goles en cuatro partidos y pasó a liderar la tabla de goleadores de LaLiga, por delante del delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello, quien suma cinco.

El gol significó un golpe definitivo para el Valencia, que posteriormente recibió el cuarto tanto, obra de Pedri en el minuto 78.

Pedri dejó su lugar a Gabriel Jesus en el minuto 81, permitiendo al último fichaje del Barcelona en el mercado de verano disputar sus primeros minutos con el equipo. El brasileño llegó tras el intento fallido del club por fichar a Julián Álvarez, aunque no consiguió marcar en su debut.

Con este resultado, el Barcelona continúa con un inicio de temporada perfecto antes de estrenarse el miércoles en la Champions League, mientras que el Valencia permanece en los puestos de descenso a Segunda División.

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