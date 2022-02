Greenwood sale en libertad tras sospecha de abusar y amenazar de muerte a su novia

El entrenador de la Selección de Honduras, Hernán Darío Gómez, dejó en vilo su continuidad al mando de la “H” tras la derrota 0-2 ante El Salvador en la jornada 10 de la eliminatoria de Concacaf 2022 disputado en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Una vez que finalizó el encuentro, el timonel cafetero acudió a la conferencia de prensa, casi sollozando, con pocas palabras y con su semblante de impotencia por el resultado negativo.

“Hablar de fútbol ahora es muy difícil… los momentos que se están viviendo en la selección es complicado, para los futbolistas, técnicos, para los técnicos, periodistas, y para el pueblo hondureño”, soltó Hernán Gómez en sus primeros segundos frente a los medios.

La ilusión de Hernán Gómez al aceptar el cargo como DT de Honduras, era enderezar el camino y lograr la clasificación, sin embargo, después de cuatro partidos traducidos en derrota en la eliminatoria, acepta la realidad.

“Son momentos oscuros donde ya no hay paciencia. En la vida llegan momentos donde no son oportunos y la paciencia se le agotó a todo el mundo, pasa de una situación agradable a una donde ya no hay respeto y somos señalados por lo que está ocurriendo”, se escuchó de su voz con signos de tristeza.

Finalmente, sin nada más qué decir, el entrenador cafetero se levantó del sillón con un “adiós”: ¿su despedida?

“No tengo más que decirles, hemos trabajado, pero no nos salen los resultados. Muchas gracias, adiós”, cerró.

Hernán Gómez acumuló cinco derrotas consecutivas desde que tomó el mando de la selección, misma que quedó oficialmente fuera de la Copa del Mundo 2022 en la última posición (3 puntos) con con cuatro jornadas por disputarse.

Con Informe de Diez.