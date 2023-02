Dibu Martínez hizo autogol que dio la victoria al Arsenal

En pleno escándalo por el presunto caso de violación de Dani Alves, surgieron más detalles de un antiguo caso de Cristiano Ronaldo. CR7 fue demandado en 2018 por Kathryan Morgan, mujer que aseguraba que había sufrido acoso sexual por parte del ex jugador del Real Madrid. Pero luego de cinco años, el futbolista portugués sería indemnizado, pues la demandante no presentó pruebas suficientes.

El caso se remonta al año 2009, en un hotel de Las Vegas en Estados Unidos. Pero no fue hasta 2018 que Mayorga decidió demandar al futbolista portugués. Las razones de su demora estaría argumentada porque la mujer habría recibido dinero por parte de los agentes de CR7 para que mantuviera el silencio.

Cristiano Ronaldo is about to get paid by Kathryn Mayorga’s lawyer but some people still think he actually did it.



The damage was done in 2018 though when he was robbed off Ballon d’Or and Puskas which still sucks but at least no one can say he paid her off or anything anymore. pic.twitter.com/gUzwvWQj53