Mbappé imitó el gesto del Dibu Martínez llevándose un trofeo a su parte íntima

El noruego Erling Haaland sigue dando de qué hablar en la Premier League con sus goles y en esta ocasión se aseguró un hat-trick contra el Wolverhampton de Raúl Giménez en la Premier League, equipo al que ha enviado a las puertas del descenso con igualdad de puntos que el mejor posicionado de la zona roja.

Un gol tempranero en el minuto 40′ dio la ventaja a los comandados por Pep Guardiola. Haaland recibió un centro de su mejor socio, el belga Kevin De Bruyne para ir al descanso con su equipo ganando por la mínima.

Reanudadas las acciones, el número 9 del Los Ciudadanos convirtió un penalti en el 2-0 provisional. Fue en el minuto 50′ cuando eligió tirar a su lado izquierdo, mientras el portero se lanzó al lado opuesto.

