Lionel Messi, Julián Álvarez, Dibu Martínez y Lionel Scaloni son los nominados al premio The Best

El Real Madrid es el primer finalista de la Supercopa de España 2023; sin embargo, no la tuvo fácil para superar al Valencia en la semifinal que se disputó en el estadio Rey Fahd de Arabia Saudita.

Los merengues comenzaron el partido imponiendo sus condiciones y fueron los primeros en marcar. Al minuto 38, el defensa suizo Eray Cörmet derribó a Karim Benzema en el área, por lo que se decretó una pena máxima, misma que convirtió el delantero francés.

Los naranjeros poco a poco fueron equilibrando las acciones y arrancando el segundo tiempo igualaron el marcador con el tanto de Samuel Lino, quien definió de gran forma un centro desde la banda derecha.

Tras la igualada, el equipo que buscó con más ahínco el triunfo fue el Madrid, pero se encontraron con un muro, el guardameta Giorgi Mamardashvili, por lo que ya no cayó otra anotación en el tiempo regular ni en los tiempos extra, por lo que todo se tuvo que definir en la tanda de penales.

Edinson Cavani fue el primero en marcar, para el Valencia y Benzema no falló su disparo; no obstante, el resto de jugadores valencianos no tuvo tanto tino. Comerte voló su remate, Ilaix Moriba acertó, al igual que Hugo Guillamón.

Mientras que por los merengues anotaron Luka Modric, Toni Kross y Marco Asensio. En el último disparo de los valencianos José Luis Gayá no realizó un buen cobró y Thibaut Courtois atajó con el pie para finalmente darle el triunfo y la clasificación al Real Madrid.

