Ángel Di María podría unirse a Lionel Messi en el Inter Miami

El Inter Miami se prepara para recibir a Lionel Messi. El futbolista aseguró en las últimas horas que tan solo la firma de unos papeles lo separan de mudarse con toda su familia a la costa este de los Estados Unidos para jugar en la MLS.

La directiva del Inter Miami, al tanto del pésimo rendimiento del equipo (últimos de la Conferencia Este de la MLS) prepara una revolución. El primer paso lo dieron hace unas semanas cuando despidieron al entrenador Phil Neville y ahora se preparan para contratar a dos argentinos, uno para la silla técnica como lo es Gerardo «Tata» Martino y otro muy talentoso y polivalente, Ángel Di María.

El ‘Fideo’ Di María, campeón del mundo con Argentina 2022 marcando además un gol en la final, es cercano a Lionel Messi y podría ser su acompañante en la nueva aventura que emprende en Miami.

El periodista deportivo Fabrizio Romano adelantó que los directivos del Inter Miami, David Beckham incluido, sondean al mediocampista de 35 años que se encuentra libre luego de terminar su contrato con la Juventus de Italia.

Inter Miami are considering a move for Ángel Di Maria as free agent, as called by @CLMerlo — understand they are informed on conditions of the deal. 🇺🇸🇦🇷 #MLS



Europe remains the priority, Benfica are on it. Meanwhile, Inter Miami are still insisting to sign Sergio Busquets. pic.twitter.com/kSMnIzsZRp