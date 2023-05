VIDEO | «Toretto»: así es el nuevo tema de J Balvin para Fast X

El artista puertorriqueño Anuel AA sigue luchando por recuperar el amor de su ex pareja, la cantante Karol G. Y una de sus más recientes hazañas en redes sociales sorprendió al público, pues lo dejó ver en un video mientras descansaba junto a una imagen de la colombiana. ¡Aquí te contamos los detalles!

Pese a las críticas que el intérprete de “La Jeepeta” ha recibido por su interesante manera de expresar sus sentimientos hacia ‘La Bichota’, este decidió enviarle otro mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

En esta ocasión, Anuel AA compartió una nueva serie de imágenes en las que presumió el regalo que recibió durante su concierto en México. Se trató de una playera con la imagen de la intérprete de “El Makinón” y “TQG”, prenda que posa junto a él mientras intenta conciliar el sueño.

“Gracias por la camisa, paren de hacerme esto porque me pongo sentimental”, escribió el puertorriqueño para acompañar el polémico audiovisual.

Para su sorpresa, no todos los comentarios fueron favorables y las críticas no se hicieron esperar: “Creo que ya pasa a lo ridículo”, “Como dice Edwin luna. Ya supérala que ella ya te olvido lol” y “Eso ya es una burla y falta de respeto para ella. No es por qué la quiera es solo marketing”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Sin embargo, esta no ha sido la única de sus hazañas que ha desatado furor en redes sociales, pues optó por asegurar que Feid, supuesto novio de Karol G, lo bloqueó de Instagram debido a los mensajes que le envía durante sus conciertos y por celos.

