Imagine Dragons lanza el álbum «LOOM» y estará disponible el 28 de junio

Rompiendo barreras estilísticas, este himno futurístico mezcla elementos de música alternativa, rap, electrónica y rock, ahora con un toque latino encabezado por J Balvin.

La producción de este tema resuena bajo versos que riman con habilidad, impregnados de una actitud indomable al ritmo de hip-hop salpicado con sintetizadores discordantes y crescendos de cuerdas.

El líder, Dan Reynolds, avanza audazmente con versos que culminan con una afirmación implacable: «I could do this with my eyes closed». («Podría hacer esto con los ojos cerrados»). Mientras tanto, el vibrante estilo de Balvin se entrelaza con el sonido edificante de Imagine Dragons para ofrecer un himno bilingüe que rompe las fronteras de los géneros musicales.

«Eyes Closed (feat. J Balvin)» une a dos de los artistas globales más grandes del rock y la música latina, Imagine Dragons y J Balvin, en su misión compartida de llegar y apoyar a personas de todo el mundo, independientemente de su origen.

El sencillo infunde el coraje y la valentía necesarios para defenderse a sí mismo. Como defensores y activistas de sus fans y su música, esta colaboración muestra a Imagine Dragons y J Balvin inspirando a sus oyentes en todo el mundo.

«Eyes Closed (feat. J Balvin)» es el segundo lanzamiento del próximo álbum de estudio de Imagine Dragons, «LOOM» (KIDinaKORNER/Interscope, que estará disponible el 28 de junio.

El nuevo álbum representa la cúspide del viaje artístico de autodescubrimiento de la banda y marca el mejor trabajo que han hecho hasta la fecha. LOOM, producido íntegramente por Imagine Dragons y sus antiguos colaboradores, Mattman y Robin, encuentra el equilibrio perfecto entre los sonidos clásicos que los han convertido en superestrellas y la frescura que les ha traído alegría en el estudio.

Con 9 pistas completamente nuevas, incluido el exitoso sencillo «Eyes Closed», LOOM significa nuevos comienzos en el horizonte, la emoción por un nuevo día de momentos aún por venir.

Paralelamente al lanzamiento del disco, la banda arrancará la gira más grande que ha realizado por norteamérica hasta la fecha. Descendiendo sobre lugares legendarios en todo el país, comienza el 30 de julio de 2024 en Camden, NJ, en el Freedom Mortgage Pavilion, pasa por importantes mercados de costa a costa y concluye el 22 de octubre de 2024 en el icónico Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...