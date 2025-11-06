Así fue como un hombre despertó dentro de su ataúd y detuvo su propio velorio

Un grupo de excursionistas experimentó momentos de tensión en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile, luego de encontrarse con un puma durante su recorrido.

Según la autora del video que registró el hecho, el animal —una hembra de puma— se cruzó varias veces frente al grupo y los acompañó durante unos 40 minutos.

“Continuamos por el sendero delimitado, y durante todo ese tiempo fue ella quien nos ‘guió’, siguiendo la misma ruta sin internarse en el bosque”, relató la excursionista.

El encuentro no dejó personas heridas, pero generó asombro entre los visitantes y reacciones en redes sociales por la serenidad con la que el grupo manejó la situación.

