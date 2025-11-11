Vecinos capturan y exhiben al “ladrón de brasieres” en el patio de una vivienda

El Congreso de la República de Guatemala sostuvo una jornada de trabajo con representantes del Corredor Interoceánico de Guatemala, encabezados por su presidente Guillermo Catalán, con el propósito de conocer los avances y alcances de esta obra considerada estratégica para el desarrollo económico nacional.

La reunión, desarrollada en la Comisión de Economía y Comercio Exterior que preside el diputado Faver Salazar, contó con la participación del presidente del Congreso, Nery Ramos, diputados de diversas bancadas, alcaldes y miembros de la Comisión de Asuntos Municipales.

Durante el encuentro, el proyecto fue presentado oficialmente ante el Poder Legislativo como una iniciativa privada de alcance nacional, que busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través de una franja logística de 372 kilómetros que incluye infraestructura ferroviaria, portuaria y energética.

Guillermo Catalán, presidente del Consorcio Interoceánico de Guatemala S.A. (CIGSA), destacó que el proyecto constituye una “visión compartida para el desarrollo del país”, al tiempo que subrayó su potencial para generar empleo, atraer inversiones y promover la cooperación interinstitucional.

Por su parte, el presidente del Congreso, Nery Ramos, afirmó que el Corredor Interoceánico “puede cambiar la dinámica económica de Guatemala” y ratificó el compromiso del Legislativo con las inversiones que impulsen competitividad y desarrollo.

El diputado Faver Salazar calificó el proyecto como “estratégico para el país y la región”, destacando su modelo público-privado y su capacidad para atraer inversión. Asimismo, la diputada Sandra Orellana, de Zacapa, enfatizó el impacto positivo que el Corredor tendrá en el oriente del país.

El encuentro concluyó con el compromiso del Congreso de respaldar institucional y políticamente el proyecto a través de un punto resolutivo, fortaleciendo la alianza entre el sector público y privado.

El Corredor Interoceánico de Guatemala, declarado de utilidad pública e interés nacional mediante el Acuerdo Gubernativo No. 270-2013, continúa consolidándose como una obra ancla para el desarrollo logístico, económico y social de Guatemala y la región centroamericana.

