Internacionales
Vecinos capturan y exhiben al “ladrón de brasieres” en el patio de una vivienda
Un hombre identificado como Valerio fue detenido en la comunidad La Tina, municipio de Oteapan, Veracruz (México), acusado de sustraer ropa interior femenina de una vivienda.
El hecho ocurrió el pasado 6 de noviembre, cuando vecinos sorprendieron al sospechoso dentro de una casa ubicada en la zona de San Román, en posesión de varias prendas que presuntamente había robado.
De acuerdo con medios locales, el sujeto —apodado por los habitantes como el “ladrón de brasieres”— fue retenido por un grupo de mujeres antes de ser entregado a las autoridades policiales.
Fotografías del incidente circularon en redes sociales, donde se observa al hombre con varias prendas colgadas al cuello. Vecinos afirmaron que el detenido ya era conocido en la comunidad por haber cometido robos similares en días anteriores.
Internacionales
Autoridades de Guatemala encuentra 172 paquetes de cocaína en un pick-up abandonado
La Policía Nacional de Guatemala localizó un vehículo tipo pick-up abandonado en el parqueo de un centro comercial en el kilómetro 60 de la autopista Escuintla-Palín, donde se descubrió una gran cantidad de droga en su interior.
El hallazgo se produjo tras recibir una denuncia telefónica sobre el vehículo, lo que llevó a la policía antinarcóticos, junto con fiscales del Ministerio Público (MP) y la unidad canina, a inspeccionarlo. Durante la revisión se detectó una caleta en la palangana, en la que se encontraron 172 paquetes de cocaína, valorados en aproximadamente Q17,671,581 (unos $2,302,607).
El vocero de la PNC, Edwin Monroy, indicó que este sería el tercer decomiso de varios paquetes de cocaína en los últimos días, sumándose a la incautación de 292 paquetes el 4 de noviembre en un contenedor y los 393 paquetes decomisados en octubre en un inmueble de la zona 3 de Escuintla, valorados en Q40 millones.
Internacionales
Flores de tumba se incendian de manera inexplicable en Tocoa, Honduras
Internacionales
Congreso de Guatemala expresa respaldo institucional al Corredor Interoceánico
El Congreso de la República de Guatemala sostuvo una jornada de trabajo con representantes del Corredor Interoceánico de Guatemala, encabezados por su presidente Guillermo Catalán, con el propósito de conocer los avances y alcances de esta obra considerada estratégica para el desarrollo económico nacional.
La reunión, desarrollada en la Comisión de Economía y Comercio Exterior que preside el diputado Faver Salazar, contó con la participación del presidente del Congreso, Nery Ramos, diputados de diversas bancadas, alcaldes y miembros de la Comisión de Asuntos Municipales.
Durante el encuentro, el proyecto fue presentado oficialmente ante el Poder Legislativo como una iniciativa privada de alcance nacional, que busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través de una franja logística de 372 kilómetros que incluye infraestructura ferroviaria, portuaria y energética.
Guillermo Catalán, presidente del Consorcio Interoceánico de Guatemala S.A. (CIGSA), destacó que el proyecto constituye una “visión compartida para el desarrollo del país”, al tiempo que subrayó su potencial para generar empleo, atraer inversiones y promover la cooperación interinstitucional.
Por su parte, el presidente del Congreso, Nery Ramos, afirmó que el Corredor Interoceánico “puede cambiar la dinámica económica de Guatemala” y ratificó el compromiso del Legislativo con las inversiones que impulsen competitividad y desarrollo.
El diputado Faver Salazar calificó el proyecto como “estratégico para el país y la región”, destacando su modelo público-privado y su capacidad para atraer inversión. Asimismo, la diputada Sandra Orellana, de Zacapa, enfatizó el impacto positivo que el Corredor tendrá en el oriente del país.
El encuentro concluyó con el compromiso del Congreso de respaldar institucional y políticamente el proyecto a través de un punto resolutivo, fortaleciendo la alianza entre el sector público y privado.
El Corredor Interoceánico de Guatemala, declarado de utilidad pública e interés nacional mediante el Acuerdo Gubernativo No. 270-2013, continúa consolidándose como una obra ancla para el desarrollo logístico, económico y social de Guatemala y la región centroamericana.