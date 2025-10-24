Virales
Se viralizan imágenes de jóvenes mormones ayudando a descargar cemento
Imágenes que circulan en redes sociales muestran a tres jóvenes mormones ayudando a descargar bloques de cemento desde un camión, gesto que ha generado elogios por parte de los internautas.
Usuarios destacan que no es la primera vez que miembros de esta religión participan en actividades de apoyo a la comunidad, promoviendo valores de solidaridad y cooperación.
Las fotografías muestran a los jóvenes uniendo esfuerzos con los trabajadores para trasladar el material, demostrando que, más allá de creencias religiosas, es posible transmitir un mensaje de paz y ayuda hacia los demás.
VIDEO | Puma sorprende a grupo de senderistas en parque Torres del Paine, Chile
Un grupo de excursionistas experimentó momentos de tensión en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile, luego de encontrarse con un puma durante su recorrido.
Según la autora del video que registró el hecho, el animal —una hembra de puma— se cruzó varias veces frente al grupo y los acompañó durante unos 40 minutos.
“Continuamos por el sendero delimitado, y durante todo ese tiempo fue ella quien nos ‘guió’, siguiendo la misma ruta sin internarse en el bosque”, relató la excursionista.
El encuentro no dejó personas heridas, pero generó asombro entre los visitantes y reacciones en redes sociales por la serenidad con la que el grupo manejó la situación.
Cámara de seguridad capta escalofriante aparición de “niño fantasma” en Ecuador
Un perturbador video se ha viralizado en redes sociales tras mostrar la repentina desaparición de un niño en un barrio de Ecuador la noche del pasado 11 de octubre.
Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran una calle desierta antes de que un niño de aproximadamente 10 años aparezca corriendo, aparentemente persiguiendo o huyendo de dos perros. Minutos después, el menor entra en un terreno baldío sin salida y desaparece de manera inexplicable ante la cámara.
El comportamiento de los animales llamó también la atención: uno retrocede asustado mientras el otro queda inmóvil, observando el lugar donde el niño fue visto por última vez. Las autoridades aún no han emitido información oficial sobre el hecho.
VIDEO | “Bartolo”, el perro que se volvió viral por ‘ponerse firme’ durante el Himno Nacional
Un tierno momento se robó la atención en redes sociales durante los actos cívicos de un centro educativo en el país: un perrito, conocido como Bartolo, permaneció en “posición firme” al sonar el Himno Nacional.
El gesto fue grabado en video y rápidamente se viralizó, ganándose el apodo de “el perro patriota”.
La escena ha generado cientos de reacciones de ternura y orgullo entre los usuarios, quienes celebran la actitud del can, considerado parte de la comunidad educativa.