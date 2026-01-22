Jetset
Sydney Sweeney se prepara para su nuevo protagónico tras el éxito de «La Empleada»
Tras el éxito de taquilla que ha significado «La Empleada», Sydney Sweeney, uno de los rostros más bellos de Hollywood en la actualidad, ya tiene preparado su próximo proyecto en el que será protagonista y también productora.
Se trata de una adaptación cinematográfica del libro «Custome of Country», de Edith Wharton, según confirmaron medios de la farándula este pasado miércoles. Con esto, Sweeney arranca el 2026 con más roles protagónicos, tal y como se desarrolló en todo el 2025.
Para esta nueva película, la esbelta rubia interpretará a una mujer del Medio Oeste que intenta ascender en la escala social de Estados Unidos a principios del siglo XX. Por el momento no se han dado mayores detalles al respecto.
Tras cintas que tuvieron poca aceptación en taquilla, como «Edén» y «Christy», Sydney Sweeney volvió a su estatus de estrella taquillera con «La Empleada», la cual ha superado los $248 millones a escala mundial y sigue estando en cartelera en varios países.
Jetset
Luis Fonsi inicia el 2026 con nueva colaboración junto a Feid
Luis Fonsi arranca el 2026 con una nueva propuesta musical al unir su talento con el cantante colombiano Feid en «Cambiaré», un tema que invita a moverse, sentir y reconectar con la alegría a través del ritmo.
La canción es un giro en la carrera del artista puertorriqueño, quien apuesta por sonidos distintos a los que ha explorado durante más de dos décadas de trayectoria musical.
«Me hace mucha ilusión escribir e interpretar una canción diferente a lo que llevo haciendo durante estos 27 años de carrera. Siento emoción, nervios, adrenalina; me encanta sentirme así. Se siente como empezar de nuevo», explicó Fonsi, según declaraciones publicadas por Universal Music.
«Todo nace de un lugar de respeto y de celebrar mis raíces, mi cultura y esa clave que llevo por dentro. Sin riesgo no hay avance y sin valentía no hay evolución», añadió.
«Cambiaré» se apoya en los ritmos y la cadencia de la salsa, reinterpretados desde una producción contemporánea que busca conectar la tradición con una nueva generación de oyentes.
El tema fue compuesto por Luis Fonsi, Feid, Andrés Torres y Mauricio Rengifo.
La colaboración con Feid surgió de forma natural durante el proceso creativo.
«Cuando grabé la maqueta supe que quería una voz con un color distinto, que aporta otra perspectiva. Quería trabajar con alguien fresco, con una energía muy actual y con un artista a quien admiro profundamente. Sentí que era el momento perfecto para que Feid y yo hiciéramos algo completamente diferente y, a la vez, muy especial para el público», dijo Fonsi.
El tema y su video oficial ya están disponibles en todas las plataformas digitales.
Jetset
Murió el diseñador italiano Valentino
El legendario diseñador italiano Valentino Garavani falleció el lunes a los 93 años, informó la agencia italiana ANSA. El modisto murió en su casa de Roma, reportó la agencia, citando un escueto comunicado emitido por la Fundación Valentino Garavani y la pareja del diseñador, Giancarlo Giammetti. El texto se limita a decir que Valentino partió «rodeado de sus seres queridos».
Conocido simplemente como Valentino, fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de su época y lució sus creaciones entre las figuras más importantes de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow. Si bien se retiró en 2007, nunca se separó del costurero, dejando un legado de creaciones atemporales, plagadas de detalles, lazos y plumas.
Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el «último emperador» del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda. Valentino se sintió atraído por la alta costura desde muy pequeño y, con el apoyo de su familia, se fue con 14 años a estudiar a la Escuela del Arte del Figurín de Milán. Más tarde completó su formación en París, donde trabajó en los talleres de Jean Dessé y después se estableció con Guy Laroche.
«Maestro indiscutible»
«Valentino, maestro indiscutible del estilo y la elegancia, y símbolo eterno de la alta costura italiana. Hoy Italia pierde a una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones. Gracias por todo», escribió la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en su cuenta de X (Twitter), poco después del anuncio del fallecimiento. También el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, lamentó la pérdida de «una figura destacada de la moda mundial» y un «ícono del Made in Italy».
El entorno de Valentino confirmó que el velorio tendrá lugar en la capital italiana el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, mientras que el funeral será oficiado el viernes 23 en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma a las 11:00 (10:00 GMT). En concreto, la capilla ardiente se instalará en PM23, el centro cultural abierto por la Fundación de Valentino en Roma en la plaza Mignaelli.
Jetset
Netflix presenta una oferta simplificada para la compra de Warner Bros
La compañía de streaming Netflix simplificó su oferta para la adquisición de los estudios de cine y televisión Warner Bros Discovery (WBD) por el mismo monto que había ofrecido anteriormente pero totalmente en efectivo, según un comunicado publicado el martes.
La adquisición de WBD es desde hace semanas objeto de una batalla entre Netflix y Paramount Skydance, que también presentó una oferta, hasta ahora rechazada por el gigante del entretenimiento y las noticias.
«El acuerdo revisado simplifica la estructura de la transacción, brinda una mayor certeza a los accionistas de WBD en cuanto a su valor y acelera el proceso para una votación de los accionistas», indicó Netflix.
La operación «sigue valorada en 27,75 dólares por acción de WBD, sin cambios respecto de la estructura de la transacción anterior», agregó
Pero el grupo ahora pretende pagarla íntegramente en efectivo, cuando su oferta inicial incluía una parte en acciones (16%).
Este cambio debería permitir que los accionistas de WBD voten sobre la operación propuesta para abril, añadió la plataforma de streaming, enfrascada en un pulso con Paramount Skydance.
Netflix lanzó a principios de diciembre una oferta de compra por el estudio de cine Warner Bros y la totalidad de HBO (canales y plataforma de streaming HBO Max) por 82.700 millones de dólares incluida la deuda (72.000 millones sin deuda).
La operación se llevaría a cabo tras la escisión entre ese subgrupo y una cartera de canales, entre ellos CNN y Discovery.
Por su parte, Paramount Skydance propuso adquirir la totalidad de WBD, incluido su portafolio de canales de televisión.
Pero su oferta pública de adquisición, que valoraba la empresa en 108.400 millones de dólares, fue rechazada una primera vez en diciembre por WBD.
Una segunda oferta mejorada volvió a ser rechazada el 7 de enero.
En respuesta, Paramount Skydance acudió a la justicia estadounidense hace unos días para exigir que WBD divulgue a sus accionistas cierta información relativa a su compra, al considerar que su consejo de administración mantiene una comunicación sesgada a favor de Netflix.