Principal
EE. UU. entrega seis cabinas médicas valuadas en $1 millón
La Embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en El Salvador entregó ayer al Ministerio de Salud, en San Blas, Santa Ana, seis cabinas médicas construidas por el Comando Sur y valoradas en más de $1 millón, que servirán para fortalecer el acceso a los servicios de atención primaria y prehospitalaria en las comunidades.
Naomi Fellows, encargada de Negocios de la embajada estadounidense, presidió la entrega ante funcionarios del Gobierno del presidente Nayib Bukele durante una ceremonia realizada en el área protegida San Blas, cercana al Parque Natural Cerro Verde, departamento de Santa Ana.
«Estas clínicas ofrecen más acceso a salud, más prevención y mayor tranquilidad a las comunidades que las utilizan; tener servicios de salud cercanos hace la diferencia en la vida de las personas», afirmó la diplomática.
Dos cabinas médicas están en San Blas por ser uno de los principales accesos al volcán de Santa Ana, muy frecuentado por turistas; el resto se encuentra en los parques recreativos Apulo, en Ilopango; Ichanmichen, La Paz; Amapulapa, San Vicente; y en la unidad de salud Rancho Quemado, en Perquín, Morazán Norte.
Fellows consideró que «cuando la atención médica está al alcance, las familias se pueden atender a tiempo, prevenir enfermedades y evitar complicaciones».
Francisco Alabi, ministro de Salud, se mostró complacido con la colaboración hecha por Estados Unidos, sobre todo cuando se trata de momentos decisivos relacionados con servicios médicos de atención.
«Representa una alegría estar recibiendo este apoyo del Gobierno de Estados Unidos, que marca la diferencia en momentos que pueden ser decisivos en una situación sanitaria», expresó. Alabi dijo que las cabinas «nos permiten dar solución a las necesidades de la población y garantizar cobertura sanitaria».
La vicecanciller Adriana Mira señaló que la cooperación internacional refleja «la relación tan sólida y saludable que tenemos con Estados Unidos». Fernando López, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, detalló que la atención será proporcionada también a turistas nacionales y extranjeros que visitan los centros recreativos.
«Las cabinas médicas fortalecen la capacidad de respuesta inmediata», destacó el funcionario.
Internacionales
Trump invita a EE.UU. a la presidenta de Venezuela en fecha por definir
El presidente Donald Trump invitará a Washington a Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia de Venezuela de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.
Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió el poder de lleno con cambios en el gabinete ministerial y en 12 de 28 comandos regionales de la Fuerza Armada.
Washington informó el miércoles que está prevista la visita de Rodríguez, aunque la visita aún no tiene fecha: «Nada ha sido agendado», indicó.
La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.
La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura del mandatario socialista.
«Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades», dijo este miércoles Rodríguez sin hacer referencia a la invitación.
Ella todavía es sujeto de sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.
Trump dijo en el Foro de Davos que «los líderes del país han sido muy listos», en referencia a Rodríguez. «Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados».
El republicano ya había calificado antes a Rodríguez como «formidable» y había asegurado que con ella «todo anda muy bien».
La nueva presidenta suscribió acuerdos petroleros y accedió a liberar presos políticos, en medio de discusiones para reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.
Trump mantiene en paralelo un frente abierto con la oposición venezolana. Dijo el martes que quería «involucrar» a la jefa de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la gestión del país.
“La gran cooperación”
El último presidente venezolano que viajó a Estados Unidos para una reunión oficial con un presidente estadounidense se remonta a 1990, cuando Carlos Andrés Pérez se reunió con George H. W. Bush.
El giro socialista con Hugo Chávez (1999-2013) enfrió después las relaciones, que rápidamente se volvieron conflictivas.
Investida el 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, Rodríguez hizo numerosas concesiones bajo presión de Estados Unidos. Trump no dudó en amenazarla con un nuevo ataque si no respondía positivamente a sus demandas.
La mandataria apartó a Alex Saab, señalado de testaferro de Maduro, del organismo encargado de captar inversiones internacionales en medio de los planes de Trump para que grandes petroleras estadounidenses vuelvan a operar en el país. Hoy solo lo hace Chevron.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso no obstante en duda este miércoles la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos, recordando que el crudo venezolano es extrapesado y, por lo tanto, complejo y costoso de extraer.
Rodríguez anunció el martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.
Las divisas son vitales para la economía venezolana desde 2018, cuando el dólar se convirtió en la moneda de facto en un contexto de grave crisis económica. Pero a Venezuela le cuesta obtener divisas debido al embargo petrolero impuesto en 2019 por Washington sobre su principal producto de exportación.
Cambios militares
Rodríguez impulsó el miércoles una reorganización de la Fuerza Armada al nombrar a los generales responsables de 12 de las 28 zonas operativas de defensa (ZODI), ubicadas en distintos estados del país.
La mandataria interina ya designó antes a un exjefe del servicio de inteligencia, Sebin, como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.
Entre tanto, el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, negó haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos antes del derrocamiento de Maduro, mientras el partido de gobierno que dirige protesta a diario por el «secuestro» del gobernante depuesto y su esposa, Cilia Flores.
Cabello denunció una «campaña de descrédito» impulsada por la oposición en contra de Rodríguez.
Entre tanto, la liberación de presos políticos avanza a cuentagotas con apenas unas 150 excarcelaciones de un universo que supera los 800.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció por su parte que Venezuela mantiene «centros de detención clandestinos».
Internacionales
Autoridad electoral acredita a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, entregó este miércoles la credencial oficial que acredita a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras.
De acuerdo con el CNE, este acto da por concluido el proceso electoral iniciado con las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las cuales Asfura obtuvo el 40.27 por ciento de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, con el 39.53 por ciento, y Rixi Moncada, de Libre, con el 19.19 por ciento.
El mandatario electo, un exalcalde de la capital de Honduras, asumirá el poder el próximo 27 de enero y sucederá a Xiomara Castro.
La credencial, con un diseño enmarcado por un borde dorado y con el Escudo Nacional de Honduras como elemento central, lleva las firmas de las consejeras Hall y Cossette López, así como del consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández.
En la misma jornada, el Parlamento hondureño eligió su junta directiva provisional y se constituirá de manera oficial el 25 de enero, fecha en la que también comenzarán a funcionar las nuevas corporaciones municipales.
Además, el CNE entregó la víspera las credenciales a los alcaldes electos de las 18 cabeceras departamentales y a los 128 diputados que integrarán el Parlamento hondureño.
El pasado 24 de diciembre, el ente electoral declaró presidente electo a Nasry Asfura, para el período 2026-2030.
Esta declaratoria se produjo 24 días después de los comicios, en medio de fallas del sistema de cómputo y denuncias de irregularidades por parte de varios actores políticos.
Principal
Más de cuatro millones de personas han visitado la BINAES desde su apertura
La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) recibió más de dos millones de visitantes durante el 2025, consolidándose como uno de los espacios culturales y turísticos más concurridos del país, informó el ministro de Cultura, Raúl Castillo.
De acuerdo con el funcionario, desde su apertura en noviembre del 2023 hasta el año pasado, la BINAES ha contabilizado más de cuatro millones de visitantes, una cifra que refleja el impacto del recinto en la dinamización cultural del Centro Histórico de San Salvador.
«La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) es el espacio más importante del Centro Histórico de San Salvador y el más visitado, tanto por turistas nacionales como extranjeros», destacó Castillo en la entrevista que brindó esta mañana a canal 10.
El ministro subrayó que la BINAES trasciende el concepto tradicional de biblioteca.
«La BINAES es más que una biblioteca, es espacio donde se desarrollan cursos, talleres, es un área de conocimiento», afirmó.
Castillo también atribuyó la visita de las personas a este espacio debido a las condiciones de seguridad que vive el país, las cuales han permitido mantenerla abierta las 24 horas del día. «Debido a la seguridad de El Salvador, los visitantes pueden llegar a la BINAES en horas de la noche», indicó.
Para este año, el titular de Cultura anunció la implementación del préstamo externo de libros, una modalidad que permitirá a los usuarios llevar ejemplares a sus hogares y devolverlos posteriormente.
Asimismo, informó que se duplicará el acervo bibliográfico del recinto.
«Actualmente tenemos más de 150,000 libros y vamos a duplicar esa cantidad», aseguró.
La BINAES, que cuenta con siete niveles, continúa posicionándose como un referente cultural, educativo y como uno de los principales atractivos del Centro Histórico de San Salvador.