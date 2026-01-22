El Gobierno de El Salvador apuesta por la educación con una inversión histórica de $800 millones

La ministra de Educación, Karla Trigueros, informó ayer que los paquetes escolares para este año se encuentran listos y completos para entregarse al inicio de clases. «Estamos emocionados por este inicio de clases el 2 de febrero.

Estamos en esta bodega armando los paquetes que vamos a entregar a cada uno de los estudiantes. El señor presidente [Nayib Bukele] me ordenó que previéramos cada una de las necesidades de los niños en el desarrollo de sus actividades académicas», indicó la ministra.

Aseguró que para 2026, los paquetes han sido mejorados para cubrir las necesidades de los estudiantes según su año escolar, por lo que se brindarán cuadernos de 100 hojas, cuando antes eran de 70. Asimismo, se ha añadido un cuaderno extra, así como materiales lúdicos para la primera infancia con el propósito de reforzar la iniciativa de la primera dama Gabriela de Bukele de aprender mediante el juego.

«Son 16 tipos de paquetes escolares, hasta para los de modalidades flexibles; les vamos a dar a todos los adultos, a todas las personas que no pudieron continuar su educación en algún momento, y les estamos dando las herramientas para que estudien», afirmó.

La funcionaria explicó que hay paquetes específicos para la primera infancia, desde kínder 4 hasta preparatoria; también para estudiantes de primero a cuarto grado, y de cuarto grado en adelante.

Algunos insumos que contienen los paquetes escolares son dos uniformes, zapatos, una tableta (de ocho y 10 pulgadas, según el grado), una computadora (para estudiantes de cuarto grado en adelante), cuadernos, colores, plumones, pinturas de dedo, lápices, lapiceros, un paquete completo de libros, tijeras, entre otras herramientas.

En este sentido, la ministra detalló que desde 2021 se han entregado 1.2 millones de dispositivos electrónicos a estudiantes del sector público, y en 2026 se entregarán 440,000 más. La inversión histórica alcanza los $800 millones, dijo la ministra.

Asimismo, aseguró que el Gobierno del presidente Nayib Bukele no solo ha hecho una inversión en equipos, sino también en fortalecer las capacidades tecnológicas con la incorporación de inteligencia artificial.

«Estamos disminuyendo la brecha tecnológica. Hemos entregado hasta esta fecha 1.2 millones de dispositivos. El presidente ha apostado por la inversión en la educación; un Gobierno que ha invertido más que todos los otros. Hemos invertido en nuestra infraestructura, tenemos escuelas renovadas, escuelas donde cumplimos toda la normativa internacional», aseveró.

También dijo que este año se entregarán dos uniformes a cada estudiante en un solo momento al comienzo del año escolar, los cuales se incluyen en los paquetes escolares. Trigueros enfatizó que estas acciones demuestran las mejoras y el compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele con la educación, pues en los años en los que gobernaron el FMLN y ARENA no se entregaba más de un uniforme por alumno, y en ocasiones no se brindaba o se retrasaba.

«Les vamos a entregar los dos uniformes en un solo momento a inicios del año escolar. Si su hijo no tiene uniforme porque es la primera vez en una escuela pública, no lo compre, madre de familia, nosotros se lo vamos a entregar», informó.

Por otro lado, Trigueros desmintió la información difundida en redes sociales con respecto a la compra de materiales escolares únicamente a empresas extranjeras. Aseguró que el Gobierno ha adquirido los mismos útiles escolares de productores nacionales que en años anteriores.

«A los productores salvadoreños se les ha comprado exactamente lo mismo que se había comprado los años anteriores. No se les ha dejado de comprar a los productores nacionales lo que se les compraba. Desmentimos categóricamente esos comentarios», expresó.

Asimismo, informó que el próximo 2 de febrero las escuelas públicas comenzarán el año escolar con un lunes cívico. Aseguró que durante la mañana y la tarde recorrerá la mayor cantidad de instituciones que le sea posible.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...