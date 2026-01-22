Principal
Más de cuatro millones de personas han visitado la BINAES desde su apertura
La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) recibió más de dos millones de visitantes durante el 2025, consolidándose como uno de los espacios culturales y turísticos más concurridos del país, informó el ministro de Cultura, Raúl Castillo.
De acuerdo con el funcionario, desde su apertura en noviembre del 2023 hasta el año pasado, la BINAES ha contabilizado más de cuatro millones de visitantes, una cifra que refleja el impacto del recinto en la dinamización cultural del Centro Histórico de San Salvador.
«La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) es el espacio más importante del Centro Histórico de San Salvador y el más visitado, tanto por turistas nacionales como extranjeros», destacó Castillo en la entrevista que brindó esta mañana a canal 10.
El ministro subrayó que la BINAES trasciende el concepto tradicional de biblioteca.
«La BINAES es más que una biblioteca, es espacio donde se desarrollan cursos, talleres, es un área de conocimiento», afirmó.
Castillo también atribuyó la visita de las personas a este espacio debido a las condiciones de seguridad que vive el país, las cuales han permitido mantenerla abierta las 24 horas del día. «Debido a la seguridad de El Salvador, los visitantes pueden llegar a la BINAES en horas de la noche», indicó.
Para este año, el titular de Cultura anunció la implementación del préstamo externo de libros, una modalidad que permitirá a los usuarios llevar ejemplares a sus hogares y devolverlos posteriormente.
Asimismo, informó que se duplicará el acervo bibliográfico del recinto.
«Actualmente tenemos más de 150,000 libros y vamos a duplicar esa cantidad», aseguró.
La BINAES, que cuenta con siete niveles, continúa posicionándose como un referente cultural, educativo y como uno de los principales atractivos del Centro Histórico de San Salvador.
Internacionales
Trump invita a EE.UU. a la presidenta de Venezuela en fecha por definir
El presidente Donald Trump invitará a Washington a Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia de Venezuela de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.
Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió el poder de lleno con cambios en el gabinete ministerial y en 12 de 28 comandos regionales de la Fuerza Armada.
Washington informó el miércoles que está prevista la visita de Rodríguez, aunque la visita aún no tiene fecha: «Nada ha sido agendado», indicó.
La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.
La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura del mandatario socialista.
«Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades», dijo este miércoles Rodríguez sin hacer referencia a la invitación.
Ella todavía es sujeto de sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.
Trump dijo en el Foro de Davos que «los líderes del país han sido muy listos», en referencia a Rodríguez. «Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados».
El republicano ya había calificado antes a Rodríguez como «formidable» y había asegurado que con ella «todo anda muy bien».
La nueva presidenta suscribió acuerdos petroleros y accedió a liberar presos políticos, en medio de discusiones para reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.
Trump mantiene en paralelo un frente abierto con la oposición venezolana. Dijo el martes que quería «involucrar» a la jefa de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la gestión del país.
“La gran cooperación”
El último presidente venezolano que viajó a Estados Unidos para una reunión oficial con un presidente estadounidense se remonta a 1990, cuando Carlos Andrés Pérez se reunió con George H. W. Bush.
El giro socialista con Hugo Chávez (1999-2013) enfrió después las relaciones, que rápidamente se volvieron conflictivas.
Investida el 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, Rodríguez hizo numerosas concesiones bajo presión de Estados Unidos. Trump no dudó en amenazarla con un nuevo ataque si no respondía positivamente a sus demandas.
La mandataria apartó a Alex Saab, señalado de testaferro de Maduro, del organismo encargado de captar inversiones internacionales en medio de los planes de Trump para que grandes petroleras estadounidenses vuelvan a operar en el país. Hoy solo lo hace Chevron.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso no obstante en duda este miércoles la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos, recordando que el crudo venezolano es extrapesado y, por lo tanto, complejo y costoso de extraer.
Rodríguez anunció el martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.
Las divisas son vitales para la economía venezolana desde 2018, cuando el dólar se convirtió en la moneda de facto en un contexto de grave crisis económica. Pero a Venezuela le cuesta obtener divisas debido al embargo petrolero impuesto en 2019 por Washington sobre su principal producto de exportación.
Cambios militares
Rodríguez impulsó el miércoles una reorganización de la Fuerza Armada al nombrar a los generales responsables de 12 de las 28 zonas operativas de defensa (ZODI), ubicadas en distintos estados del país.
La mandataria interina ya designó antes a un exjefe del servicio de inteligencia, Sebin, como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.
Entre tanto, el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, negó haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos antes del derrocamiento de Maduro, mientras el partido de gobierno que dirige protesta a diario por el «secuestro» del gobernante depuesto y su esposa, Cilia Flores.
Cabello denunció una «campaña de descrédito» impulsada por la oposición en contra de Rodríguez.
Entre tanto, la liberación de presos políticos avanza a cuentagotas con apenas unas 150 excarcelaciones de un universo que supera los 800.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció por su parte que Venezuela mantiene «centros de detención clandestinos».
Internacionales
Autoridad electoral acredita a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, entregó este miércoles la credencial oficial que acredita a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras.
De acuerdo con el CNE, este acto da por concluido el proceso electoral iniciado con las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las cuales Asfura obtuvo el 40.27 por ciento de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, con el 39.53 por ciento, y Rixi Moncada, de Libre, con el 19.19 por ciento.
El mandatario electo, un exalcalde de la capital de Honduras, asumirá el poder el próximo 27 de enero y sucederá a Xiomara Castro.
La credencial, con un diseño enmarcado por un borde dorado y con el Escudo Nacional de Honduras como elemento central, lleva las firmas de las consejeras Hall y Cossette López, así como del consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández.
En la misma jornada, el Parlamento hondureño eligió su junta directiva provisional y se constituirá de manera oficial el 25 de enero, fecha en la que también comenzarán a funcionar las nuevas corporaciones municipales.
Además, el CNE entregó la víspera las credenciales a los alcaldes electos de las 18 cabeceras departamentales y a los 128 diputados que integrarán el Parlamento hondureño.
El pasado 24 de diciembre, el ente electoral declaró presidente electo a Nasry Asfura, para el período 2026-2030.
Esta declaratoria se produjo 24 días después de los comicios, en medio de fallas del sistema de cómputo y denuncias de irregularidades por parte de varios actores políticos.
Principal
El Gobierno de El Salvador apuesta por la educación con una inversión histórica de $800 millones
La ministra de Educación, Karla Trigueros, informó ayer que los paquetes escolares para este año se encuentran listos y completos para entregarse al inicio de clases. «Estamos emocionados por este inicio de clases el 2 de febrero.
Estamos en esta bodega armando los paquetes que vamos a entregar a cada uno de los estudiantes. El señor presidente [Nayib Bukele] me ordenó que previéramos cada una de las necesidades de los niños en el desarrollo de sus actividades académicas», indicó la ministra.
Aseguró que para 2026, los paquetes han sido mejorados para cubrir las necesidades de los estudiantes según su año escolar, por lo que se brindarán cuadernos de 100 hojas, cuando antes eran de 70. Asimismo, se ha añadido un cuaderno extra, así como materiales lúdicos para la primera infancia con el propósito de reforzar la iniciativa de la primera dama Gabriela de Bukele de aprender mediante el juego.
«Son 16 tipos de paquetes escolares, hasta para los de modalidades flexibles; les vamos a dar a todos los adultos, a todas las personas que no pudieron continuar su educación en algún momento, y les estamos dando las herramientas para que estudien», afirmó.
La funcionaria explicó que hay paquetes específicos para la primera infancia, desde kínder 4 hasta preparatoria; también para estudiantes de primero a cuarto grado, y de cuarto grado en adelante.
Algunos insumos que contienen los paquetes escolares son dos uniformes, zapatos, una tableta (de ocho y 10 pulgadas, según el grado), una computadora (para estudiantes de cuarto grado en adelante), cuadernos, colores, plumones, pinturas de dedo, lápices, lapiceros, un paquete completo de libros, tijeras, entre otras herramientas.
En este sentido, la ministra detalló que desde 2021 se han entregado 1.2 millones de dispositivos electrónicos a estudiantes del sector público, y en 2026 se entregarán 440,000 más. La inversión histórica alcanza los $800 millones, dijo la ministra.
Asimismo, aseguró que el Gobierno del presidente Nayib Bukele no solo ha hecho una inversión en equipos, sino también en fortalecer las capacidades tecnológicas con la incorporación de inteligencia artificial.
«Estamos disminuyendo la brecha tecnológica. Hemos entregado hasta esta fecha 1.2 millones de dispositivos. El presidente ha apostado por la inversión en la educación; un Gobierno que ha invertido más que todos los otros. Hemos invertido en nuestra infraestructura, tenemos escuelas renovadas, escuelas donde cumplimos toda la normativa internacional», aseveró.
También dijo que este año se entregarán dos uniformes a cada estudiante en un solo momento al comienzo del año escolar, los cuales se incluyen en los paquetes escolares. Trigueros enfatizó que estas acciones demuestran las mejoras y el compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele con la educación, pues en los años en los que gobernaron el FMLN y ARENA no se entregaba más de un uniforme por alumno, y en ocasiones no se brindaba o se retrasaba.
«Les vamos a entregar los dos uniformes en un solo momento a inicios del año escolar. Si su hijo no tiene uniforme porque es la primera vez en una escuela pública, no lo compre, madre de familia, nosotros se lo vamos a entregar», informó.
Por otro lado, Trigueros desmintió la información difundida en redes sociales con respecto a la compra de materiales escolares únicamente a empresas extranjeras. Aseguró que el Gobierno ha adquirido los mismos útiles escolares de productores nacionales que en años anteriores.
«A los productores salvadoreños se les ha comprado exactamente lo mismo que se había comprado los años anteriores. No se les ha dejado de comprar a los productores nacionales lo que se les compraba. Desmentimos categóricamente esos comentarios», expresó.
Asimismo, informó que el próximo 2 de febrero las escuelas públicas comenzarán el año escolar con un lunes cívico. Aseguró que durante la mañana y la tarde recorrerá la mayor cantidad de instituciones que le sea posible.