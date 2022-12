Twitter anunció que prohibirá enlaces a otras redes sociales de la competencia

Como ya es costumbre, justo antes de que termine el año, distintos sitios y plataformas realizan un listado sobre las cosas o situaciones más sobresalientes ocurridas a lo largo de los últimos 365 días y YouTube no es la excepción.

YouTube es una de las herramientas más visitadas y consumidas en todo el mundo y por ende, desde hace ya un tiempo, en diciembre realiza, por así decirlo, un “corte de caja” para dar a conocer cuál fue el tipo de contenido más visto en el año.

Es así como recientemente ha revelado cuáles fueron los videos más vistos en este 2022, dividiéndolos en 5 categorías que fueron: videos más populares, shorts más vistos, mejores creadores, youtubers más destacados y canciones más reproducidas, haciendo un análisis por país con ayuda de Google.

Centrándonos específicamente en el rubro de videos más populares, en Estados Unidos, en este 2022 los clips que más se vieron fueron aquellos que narraban historias personales y también aquellos que involucraron a algunas celebridades.

Sobre este último punto, podrías pensar que el bochornoso momento vivido en la entrega de los premios Oscars entre Will Smith y Chris Rock, y en efecto, está en esta lista pero no ocupa el primer sitio.

En este top ten encontrarás videos de todo tipo y es importante recalcar que el número de vistas de los videos más populares superó el registrado en 2021, ya que estos 10 videos que te mostraremos a continuación fueron vistos más de 650 millones de veces suman 55 millones de horas de reproducción.

Los 10 videos de YouTube más virales en EE.UU. en 2022

1) Technoblade – So long nerds (87 millones de visualizaciones)

2) Guardian News – La agresión de Will Smith a Chris Rock en la entrega de los Oscars (103 millones de visualizaciones)

3) Dream – hi, I’m a dream (47 millones de visualizaciones)

4) NFL – Show de medio tiempo del Super Bowl LVI (143 millones de visualizaciones)

5) MrBeast – ¡Construí La Fábrica De Chocolate De Willy Wonka! (127 millones de visualizaciones)

6) Mark Rober – Pranks Destroy Scam Callers- GlitterBomb Payback (55 millones de visualizaciones)

7) Jaiden Animations – Being Not Straight (17 millones de visualizaciones)

8) Kane Pixels – The Backrooms (Found Footage) (42 millones de visualizaciones)

9) The Try Guys – what happened (11 millones de visualizaciones)

10) First We Feast – Millie Bobby Brown Needs a Milkshake (23 millones de visualizaciones)

