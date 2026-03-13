Internacionales
Trump anuncia intensos bombardeos en Irán la semana que viene
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en una entrevista emitida el viernes que las fuerzas de su país llevarán a cabo ataques intensos contra objetivos iraníes la próxima semana, la tercera desde que se inició la guerra.
«Vamos a golpearlos muy duro la próxima semana», dijo Trump a Fox News Radio.
Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva el 28 de febrero con ataques que mataron al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, lo que desencadenó una guerra regional que ha sacudido los mercados energéticos globales y produjo ataques con misiles y drones en todo el Golfo.
Trump expresó su esperanza de que el pueblo iraní pueda levantarse y derrocar al régimen, pero reconoció que eso no es probable que suceda a corto plazo.
«Realmente creo que es un gran obstáculo que superar para gente que no tiene armas. Creo que es un obstáculo muy grande… Sucederá, pero quizás no inmediatamente», dijo Trump.
Las declaraciones de Trump se produjeron después de una rueda de prensa del jefe del Pentágono y el jefe del Estado Mayor en la que se detallaron los últimos acontecimientos de la guerra contra Irán, donde Estados Unidos e Israel han golpeado 15.000 objetivos, es decir más de un millón cada día.
«Sus misiles, sus lanzamisiles y sus drones están siendo destruidos o pulverizados en el aire. Su volumen de misiles ha disminuido un 90% y sus drones de ataque suicida, un 95% ayer (jueves)», aseguró Hegseth.
El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, está «herido y probablemente desfigurado», añadió Hegseth.
Un comunicado de Jamenei, que fue transmitido desde Irán sin audio ni imágenes, aseguró que el régimen buscará la «venganza» y prometió que el estrecho de Ormuz permanecería cerrado mientras el conflicto continúe.
Estados Unidos insiste en que la campaña militar se está desarrollando perfectamente, aunque Trump reconoció que hay elementos que no pueden controlar.
Putin «podría estar ayudando» a Irán «un poco», reconoció.
El estrecho de Ormuz es «un entorno tácticamente complejo» añadido por su parte en la rueda de prensa en el Pentágono el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor.
Pero «no es algo que deba preocuparnos», desdeñó Hegseth.
«Estamos acercándonos» al control de ese paso marítimo clave, aseguraron a los periodistas.
El precio del petróleo superó los 100 dólares por barril a comienzos de esta semana, mientras que los mercados bursátiles se han tambaleado ante el temor de una interrupción prolongada.
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EE. UU. ofrece recompensa de $10 millones por información sobre dirigentes iraníes
El ministro del Interior de Irán y el ministro de Inteligencia y Seguridad también figuran en la lista de 10 individuos publicada por el Departamento de Estado.
«Estas personas dirigen y controlan varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo», señaló el Departamento de Estado.
Instó a los informantes a enviar datos a través de Tor o Signal y dijo que «su información podría hacerles elegibles para una reubicación y una recompensa».
El programa «Recompensas por Justicia» del Departamento de Estado ofrece dinero a cambio de información de inteligencia que conduzca a la captura o el procesamiento de personas buscadas.
El padre de Mojtaba Jamenei, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un atentado con bomba el 28 de febrero, al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Hay mucha incertidumbre sobre el estado de salud del nuevo líder, que no ha aparecido en público desde que asumió el mando.
El jueves, su primer mensaje fue leído por una presentadora de la televisión nacional.
El jefe del Pentágono afirmó este viernes que el nuevo dirigente iraní está «herido y probablemente desfigurado».
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Designan nueva ministra de Hidrocarburos en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó el miércoles por la noche a la ingeniera de petróleo Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, con la tarea de impulsar el desarrollo del sector energético y fortalecer la industria petrolera, gasífera y petroquímica del país.
El anuncio fue difundido por la mandataria a través de sus canales oficiales, donde destacó que la nueva titular tendrá la responsabilidad de continuar promoviendo el denominado Motor Energético de la economía venezolana.
Rodríguez expresó su confianza en la trayectoria profesional de Henao y en su experiencia dentro de la estructura institucional del ministerio.
«Confío plenamente que, con su profesionalismo, amplia experiencia y muchos años de trayectoria dentro de este Ministerio, avanzaremos en la recuperación y desarrollo del sector energético», señaló la presidenta encargada.
La mandataria subrayó que la industria de hidrocarburos constituye uno de los pilares estratégicos para el crecimiento económico y el bienestar social de Venezuela.
Henao cuenta con una trayectoria técnica dentro del Ministerio de Hidrocarburos, donde ha ocupado distintos cargos especializados y responsabilidades gerenciales vinculadas a la planificación y gestión del sector.
En los últimos años también desempeñó funciones en áreas directivas y como viceministra dentro de la misma cartera energética.
El nombramiento se produce en el marco de ajustes recientes en el gabinete de gobierno, destinados a reforzar áreas consideradas estratégicas para la gestión económica.
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La peste porcina africana gana terreno y se acerca a Barcelona
Un nuevo caso de peste porcina africana fue detectado cerca de Barcelona, anunciaron el pasado miércoles las autoridades de Cataluña, que han ampliado de nuevo el radio de la zona de riesgo hasta incluir determinadas áreas boscosas de la ciudad española.
«Detectado un (caso) positivo en el medio natural de Barcelona», anunció en X el responsable de Agricultura del gobierno regional catalán, Òscar Ordeig, señalando que el parque natural de Collserola quedará cerrado al público.
En las últimas semanas, la enfermedad hemorrágica viral, inofensiva para los seres humanos pero con una tasa de mortalidad cercana al 100% en cerdos y jabalíes, ha ido ganando terreno en la región, en zonas boscosas, ampliando su extensión en torno al foco inicial registrado en noviembre.
El primer foco del virus, que no se detectaba en España desde 1994, ha matado a decenas de jabalíes.
No se ha notificado ningún caso en explotaciones porcinas.
Desde entonces, las autoridades no han dejado de ampliar la «zona de riesgo», dentro de la cual se han encontrado varias decenas de jabalíes muertos afectados por la enfermedad.
Barcelona figura ahora en el área «de bajo riesgo», según un mapa actualizado en la página web del gobierno catalán.
El origen del foco sigue siendo desconocido por el momento.
El foco ha suscitado una gran inquietud en el seno de la poderosa industria porcina española, tercer productor mundial de esta carne y sus derivados.
España exporta cada año cerca de tres millones de toneladas a un centenar de países en el mundo.