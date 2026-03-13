Internacionales
La policía neerlandesa arresta a cuatro sospechosos por el incendio en una sinagoga
Tras la explosión ocurrida la noche del jueves al viernes, la policía reforzó la vigilancia en otras sinagogas como medida de precaución y se detuvieron cerca de otro templo al conductor de un vehículo cuya descripción coincidía con la de uno de los Sospechosos.
«No está claro si los sospechosos planeaban detonar un explosivo o provocar un incendio también en otra sinagoga», señaló la policía en un comunicado.
Dos de los detenidos tienen 19 años, uno 18 y el cuarto 17 años, indicaron las fuerzas del orden, que por el momento no han precisado un posible motivo.
Las autoridades señalaron haber iniciado «una investigación a gran escala sobre este grave incidente» e hicieron un llamamiento a posibles testigos.
Un video no verificado, que muestra una explosión cerca de un edificio que parece ser la sinagoga atacada, circuló el viernes en redes sociales, y la policía indicó que lo está examinando como parte de su investigación.
El ministro de Justicia, David van Weel, calificó el ataque de «terrible noticia».
«No toleraremos el antisemitismo, la intimidación ni la violencia. Las autoridades locales están garantizando la seguridad de las sinagogas», escribió en X.
El ministro expresó su solidaridad con la comunidad judía neerlandesa y añadió que «deben sentirse seguros en los Países Bajos».
El presidente de la sinagoga, Chris den Hoedt, declaró a la radiotelevisión pública NOS que el ataque fue «impactante e inesperado».
«Son daños materiales», indicó mostrando una puerta dañada, pero el daño emocional que siente nuestra comunidad es mayor y más duradero. Podemos reparar esto (la puerta), pero no el resto», añadió.
El lunes otra explosión sacudió una sinagoga en la ciudad belga de Lieja antes del amanecer, causando algunos daños pero sin heridos.
El ataque fue condenado con firmeza por políticos belgas y responsables de la Unión Europea. Las autoridades belgas indicaron estar analizando un video potencialmente yihadista que reivindica el atentado.
El jueves un atacante no identificado embistió con su coche una sinagoga en las afueras de Detroit, en Estados Unidos, provocando un incendio.
Los guardias de seguridad abrieron fuego contra el atacante, que murió.
Internacionales
EE. UU. ofrece recompensa de $10 millones por información sobre dirigentes iraníes
El ministro del Interior de Irán y el ministro de Inteligencia y Seguridad también figuran en la lista de 10 individuos publicada por el Departamento de Estado.
«Estas personas dirigen y controlan varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo», señaló el Departamento de Estado.
Instó a los informantes a enviar datos a través de Tor o Signal y dijo que «su información podría hacerles elegibles para una reubicación y una recompensa».
El programa «Recompensas por Justicia» del Departamento de Estado ofrece dinero a cambio de información de inteligencia que conduzca a la captura o el procesamiento de personas buscadas.
El padre de Mojtaba Jamenei, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un atentado con bomba el 28 de febrero, al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Hay mucha incertidumbre sobre el estado de salud del nuevo líder, que no ha aparecido en público desde que asumió el mando.
El jueves, su primer mensaje fue leído por una presentadora de la televisión nacional.
El jefe del Pentágono afirmó este viernes que el nuevo dirigente iraní está «herido y probablemente desfigurado».
Internacionales
Designan nueva ministra de Hidrocarburos en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó el miércoles por la noche a la ingeniera de petróleo Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, con la tarea de impulsar el desarrollo del sector energético y fortalecer la industria petrolera, gasífera y petroquímica del país.
El anuncio fue difundido por la mandataria a través de sus canales oficiales, donde destacó que la nueva titular tendrá la responsabilidad de continuar promoviendo el denominado Motor Energético de la economía venezolana.
Rodríguez expresó su confianza en la trayectoria profesional de Henao y en su experiencia dentro de la estructura institucional del ministerio.
«Confío plenamente que, con su profesionalismo, amplia experiencia y muchos años de trayectoria dentro de este Ministerio, avanzaremos en la recuperación y desarrollo del sector energético», señaló la presidenta encargada.
La mandataria subrayó que la industria de hidrocarburos constituye uno de los pilares estratégicos para el crecimiento económico y el bienestar social de Venezuela.
Henao cuenta con una trayectoria técnica dentro del Ministerio de Hidrocarburos, donde ha ocupado distintos cargos especializados y responsabilidades gerenciales vinculadas a la planificación y gestión del sector.
En los últimos años también desempeñó funciones en áreas directivas y como viceministra dentro de la misma cartera energética.
El nombramiento se produce en el marco de ajustes recientes en el gabinete de gobierno, destinados a reforzar áreas consideradas estratégicas para la gestión económica.
Internacionales
La peste porcina africana gana terreno y se acerca a Barcelona
Un nuevo caso de peste porcina africana fue detectado cerca de Barcelona, anunciaron el pasado miércoles las autoridades de Cataluña, que han ampliado de nuevo el radio de la zona de riesgo hasta incluir determinadas áreas boscosas de la ciudad española.
«Detectado un (caso) positivo en el medio natural de Barcelona», anunció en X el responsable de Agricultura del gobierno regional catalán, Òscar Ordeig, señalando que el parque natural de Collserola quedará cerrado al público.
En las últimas semanas, la enfermedad hemorrágica viral, inofensiva para los seres humanos pero con una tasa de mortalidad cercana al 100% en cerdos y jabalíes, ha ido ganando terreno en la región, en zonas boscosas, ampliando su extensión en torno al foco inicial registrado en noviembre.
El primer foco del virus, que no se detectaba en España desde 1994, ha matado a decenas de jabalíes.
No se ha notificado ningún caso en explotaciones porcinas.
Desde entonces, las autoridades no han dejado de ampliar la «zona de riesgo», dentro de la cual se han encontrado varias decenas de jabalíes muertos afectados por la enfermedad.
Barcelona figura ahora en el área «de bajo riesgo», según un mapa actualizado en la página web del gobierno catalán.
El origen del foco sigue siendo desconocido por el momento.
El foco ha suscitado una gran inquietud en el seno de la poderosa industria porcina española, tercer productor mundial de esta carne y sus derivados.
España exporta cada año cerca de tres millones de toneladas a un centenar de países en el mundo.