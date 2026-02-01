Principal
Samsung prepara nueva capa de privacidad para proteger la pantalla en espacios públicos
Samsung se prepara para presentar una nueva capa de privacidad diseñada para proteger la información personal de los usuarios de miradas indiscretas, especialmente en espacios públicos como el transporte colectivo.
Esta función permitirá revisar mensajes, ingresar contraseñas u otras acciones sensibles con mayor tranquilidad, sin preocuparse por quién pueda estar observando la pantalla.
«Esta nueva capa te da la opción de decidir qué funciona mejor para ti. Puedes personalizarla para aumentar la protección con aplicaciones específicas o al ingresar detalles de acceso para áreas más privadas de tu teléfono», detalla la marca en un comunicado de prensa.
Entre las opciones disponibles, los usuarios podrán proteger elementos concretos de su experiencia móvil, como las ventanas emergentes de notificaciones, evitando un sistema generalizado y optando por controles puntuales que incluso podrán desactivarse por completo si así lo desean.
Samsung detalló que el desarrollo de esta capa de privacidad tomó más de cinco años de trabajo, que incluyeron procesos de ingeniería, pruebas y refinamiento. Durante este tiempo, la empresa analizó cómo las personas utilizan sus teléfonos, qué consideran información privada y cómo la seguridad debe integrarse de forma natural en la vida cotidiana.
El resultado es una solución que combina hardware y software para ofrecer protección sin afectar la experiencia de uso.
Esta nueva capa se lanzará en el primer unpacked de este 2026.
Gremiales resaltan liderazgo del Gobierno ante acuerdo arancelario con Estados Unidos
El Salvador firmó esta semana un acuerdo que brinda condiciones preferenciales para la exportación de productos salvadoreños hacia Estados Unidos.
Se trata del primer Acuerdo Comercial Recíproco en el hemisferio occidental, que formaliza la eliminación del arancel generalizado del 10 % que estableció el año pasado la nación norteamericana a los productos que compra desde el extranjero.
Ante el anuncio, la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) resaltó el desempeño del Gobierno para lograr este tipo de acercamientos que favorecen el desarrollo económico del país.
«Felicitamos al Gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, por la firma del primer Acuerdo Comercial Recíproco en el hemisferio occidental, el cual representa un avance de alto valor estratégico para el fortalecimiento del comercio bilateral y la competitividad del sector exportador», expresó la presidenta de la gremial, Silvia Cuéllar.
«Esto es el reflejo de una excelente relación de El Salvador con Estados Unidos. […] Estados Unidos es nuestro principal socio para las exportaciones, casi el 80 % son exportaciones de textiles, el resto son de alimentos, farmacéuticos, manufacturas varias, empaques, entre otros», añadió.
En este sentido, apuntó que estas buenas noticias incentivan al sector productivo salvadoreño para incrementar los esfuerzos, ampliar la penetración de productos salvadoreños en el mercado estadounidense. También señaló que la posición competitiva en la que coloca este acuerdo a El Salvador puede ser un parteaguas para la recepción de más inversiones.
Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) coincidió en que la alianza oficializada permitirá mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense y reducir de manera significativa las barreras comerciales.
«Desde Camarasal reconocemos que este acuerdo fortalece la posición de El Salvador como un socio comercial confiable y dinámico, contribuyendo al impulso del crecimiento económico y la generación de empleo», dio a conocer mediante un comunicado de prensa.
En coincidencia, la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham) también resaltó que esta noticia genera mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo para El Salvador. Un mensaje similar emitió la Cámara de la Industria Textil y Confección de El Salvador (Camtex), la cual resaltó que el acuerdo genera competitividad a las empresas nacionales frente a otros países.
Los grupos empresariales indicaron que se encuentran en disposición de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades gubernamentales para maximizar los beneficios de este acuerdo y contribuir al desarrollo sostenible.
Nacionales -deportes
Portera salvadoreña jugará en la primera división de Argentina
El Salvador ha ha sumado una legionaria más en las últimas horas. Se trata de Riley Meléndez, portera que ya jugó con la selección femenina mayor, estampó su firma con Ferro Carril Oeste, equipo que milita en la primera nacional de Argentina.
«La jugadora de 23 años, arquera de la selección de El Salvador y nacida en Estados Unidos, llega a Caballito desde Towson University», informó el club en su cuenta de X este mismo sábado.
El rumor de que Meléndez iba a jugar en el fútbol argentino corrió desde hace tres semanas, pero ha sido hasta este 31 de enero que lo ha comunicado el club, acompañado de una fotografía de la jugadora estampando su firma, pero sin precisar el tiempo que estará vinculada.
Así, El Salvador vuelve a tener una jugadora en el balompié gaucho, después de que lo hiciera Alejandra Reyes, quien militó en el River Plate.
Además, se suman más legionarias salvadoreñas al abanico de opciones que tendrá Éric Acuña para conformar su selección para los próximos encuentros de eliminatorias mundialistas previstos para marzo y abril de este año, rumbo a Brasil 2027
Blue Origin «pausará» el turismo espacial para enfocarse en el regreso a la Luna
Blue Origin, la empresa espacial del multimillonario Jeff Bezos, dijo el viernes que pausará temporalmente los vuelos de su cohete de turismo espacial para destinar más recursos a sus ambiciones lunares.
La compañía dijo en un comunicado que «pausará los vuelos del New Shepard por no menos de dos años», con el fin de «acelerar aún más el desarrollo de las capacidades humanas lunares de la compañía».
New Shepard es un cohete reutilizable que ha llevado a docenas de personas a la línea de Kármán, reconocida internacionalmente como el límite entre la atmósfera y el espacio exterior.
«La decisión refleja el compromiso de Blue Origin con la meta nacional de regresar a la Luna y establecer una presencia permanente y sostenida», agrega el comunicado.
Pero Blue Origin también apunta a competir con SpaceX, de Elon Musk, en el mercado de los vuelos a la órbita.
El año pasado, la compañía llevó a cabo con éxito dos vuelos orbitales no tripulados en su gigante cohete New Glenn, que es más potente que el New Shepard.
También en 2025, la NASA dijo que abría licitaciones para una misión a la Luna, la tercera fase del programa Artemis.
Blue Origin es el actual contratista para la quinta misión planeada para el programa, valorado en miles de millones de dólares.
En su segundo periodo en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha aumentado la presión sobre la NASA para acelerar el progreso para enviar una misión tripulada a la Luna, mientras China adelanta esfuerzos similares.