Gremiales resaltan liderazgo del Gobierno ante acuerdo arancelario con Estados Unidos

El Salvador firmó esta semana un acuerdo que brinda condiciones preferenciales para la exportación de productos salvadoreños hacia Estados Unidos.

Se trata del primer Acuerdo Comercial Recíproco en el hemisferio occidental, que formaliza la eliminación del arancel generalizado del 10 % que estableció el año pasado la nación norteamericana a los productos que compra desde el extranjero.

Ante el anuncio, la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) resaltó el desempeño del Gobierno para lograr este tipo de acercamientos que favorecen el desarrollo económico del país.

«Felicitamos al Gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, por la firma del primer Acuerdo Comercial Recíproco en el hemisferio occidental, el cual representa un avance de alto valor estratégico para el fortalecimiento del comercio bilateral y la competitividad del sector exportador», expresó la presidenta de la gremial, Silvia Cuéllar.

«Esto es el reflejo de una excelente relación de El Salvador con Estados Unidos. […] Estados Unidos es nuestro principal socio para las exportaciones, casi el 80 % son exportaciones de textiles, el resto son de alimentos, farmacéuticos, manufacturas varias, empaques, entre otros», añadió.

En este sentido, apuntó que estas buenas noticias incentivan al sector productivo salvadoreño para incrementar los esfuerzos, ampliar la penetración de productos salvadoreños en el mercado estadounidense. También señaló que la posición competitiva en la que coloca este acuerdo a El Salvador puede ser un parteaguas para la recepción de más inversiones.

Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) coincidió en que la alianza oficializada permitirá mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense y reducir de manera significativa las barreras comerciales.

«Desde Camarasal reconocemos que este acuerdo fortalece la posición de El Salvador como un socio comercial confiable y dinámico, contribuyendo al impulso del crecimiento económico y la generación de empleo», dio a conocer mediante un comunicado de prensa.

En coincidencia, la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham) también resaltó que esta noticia genera mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo para El Salvador. Un mensaje similar emitió la Cámara de la Industria Textil y Confección de El Salvador (Camtex), la cual resaltó que el acuerdo genera competitividad a las empresas nacionales frente a otros países.

Los grupos empresariales indicaron que se encuentran en disposición de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades gubernamentales para maximizar los beneficios de este acuerdo y contribuir al desarrollo sostenible.

