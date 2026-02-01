Nacionales -deportes
Portera salvadoreña jugará en la primera división de Argentina
El Salvador ha ha sumado una legionaria más en las últimas horas. Se trata de Riley Meléndez, portera que ya jugó con la selección femenina mayor, estampó su firma con Ferro Carril Oeste, equipo que milita en la primera nacional de Argentina.
«La jugadora de 23 años, arquera de la selección de El Salvador y nacida en Estados Unidos, llega a Caballito desde Towson University», informó el club en su cuenta de X este mismo sábado.
El rumor de que Meléndez iba a jugar en el fútbol argentino corrió desde hace tres semanas, pero ha sido hasta este 31 de enero que lo ha comunicado el club, acompañado de una fotografía de la jugadora estampando su firma, pero sin precisar el tiempo que estará vinculada.
Así, El Salvador vuelve a tener una jugadora en el balompié gaucho, después de que lo hiciera Alejandra Reyes, quien militó en el River Plate.
Además, se suman más legionarias salvadoreñas al abanico de opciones que tendrá Éric Acuña para conformar su selección para los próximos encuentros de eliminatorias mundialistas previstos para marzo y abril de este año, rumbo a Brasil 2027
Nacionales -deportes
El Salvador Beach Soccer Cup 2026 regresa en abril con las mejores selecciones del mundo
El Salvador volverá a ser epicentro del fútbol playa mundial con el regreso del El Salvador Beach Soccer Cup 2026, que se desarrollará del 2 al 4 de abril en la Costa del Sol, reuniendo a algunas de las mejores selecciones del planeta en un evento de alto nivel competitivo.
El torneo, organizado por Beach Soccer Worldwide y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), tendrá como principal atractivo en la rama masculina a Brasil, actual campeón del mundo, que se enfrentará a los anfitriones El Salvador, además de Colombia y Dinamarca.
En la categoría femenina, las campeonas de la Euro Beach Soccer League, Portugal, competirán ante Brasil, México y la selección de El Salvador, actual campeona del certamen, consolidando al país como una potencia regional en el fútbol playa femenino.
El presidente ad honórem del INDES, Yamil Bukele, destacó la importancia del evento para el desarrollo de la disciplina:
“Nos sentimos felices por organizar esta cuarta edición del El Salvador Beach Soccer. Es un orgullo apoyar el fútbol playa, tanto en masculino como en femenino”.
Por su parte, el presidente de Beach Soccer Worldwide, Joan Cuscó, aseguró que el certamen mantendrá los más altos estándares internacionales:
“La pasión de la afición salvadoreña nos exige ofrecer un evento de primer nivel. Esta edición volverá a cumplir con los altos estándares que caracterizan a esta competencia”.
Esta será la cuarta edición del El Salvador Beach Soccer Cup, tras los torneos realizados en 2022, 2024 y 2025. En la edición anterior, Portugal se coronó campeón en masculino, mientras que El Salvador se quedó con el título femenino, reafirmando su crecimiento en el fútbol playa internacional.
Nacionales -deportes
Cristian Gil, llamado de emergencia a la Selecta por ausencia de Styven Vásquez
La selección nacional mayor volvió a reunirse la noche del domingo para trabajar lunes, martes y miércoles en el primer microciclo del 2026. Un total de 18 jugadores quedaron concentrados a las órdenes del técnico Hernán Darío Gómez, pero no faltaron las novedades de última hora.
En la lista anunciada la semana pasada estaba Styven Vásquez, pero el delantero nacional está en los últimos trámites para poder viajar a México y sumarse a las filas del Irapuato, equipo de la Liga de Expansión azteca. En su ligar ha sido llamado Cristian Gil, delantero de Firpo.
Benji Villalobos, Kevin Carabantes, Daniel Franco, Julio Sibrián, Ronald Rodríguez, Jorge Cruz, Alejandro Henríquez, Jefferson Valladares, Marcelo Díaz, Mauricio Cerritos, Bryan Landaverde, Leonardo Menjívar, Harold Osorio, Noel Rivera, Steven Guerra, Jairo Henríquez y Juan Carlos Argueta sob los jugadores que se concentraron desde la noche del domingo en la Fesfut y empezaron a trabajar desde este mismo lunes. Los entrenos continuarán el martes y el miércoles.
En ese sentido y hasta ahora, desde la Fesfut no se ha emitido ningún tipo de información relacionada con la petición que hizo Juan Carlos Chávez, técnico de Águila, quien consideraba que era mejor que sus jugadores, seis en total (cuatro en la mayor y dos en la sub-20), se quedaran con el equipo para ser de la partida en el choque de este miércoles contra el Platense.
Además del llamado de última hora de Cristian Gil, la Fesfut también notificó que los jugadores Gabriel Arnold, de El Ventura County y Johann Ortiz, del Sporting Kansas City II, se pudieran integrar a la Selecta tras gestiones federativas con sus respectivos equipos.
Nacionales -deportes
Fesfut actualiza temas de interés sobre el fútbol nacional
Este miércoles, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele, habló con medios de comunicación para tratar diferentes temas de interés sobre el fútbol nacional en sus distintas categorías y todo lo relacionado con la liga mayor de fútbol.
Bukele se refirió a los procesos de visorias que realizan en Estados Unidos, donde trabajan para formalizar las sub-federaciones en dicho país, tanto personal administrativo como equipo técnico liderada por el profesor Hugo Pérez.
En las visorias dijo que han registrado alrededor de 300 jóvenes que aspiran a formar parte de la sub-20 y 700 que buscan un hueco para la sub-17. De esta cantidad de jóvenes se hace un corte y etapas de filtros donde quedan alrededor de 80, de los cuales se valida si aplican para una convocatoria de preselección.
El proceso cumple las etapas de visoria, clasificación de visorias y luego alrededor de 15 a 20 jugadores son seleccionados para la visoria que se realiza en El Salvador, es decir, la concentración para una preselección. Bukele aseguró que buscan abrir visorias de futbolistas no solo en EE. UU., sino también en Canadá y Europa, iniciando por Italia.
Sobre las selecciones mayores, ratificaron al DT Eric Acuña al mando de la selección femenina sub-20, explicando la importancia de dar continuidad a los procesos, donde el vinculo con las selecciones mayores sea más estrecho con las categorías sub-20.
Explicó que ya se reunió con el profe Acuña para conocer su plan de trabajo de todo el año, y en los próximos días lo hará con el comité directivo de fútbol sala, el técnico de la Selecta de playa, Rudis Gallo, y con los profesores Eduardo Lara, Mauricio Cienfuegos y Hugo Pérez. Además, con dirigentes de la segunda y tercera división de fútbol del país
La selección femenina tendrá una fecha FIFA en El Salvador el próximo 1 de marzo contra Barbados, y se realizará en el Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla. También tendrán dos partidos amistosos contra Perú durante la fecha FIFA de marzo, es decir, uno oficial por eliminatorias contra Barbados, y dos partidos amistosos en suelo sudamericano.
Sobre la Primera División de Fútbol Profesional Salvadoreño, mencionó que harán esfuerzos para que la liga sea más atractiva y competitiva, y por eso, están pensando premiar en la etapa regular con un campeonato (un trofeo y fondo económico) al líder del torneo regular, como una previa a la fase de eliminación de la competición. Habría dos campeones en un solo torneo, por ejemplo, uno como campeón de copa durante la fase regular, y otro como campeón del torneo, superando las fases de eliminación y ganando la gran final.
También se refirió a posibles modificaciones a futuro en el formato, para que los punteros de tabla tengan mejores ventajas deportivas con respecto a los que clasifican en los últimos lugares, y así evitar que fácilmente el octavo lugar pueda eliminar al primero.
La Copa Presidente se prevé que arranque el 10 de febrero, con la presencia de 6 equipos de segunda división y 6 de tercera, más los 12 de primera división. El sorteo será el 21 de enero de forma virtual.
El presidente de la Fesfut también reveló que, esta tarde, lanzarán un concurso abierto para que las personas participen en la elaboración de un nuevo logo de la federación de fútbol y de la selección. Habrá dos premios económicos de $2,000 a quienes diseñen el logo ganador tanto de federación como de selección. Además, aclaró que no se podrá usar la IA para el diseño de los logos.