Principal
Blue Origin «pausará» el turismo espacial para enfocarse en el regreso a la Luna
Blue Origin, la empresa espacial del multimillonario Jeff Bezos, dijo el viernes que pausará temporalmente los vuelos de su cohete de turismo espacial para destinar más recursos a sus ambiciones lunares.
La compañía dijo en un comunicado que «pausará los vuelos del New Shepard por no menos de dos años», con el fin de «acelerar aún más el desarrollo de las capacidades humanas lunares de la compañía».
New Shepard es un cohete reutilizable que ha llevado a docenas de personas a la línea de Kármán, reconocida internacionalmente como el límite entre la atmósfera y el espacio exterior.
«La decisión refleja el compromiso de Blue Origin con la meta nacional de regresar a la Luna y establecer una presencia permanente y sostenida», agrega el comunicado.
Pero Blue Origin también apunta a competir con SpaceX, de Elon Musk, en el mercado de los vuelos a la órbita.
El año pasado, la compañía llevó a cabo con éxito dos vuelos orbitales no tripulados en su gigante cohete New Glenn, que es más potente que el New Shepard.
También en 2025, la NASA dijo que abría licitaciones para una misión a la Luna, la tercera fase del programa Artemis.
Blue Origin es el actual contratista para la quinta misión planeada para el programa, valorado en miles de millones de dólares.
En su segundo periodo en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha aumentado la presión sobre la NASA para acelerar el progreso para enviar una misión tripulada a la Luna, mientras China adelanta esfuerzos similares.
Principal
Gremiales resaltan liderazgo del Gobierno ante acuerdo arancelario con Estados Unidos
El Salvador firmó esta semana un acuerdo que brinda condiciones preferenciales para la exportación de productos salvadoreños hacia Estados Unidos.
Se trata del primer Acuerdo Comercial Recíproco en el hemisferio occidental, que formaliza la eliminación del arancel generalizado del 10 % que estableció el año pasado la nación norteamericana a los productos que compra desde el extranjero.
Ante el anuncio, la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) resaltó el desempeño del Gobierno para lograr este tipo de acercamientos que favorecen el desarrollo económico del país.
«Felicitamos al Gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, por la firma del primer Acuerdo Comercial Recíproco en el hemisferio occidental, el cual representa un avance de alto valor estratégico para el fortalecimiento del comercio bilateral y la competitividad del sector exportador», expresó la presidenta de la gremial, Silvia Cuéllar.
«Esto es el reflejo de una excelente relación de El Salvador con Estados Unidos. […] Estados Unidos es nuestro principal socio para las exportaciones, casi el 80 % son exportaciones de textiles, el resto son de alimentos, farmacéuticos, manufacturas varias, empaques, entre otros», añadió.
En este sentido, apuntó que estas buenas noticias incentivan al sector productivo salvadoreño para incrementar los esfuerzos, ampliar la penetración de productos salvadoreños en el mercado estadounidense. También señaló que la posición competitiva en la que coloca este acuerdo a El Salvador puede ser un parteaguas para la recepción de más inversiones.
Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) coincidió en que la alianza oficializada permitirá mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense y reducir de manera significativa las barreras comerciales.
«Desde Camarasal reconocemos que este acuerdo fortalece la posición de El Salvador como un socio comercial confiable y dinámico, contribuyendo al impulso del crecimiento económico y la generación de empleo», dio a conocer mediante un comunicado de prensa.
En coincidencia, la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham) también resaltó que esta noticia genera mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo para El Salvador. Un mensaje similar emitió la Cámara de la Industria Textil y Confección de El Salvador (Camtex), la cual resaltó que el acuerdo genera competitividad a las empresas nacionales frente a otros países.
Los grupos empresariales indicaron que se encuentran en disposición de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades gubernamentales para maximizar los beneficios de este acuerdo y contribuir al desarrollo sostenible.
Nacionales -deportes
Portera salvadoreña jugará en la primera división de Argentina
El Salvador ha ha sumado una legionaria más en las últimas horas. Se trata de Riley Meléndez, portera que ya jugó con la selección femenina mayor, estampó su firma con Ferro Carril Oeste, equipo que milita en la primera nacional de Argentina.
«La jugadora de 23 años, arquera de la selección de El Salvador y nacida en Estados Unidos, llega a Caballito desde Towson University», informó el club en su cuenta de X este mismo sábado.
El rumor de que Meléndez iba a jugar en el fútbol argentino corrió desde hace tres semanas, pero ha sido hasta este 31 de enero que lo ha comunicado el club, acompañado de una fotografía de la jugadora estampando su firma, pero sin precisar el tiempo que estará vinculada.
Así, El Salvador vuelve a tener una jugadora en el balompié gaucho, después de que lo hiciera Alejandra Reyes, quien militó en el River Plate.
Además, se suman más legionarias salvadoreñas al abanico de opciones que tendrá Éric Acuña para conformar su selección para los próximos encuentros de eliminatorias mundialistas previstos para marzo y abril de este año, rumbo a Brasil 2027
Principal
Mipymes fortalecen sus capacidades ecosostenibles
Un total de 160 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) fueron capacitadas en 2025 con herramientas y metodologías de ecoeficiencia, biodiversidad y gestión de residuos, por parte del proyecto Encadenamiento de Mipymes para la Descarbonización, impulsado por el programa Al-Invest Verde de la Comisión Europea, en colaboración con la Fundación Empresarial para la Acción Social (Fundemas) y la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria (AHK).
El programa busca impulsar las economías bajas en carbono, a través del uso eficiente de los recursos de la cadena de valor del reciclaje, con enfoque en las mipymes. También, persigue ampliar el acceso a mercados para la cadena de valor del reciclaje del sector turismo con el fin de promover el incremento en ventas y la generación de empleos.
Tras 21 meses de implementación, el proyecto benefició a 160 empresas sensibilizadas en ecoeficiencia, reciclaje, biodiversidad, manejo de residuos, gestión de riesgos; y 89 del sector turístico y de la cadena de valor del reciclaje desarrollaron planes, manuales de ecoeficiencia y manejo de residuos.
Además se fortalecieron las capacidades de personas recicladoras y se crearon 170 empleos verdes relacionados con centros de acopio; también se diseñaron 60 planes de marketing que ya se están implementando en Surf City 1 y el lago de Ilopango.
Entre las alianzas que el proyecto ha impulsado se encuentran actores clave dentro de la cadena de valor del reciclaje, como centros escolares, Adesco Bello Mar del Majahual, La Constancia, Carvajal, las cuales se han convertido en una red que fomenta la colaboración para una economía circular más robusta.
En la actualidad, desarrollan una alianza con la alcaldía de Ilopango, en San Salvador Este, para extender el impacto del programa hacia 50 mipymes de la zona Vía Vela, en el lago de Ilopango.
Con estos resultados, Al-Invest sigue consolidándose como un motor para el desarrollo sostenible en el sector empresarial, contribuyendo a la transición hacia prácticas más responsables y resilientes en El Salvador.