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¿Quién ganará el Óscar a mejor película? Éstas son las diez nominadas
Los expertos afirman que «Pecadores» y «Una batalla tras otra» están cabeza a cabeza, pero ¿podría cintas como «Hamnet» o «El agente secreto» podrían dar una sorpresa?
A continuación las diez nominadas para mejor película en la 98ª edición de los Premios de la Academia este domingo:
– «Bugonia»-
La más reciente oferta del director Yorgos Lanthimos, «Bugonia» se sumerge en el mundo de los teóricos de la conspiración.
Teddy (Jesse Plemons), está convencido de que una ejecutiva farmacéutica (Emma Stone), es una malvada extraterrestre, y la secuestra para salvar el planeta.
Lanthimos mantiene a la audiencia enganchada con giros dramáticos y momentos graciosos, pero no haber suspenso en torno a su desempeño el domingo.
– «F1» –
La Academia tiende a nominar alguna cinta taquillera para recompensar a las producciones que contratan a los mejores técnicos por detrás de la magia del cine.
Este año le tocó el turno a «F1», que recaudó 630 millones de dólares en taquilla y fue dirigida por Joseph Kosinski (el mismo de «Top Gun: Maverick»).
Protagonizada por Brad Pitt en la piel de un piloto veterano, la película abunda en tecnología de punta y aderezos de la Fórmula 1.
Su nominación sorprendió, pero no debe llegar en primer lugar.
– «Frankenstein» –
Los votantes de la Academia aman al mexicano Guillermo del Toro, quien ya tiene sus estatuillas por «La forma del agua» y «Pinocho».
Por lo que no sorprendió que nominaran «Frankenstein», su proyecto del corazón, a pesar de las tibias reseñas que cosechó al estrenar en el festival de Venice el año pasado.
Aunque no parece cerca del mayor premio de la noche, su impresionante vestuario, sus sets y su maquillaje lideran las apuestas para vencer en las categorías técnicas.
– «Hamnet»
La candidata que se alzó de forma sorpresiva este año fue «Hamnet».
Basada en una novela que aborda la vida de William Shakespeare y su esposa Agnes durante los años de la peste negra, «Hamnet» cumple con los requisitos para la gala: un rodaje suntuoso, emocionalmente intensa, y dirigida por una directora oscarizada (Chloé Zhao, de «Nomadland»).
Triunfó en el festival de cine de Toronto, pero décadas después de que «Shakespeare apasionado» se llevara el Óscar, esta edición luce poco inclinada hacia el dramaturgo.
– «Marty Supremo» –
La historia de un campeón de pimpón basada en hechos reales, «Marty Supremo» destaca gracias a la interpretación de Timotheé Chalamet que da vida al arrogante protagonista.
Sus pocas posibilidades de llevarse un Óscar reflejan eso.
Chalamet está entre los favoritos para mejor actor, a pesar de que perdió impulso en la recta final a la premiación.
– «Una batalla tras otra» –
El parte thriller, parte humor, de Paul Thomas Anderson, que sigue a un exrevolucionario en una búsqueda desesperada para rescatar a su hija, arrasó en la temporada.
Protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue coronada como la película del año por los sindicatos de productores y directores de Hollywood, así como por los críticos y los BAFTA.
Abriendo una ventana a los temas que movilizan el debate en Estados Unidos y un elenco estelar que incluye a Sean Penn y Benicio Del Toro, es claramente una de las favoritas.
– «Valor sentimental» –
El director danés-noruego Joachim Trier entró en el radar de la Academia con su drama romántico «La peor persona del mundo» (2021).
Y regresó con la misma actriz, Renate Reinsve, además de una dosis de glamour de Hollywood en la persona de Elle Fanning, cautivando a los votantes que le dieron su primera nominación a mejor película.
El drama familiar filmado en la casa de Trier, «Valor Sentimental» es una fuerte contendora en la categoría internacional, pero no en la principal de la noche.
– «Pecadores» –
Con su mezcla de horror y música, «Pecadores» creció como la espuma en la pelea por los Óscar, a la que llega con un número récord de 16 nominaciones y grandes chances de ser coronada como la mejor película de la noche.
La cinta que utiliza sedientos vampiros como metáfora de la explotación de la cultura negra, bajo la dirección de Ryan Coogler, conquistó a la crítica y a la audiencia, recaudando 370 millones de dólares en taquilla.
El entusiasmo que ha desatado ha alimentado las chances de triunfar en otras categorías, tal como la de mejor actor para su estrella Michael B. Jordan.
Es poco común ver una cinta de terror tan bien colocada en los Óscar, pero «Pecadores» desafió las etiquetas con su mezcla de géneros, sus actuaciones y su singular abordaje.
– «El agente secreto» –
«El agente secreto» suena como fuerte contendora para la categoría internacional, triunfo que le daría un segundo Óscar consecutivo a Brasil.
Su nominación a la codiciada categoría de mejor película, se sintió como un triunfo para el país latinoamericano.
El drama de idas y venidas que muestra las tensiones de un Brasil dominado por una dictadura militar en la década de 1970 surfeó en una ola de popularidad durante la campaña por el Óscar, pero los pronósticos no la ven en el cuadro de finalistas para la principal estatuilla de la gala.
– «Sueños de trenes» –
Una fascinante mirada a las transformaciones que vivió el noroeste de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX a través de la vida y las emociones de un hombre de la época, «Sueños de trenes» conquistó a los votantes de la Academia.
La cinta indie, con una premiada fotografía, fue elegida por Netflix en el festival de Sundance de 2025, y se montó en una campaña que le dio el máximo galardón de los Premios Spirit, que honran al cine independiente.
Para la cinta de bajo presupuesto, su nominación al Óscar fue ya una victoria.
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Familia de Selena Quintanilla acusan a Shein de usar su imagen sin autorización
La familia de Selena Quintanilla volvió a los tribunales para proteger el legado de la cantante, al presentar una demanda contra la empresa de comercio electrónico Shein por presuntamente vender mercancía con la imagen de la artista sin permiso.
La acción legal fue interpuesta por Suzette Quintanilla, hermana de la cantante, junto con Q Productions, la empresa familiar que administra los derechos sobre el nombre, la imagen y el legado artístico de Selena.
Según los documentos judiciales, la compañía habría comercializado camisetas y otros artículos con el rostro y nombre de la artista sin solicitar autorización a los titulares de sus derechos.
La familia afirma que en agosto de 2025 envió una carta de cese y desistimiento para exigir que se retiraran los productos del mercado, pero aseguran que la empresa continuó vendiéndolos, lo que motivó la presentación de la demanda.
Cabe mencionar que la cantante, conocida como la «Reina del Tex-Mex», dejó un legado musical con éxitos como «Amor Prohibido», «Bidi Bidi Bom Bom» y «Como la flor».
Hasta el momento, lShein no ha emitido una respuesta sobre dicha demanda.
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Entre violines, lluvia y dembow, Yandel cautivó a El Salvador
La lluvia no fue impedimento para que el Parque de Pelota Saturnino Bengoa, en San Salvador, se transformara, la noche del jueves 12 de marzo, en el epicentro de una fusión musical sin precedentes: el reguetón y la música sinfónica. El protagonista fue Yandel, quien junto a sus músicos y la Orquesta Filarmónica de El Salvador presentó sus grandes éxitos bajo un nuevo concepto.
A las 9:50 de la noche, con un traje sastre negro, y al ritmo del tema «Puño de Tito», salió a escena Yandel, marcando el inicio formal de su propuesta sinfónica, esto tras una fuerte lluvia que cayó en el territorio capitalino previo al espectáculo.
Durante poco más de dos horas, el artista puertorriqueño demostró su vigencia y capacidad vocal, entregando un repertorio compuesto por sus canciones más icónicas, pero con un matiz sonoro completamente renovado gracias a los arreglos orquestales.
Temas como «Mírala bien», «Noche de Sexo» y «Abusadora» desataron la euforia colectiva, logrando que miles de seguidores saltaran y corearan cada frase en una comunión perfecta entre el beat urbano y la elegancia de las cuerdas y vientos de la filarmónica.
«Buenas noches San Salvador. Muchas gracias por aguantar esa lluvia, yo estuve allá atrás y dije, yo le tengo que dar un show de altura a esta gente, así que arrancamos para que disfrutemos y gocemos esta noche. Así que espero que nunca me olviden», dijo el puertorriqueño a su público que terminó en su mayoría empapado por la lluvia.
La noche estuvo marcada por el entusiasmo colectivo del público que abarrotó las instalaciones del Bengoa. Brincos, coros al unísono y baile constante confirmaron que las canciones de Yandel siguen vigentes y conectan con varias generaciones que crecieron al ritmo del reguetón clásico.
También sonaron éxitos como «Me estás tentando», «Moviendo caderas» y «Algo me gusta de ti», que, junto al juego de luces y láser que se implementaron en el show, confirmaron por qué estos temas siguen siendo infaltables en cualquier celebración urbana a lo «old school».
Yandel ha logrado consolidarse como uno de los máximos exponentes del reguetón gracias a la consistencia de su carrera y la calidad de sus presentaciones en vivo, así lo ha demostrado a lo largo de esta gira. Además, recordemos que su etapa como solista y su historia junto a Wisin marcaron un antes y un después en el género.
Con esta presentación, el puertorriqueño no solo reafirma su estatus como leyenda del reguetón, sino que abre una nueva puerta a la experimentación musical en la región. La mezcla de la «calle» con la academia demostró que el género urbano, cuando se produce con calidad, no tiene límites.
El concierto de Yandel estuvo marcado también por la participación de poco más de 40 músicos de la Orquesta Filarmónica de El Salvador que junto al equipo del puertorriqueño hicieron magia con sus instrumentos.
Los salvadoreños desataron la ovación del público presente en el parque de pelota Saturnino Bengo, ya que además de acoplar las canciones del artista a una versión sinfónica también brindaron un breve popurrí de temas salvadoreños en género xuc.
Al finalizar el concierto con los músicos salvadoreños aún en el escenario, el público se rindió de nuevo en aplausos y gritos tras las destrezas mostradas por los artistas a quien Yandel dedicó unas palabras de agradecimiento: «Mi respeto para todos ustedes, gracias por su tiempo, están sonando espectacular, para mí también ustedes son artistas», dijo.
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Laura Pausini rinde tributo a la música en español
Todo el talento vocal de Laura Pausini se concentra en una colección de canciones que retoman parte de lo mejor de la música en español y lo adapta a su estilo, en una especie de ofrenda de honor a la tradición artística de América Latina y España, con su nuevo álbum titulado «Yo Canto 2».
Este nuevo disco de la nacida en Rávena fue lanzado oficialmente en la tarde del jueves (hora latinoamericana) y encierra un total de 21 canciones, la mayoría de ellas covers de éxitos de otras grandes figuras de la música como Shakira, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Bad Bunny, Juan Luis Guerra, Mecano, Fito Páez, entre otros.
Un tributo desde el alma y el corazón
Previo al lanzamiento, Pausini había comentado varios aspectos sobre este álbum, destacando su deseo por honrar la memoria musical del continente hispano, sobre todo, de grandes artistas que han contribuido a expandir la música en español en todo el mundo.
«El segundo capítulo de “Yo canto” llega veinte años después del primero y esta vez, dedicado a algunas de las canciones que más he amado de artistas españoles, latinoamericanos y americanos. Son veinte años en los que hemos cambiado, crecido y vuelto a enamorar de la música. Hoy, igual que en aquel momento, mi única motivación y razón para rendir tributo a una canción, a su autor o a quien la interpreta es el amor», comentó la italiana semanas antes de la llegada del disco.
Yo Canto 2 tiene una variada gama de temas, entre los que destacan «Bachata Rosa», original de Juan Luis Guerra; «Gracias a la Vida», el icónico tema de Mercedes Sosa; «Mariposa Tecknicolor», de la leyenda argentina Fito Páez; «Antología», uno de los grandes clásicos de Shakira; y «Turtista», original de Bad Bunny y en estilo reggaetón, adaptada a una versión de balada romántica.
Pese a ser un tributo y respetar letras y, en algunos casos, estilos y géneros de las versiones originales, Pausini mantiene también intacta su esencia romántica y su característica potencia vocal, una marca registrada de cada uno de sus temas. Esto gracias a una adaptación en los tonos y escalas de cada cover, los cuales destacan la poderosa voz de la italiana y sus típicos cambios de escalas en cada melodía.
Junto a las adaptaciones de clásicos de la música en español, Yo Canto 2 también presenta nuevos temas en colaboraciones con Nahuel Pennisi, Mikel Izal, Richaelio, Yami Safdie y Ricardo Montaner, este último siendo uno de los temas que congrega a dos de las mejores voces en la historia de la música.