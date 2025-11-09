Principal
Presidentes Bukele y Niall Harbison unen esfuerzos para lanzar un programa modelo de rescate animal en El Salvador
El presidente Nayib Bukele, se reunió este sábado con Niall Harbison, fundador de la organización internacional Happy Doggo, con el objetivo de impulsar un ambicioso programa nacional de rescate y atención a perros callejeros.
En sus redes sociales, el mandatario escribió: “Estamos creando el mejor programa nacional de rescate de perros callejeros del mundo junto a Nial Harbisson”, confirmando así la alianza con el activista irlandés, reconocido mundialmente por sus proyectos humanitarios a favor de los animales en Asia.
La reunión da continuidad a la propuesta presentada el pasado 8 de octubre por el mandatario, quien anunció su intención de reducir la población de perros y gatos en las calles de manera “sin crueldad” y con recursos financieros garantizados, buscando aliados expertos que conviertan la iniciativa en un modelo para América Latina.
Niall Harbison respondió entonces, destacando la experiencia de Happy Doggo en países como Tailandia, Bali y Sri Lanka, donde ha financiado la esterilización de más de 130,000 perros en los últimos dos años. Su organización promueve el modelo CNVR (captura, esterilización, vacunación y retorno), acompañado de educación y cambios legislativos.
La alianza con El Salvador podría convertirse en el primer proyecto integral de rescate animal a nivel nacional en América Latina, combinando la visión de un gobierno comprometido con el bienestar animal y la experiencia internacional de una entidad que ha logrado resultados concretos en la reducción del sufrimiento de los animales en situación de calle.
Sismo frente a la costa de Usulután se sintió en varios puntos del país sin generar alerta de tsunami
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó que el sismo registrado la noche de este sábado 8 de noviembre tuvo una magnitud de 5.3, con epicentro frente a la costa de Usulután.
De acuerdo con los datos revisados del Observatorio Ambiental, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:49 p. m., a 33 kilómetros al sur de la Península San Juan del Gozo, con una profundidad de 54 kilómetros.
Las autoridades aclararon que no existe alerta de tsunami para El Salvador.
La tradición salvadoreña se celebran en el Festival de la Pupusa 2025
El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) anunció que este domingo 9 de noviembre se realizará el esperado Festival de la Pupusa 2025 en los parques naturales Balboa y Puerta del Diablo. La entrada peatonal será gratuita, con el objetivo de que más salvadoreños puedan disfrutar de esta celebración que honra al platillo nacional.
El evento forma parte del Día Nacional de la Pupusa, una conmemoración que se realiza cada segundo domingo de noviembre y que resalta la riqueza gastronómica y cultural del país. Durante la jornada, los visitantes podrán degustar diferentes variedades de pupusas, elaboradas por manos salvadoreñas que mantienen viva esta tradición, símbolo de identidad y orgullo nacional.
El festival ofrecerá un ambiente familiar con música en vivo, presentaciones artísticas y espacios dedicados al turismo y la cultura. El ISTU busca con esta actividad fomentar la convivencia y promover los parques naturales como destinos ideales para disfrutar en familia.
Las autoridades invitan a todos los salvadoreños a participar y celebrar juntos el sabor, la alegría y la hospitalidad que distinguen a El Salvador. Más actividades de este tipo pueden consultarse en el sitio quechivoaqui.sv.
Ciudadanos disfrutan de paseos gratuitos en bicicleta en la nueva biciestación del MOP en San Jacinto
El ambiente en la biciestación del barrio San Jacinto es de alegría y convivencia. Decenas de familias, jóvenes y niños disfrutan desde esta tarde de sábado de recorridos gratuitos en bicicleta gracias al programa de préstamo sin costo que impulsa el Ministerio de Obras Públicas (MOP), como parte de su estrategia para promover la movilidad sostenible y recreativa.
El servicio permite a los visitantes disfrutar de un paseo seguro en bicicleta, simplemente presentando el DUI, sin necesidad de pago o reserva previa. La iniciativa busca fomentar el uso de medios de transporte alternativos, saludables y amigables con el medio ambiente.
La biciestación de San Jacinto se suma a las que ya operan en el Centro Histórico de San Salvador y en el Parque Bicentenario, donde el MOP ha instalado puntos de préstamo y devolución para que los ciudadanos puedan pedalear en horarios amplios y con toda seguridad.