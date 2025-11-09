La tradición salvadoreña se celebran en el Festival de la Pupusa 2025

El presidente Nayib Bukele, se reunió este sábado con Niall Harbison, fundador de la organización internacional Happy Doggo, con el objetivo de impulsar un ambicioso programa nacional de rescate y atención a perros callejeros.

En sus redes sociales, el mandatario escribió: “Estamos creando el mejor programa nacional de rescate de perros callejeros del mundo junto a Nial Harbisson”, confirmando así la alianza con el activista irlandés, reconocido mundialmente por sus proyectos humanitarios a favor de los animales en Asia.

La reunión da continuidad a la propuesta presentada el pasado 8 de octubre por el mandatario, quien anunció su intención de reducir la población de perros y gatos en las calles de manera “sin crueldad” y con recursos financieros garantizados, buscando aliados expertos que conviertan la iniciativa en un modelo para América Latina.

Niall Harbison respondió entonces, destacando la experiencia de Happy Doggo en países como Tailandia, Bali y Sri Lanka, donde ha financiado la esterilización de más de 130,000 perros en los últimos dos años. Su organización promueve el modelo CNVR (captura, esterilización, vacunación y retorno), acompañado de educación y cambios legislativos.

La alianza con El Salvador podría convertirse en el primer proyecto integral de rescate animal a nivel nacional en América Latina, combinando la visión de un gobierno comprometido con el bienestar animal y la experiencia internacional de una entidad que ha logrado resultados concretos en la reducción del sufrimiento de los animales en situación de calle.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...