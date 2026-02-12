Principal
Presentan pruebas contra 60 pandilleros homicidas, extorsionistas y traficantes de personas
Por 91 hechos delictivos consumados entre el 2018 y 2021, la Fiscalía General de la República ha comenzado a presentar una variedad de pruebas en contra de 60 terroristas de la pandilla 18 que delinquió en el barrio San Miguelito, de San Salvador.
Los mareros son miembros de la estructura Colombia Little Saycos que se había arraigado en la colonia Guatemala, la comunidad Tutunichapa y varios sectores del barrio San Miguelito.
En los alegatos iniciales los fiscales le expusieron al Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que van a probar que los pandilleros cometieron 33 casos de extorsión a víctimas con régimen de protección.
También consumaron nueve homicidios, conspiraron para asesinar a nueve personas, les atribuyen 19 casos de tráfico ilegal de personas, falsedad ideológica, tenencia ilegal de armas de fuego, falsedad material, fraude procesal, siete hechos de tráfico ilícito de drogas, 12 actos preparatorios y asociaciones delictivas; mientras que las agrupaciones ilícitas es un delito común para todos.
Uno de los crímenes que enfrentan es el doble homicidio de dos mujeres a quienes asesinaron con arma de fuego en el 2018 y 2019.
«También, la Fiscalía busca hacer justicia para los empresarios, motorista, cobradores del transporte público, empleados de camiones, repartidores de bebidas y comerciantes que fueron víctimas de extorsión y quienes sufrieron el constante acoso para que pagar la renta quincenal y mensualmente», señala el ministerio público.
Al incursionar en el tráfico de personas, la pandilla prometía llevar a Estados Unidos a niños y adultos por montos de $10,000 y $12,000, convencía a las víctimas para que viajaran con ellos, garantizándoles un trayecto seguro.
Entre los enjuiciados hay cabecillas de la estructura, homeboy y colaboradores, para demostrar el rol que tenían en la agrupación se ha ofrecido perfil criminal de cada uno de los imputados.
Varias unidades especializadas de la Fiscalía trabajaron en la investigación que llevó varios años y fue desbaratada mediante técnicas especializadas.
Empresarial
Mes del Amor y la Amistad trae fortuna: billete vendido 19218 gana el gordo de $195,000 en LOTRA 438
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) celebró este miércoles el Sorteo LOTRA N.º 438, dedicado al Mes del Amor y la Amistad, en un ambiente cargado de ilusión y tradición que mantiene viva la esperanza de miles de salvadoreños.
Los números que hicieron vibrar al país son los siguientes:
Primer Premio: $195,000 – Billete N.º 19218 – Vendido
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 22797 – Vendido
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 01901 – No vendido
«La LNB sigue llevando sueños y apoyo solidario a la población con sorteos transparentes y llenos de emoción», reza el espíritu de cada sorteo.
Jetset
A Kurt Cobain lo mataron, según investigación forense independiente
Una nueva investigación forense independiente reavivó el debate sobre la muerte del líder de Nirvana, Kurt Cobain, ocurrida en 1994, al sostener que el caso podría tratarse de un homicidio y no de un suicidio, versión que sigue siendo la oficial. De acuerdo con «El Tiempo de Colombia», el equipo privado que revisó la autopsia y los registros de la escena concluyó que existen inconsistencias con la determinación original realizada por las autoridades estadounidenses en 1994.
Entretanto, información del «Daily Mail», indica que el grupo forense liderado por el especialista Brian Burnett sostiene que el músico habría sido obligado a consumir grandes dosis de heroína para incapacitarlo antes del disparo fatal. La investigación indica que algunos hallazgos, como daños en cerebro e hígado y líquido en los pulmones, serían más compatibles con sobredosis prolongada que con una muerte instantánea por arma de fuego.
El estudio —publicado en una revista científica forense— presenta diez puntos de evidencia que sugieren la intervención de terceros y la posible manipulación de la escena, incluyendo la colocación del arma y la supuesta falsificación de la nota de despedida. La investigadora Michelle Wilkins afirmó al «Daily Mail» que tras revisar los datos, Burnett concluyó: «Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto».
Sin embargo, la Oficina del Médico Forense del Condado de King reiteró que la investigación original fue completa y que, hasta ahora, no existen pruebas nuevas que justifiquen reabrir el caso, mientras la Policía de Seattle mantiene la conclusión de suicidio, detalla el periódico «Vanguardia».
La controversia ha sido amplificada por nuevos reportes mediáticos internacionales. El «Economic Times» y otros medios internacionales, sostienen que el informe privado no tiene carácter oficial, pero ha reactivado el debate público sobre uno de los casos más discutidos en la historia del rock, más de tres décadas después de la muerte del artista.
Principal
Equipo policial y militar de El Salvador destaca en el UAE Swat Challenge 2026 en Dubái
El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó la participación de la delegación policial y militar salvadoreña que compite, por primera vez, en el «Emiratos Árabes Unidos Swat Challenge 2026» desarrollado en Dubái, entre el 7 al 11 de febrero.
El mandatario publicó un video, en sus redes sociales, en el que se observa al Equipo de Armas y Tácticas Especiales (Swat) de la Policía y la Fuerza Armada salvadoreña participando en la competencia de rescate de rehenes contra las delegaciones de Bolivia y Panamá.
En el clip se observa cómo la unidad especializada salvadoreña completa el recorrido en 1 minuto con 24 segundos, superando en tiempo a las delegaciones de Bolivia y Panamá. La prueba inicia con el ascenso por las escaleras de un edificio de seis niveles, desde donde un francotirador ejecuta un disparo contra un objetivo. Posteriormente, un equipo de cinco agentes ingresa a una segunda estructura en la que se encuentran los rehenes; tras asegurar el área, los agentes evacuan a la víctima, cargándola hasta trasladarla a un punto seguro.
El video publicado por el presidente forma parte del segundo día de pruebas del UAE Swat Challenge 2026, en el que participaron 105 equipos policiales especializados de diferentes países del mundo.
La rapidez con la que el equipo policial salvadoreño finalizó la prueba llamó la atención de todas las delegaciones participantes, de los analistas y organizadores de la competencia. La destacada actuación en el desafío de rescate permitió que las fuerzas especiales salvadoreñas lograran el puesto 20 en dicha prueba.
Tras finalizar el UAE Swat Challenge 2026, El Salvador se ubicó en la posición 76 con 185 puntos.
La competencia reúne a unidades élites de distintos países, quienes ponen a prueba sus capacidades operativas, coordinación y resistencia en escenarios de alta complejidad. El torneo, organizado por la Policía de Dubái, es reconocido como uno de los más exigentes del mundo para unidades especiales de seguridad.
Para este año, la competencia evaluó la resistencia física, precisión, coordinación, trabajo en equipo y toma de decisiones bajo presión de los participantes. Las pruebas incluyeron rescate de rehenes, intervención en estructuras, circuitos de obstáculos, asaltos tácticos y rescate de oficiales, simulando situaciones reales de alto riesgo que enfrentan las fuerzas especiales en su labor diaria.
En total fueron 105 equipos, entre masculino y femenino, de 48 países los que participaron de la edición 2026, que se convirtió en la séptima edición de esta competición en el que, aparte de El Salvador, también debutaron representaciones policiales y militares de Bolivia y República Dominicana.