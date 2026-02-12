Presentan pruebas contra 60 pandilleros homicidas, extorsionistas y traficantes de personas

El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó la participación de la delegación policial y militar salvadoreña que compite, por primera vez, en el «Emiratos Árabes Unidos Swat Challenge 2026» desarrollado en Dubái, entre el 7 al 11 de febrero.

El mandatario publicó un video, en sus redes sociales, en el que se observa al Equipo de Armas y Tácticas Especiales (Swat) de la Policía y la Fuerza Armada salvadoreña participando en la competencia de rescate de rehenes contra las delegaciones de Bolivia y Panamá.

En el clip se observa cómo la unidad especializada salvadoreña completa el recorrido en 1 minuto con 24 segundos, superando en tiempo a las delegaciones de Bolivia y Panamá. La prueba inicia con el ascenso por las escaleras de un edificio de seis niveles, desde donde un francotirador ejecuta un disparo contra un objetivo. Posteriormente, un equipo de cinco agentes ingresa a una segunda estructura en la que se encuentran los rehenes; tras asegurar el área, los agentes evacuan a la víctima, cargándola hasta trasladarla a un punto seguro.

El video publicado por el presidente forma parte del segundo día de pruebas del UAE Swat Challenge 2026, en el que participaron 105 equipos policiales especializados de diferentes países del mundo.

La rapidez con la que el equipo policial salvadoreño finalizó la prueba llamó la atención de todas las delegaciones participantes, de los analistas y organizadores de la competencia. La destacada actuación en el desafío de rescate permitió que las fuerzas especiales salvadoreñas lograran el puesto 20 en dicha prueba.

Tras finalizar el UAE Swat Challenge 2026, El Salvador se ubicó en la posición 76 con 185 puntos.

La competencia reúne a unidades élites de distintos países, quienes ponen a prueba sus capacidades operativas, coordinación y resistencia en escenarios de alta complejidad. El torneo, organizado por la Policía de Dubái, es reconocido como uno de los más exigentes del mundo para unidades especiales de seguridad.

Para este año, la competencia evaluó la resistencia física, precisión, coordinación, trabajo en equipo y toma de decisiones bajo presión de los participantes. Las pruebas incluyeron rescate de rehenes, intervención en estructuras, circuitos de obstáculos, asaltos tácticos y rescate de oficiales, simulando situaciones reales de alto riesgo que enfrentan las fuerzas especiales en su labor diaria.

En total fueron 105 equipos, entre masculino y femenino, de 48 países los que participaron de la edición 2026, que se convirtió en la séptima edición de esta competición en el que, aparte de El Salvador, también debutaron representaciones policiales y militares de Bolivia y República Dominicana.

