Empresarial
Mes del Amor y la Amistad trae fortuna: billete vendido 19218 gana el gordo de $195,000 en LOTRA 438
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) celebró este miércoles el Sorteo LOTRA N.º 438, dedicado al Mes del Amor y la Amistad, en un ambiente cargado de ilusión y tradición que mantiene viva la esperanza de miles de salvadoreños.
Los números que hicieron vibrar al país son los siguientes:
Primer Premio: $195,000 – Billete N.º 19218 – Vendido
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 22797 – Vendido
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 01901 – No vendido
«La LNB sigue llevando sueños y apoyo solidario a la población con sorteos transparentes y llenos de emoción», reza el espíritu de cada sorteo.
Empresarial
Las nuevas reglas de los seguros corporativos en Centroamérica para 2026
El mercado de los seguros corporativos en Centroamérica entra en una nueva etapa en 2026. Más allá de la discusión sobre precios, las empresas están revisando de forma más profunda cómo protegen su operación frente a un entorno marcado por mayores exigencias económicas, cadenas de suministro regionalizadas, riesgos digitales, eventos climáticos y una creciente responsabilidad para directivos y consejos de administración.
De acuerdo con los análisis y perspectivas globales de WTW, el mercado de seguros corporativos avanza hacia un mayor equilibrio. Algunas líneas muestran mayor capacidad disponible; sin embargo, este escenario viene acompañado de una expectativa clara por parte de las aseguradoras: que las organizaciones comprendan mejor sus riesgos y estructuren programas de seguros alineados a su realidad operativa y regulatoria en la región.
Este contexto abre una oportunidad para que las empresas pasen de decisiones reactivas a enfoques más estratégicos. Durante los últimos años, la volatilidad económica y el aumento en el costo de los siniestros obligaron a muchas organizaciones a enfocarse únicamente en contener incrementos. Hoy, el panorama permite revisar coberturas, límites y estructuras con una visión más integral, especialmente en compañías con presencia en varios países de Centroamérica.
“Cada vez más empresas en El Salvador están entendiendo que el seguro no debe verse únicamente como un requisito operativo, sino como una herramienta clave para respaldar la continuidad del negocio, proteger su reputación y acompañar su crecimiento en un entorno regional más exigente”, señaló Eduardo Barrientos, gerente general de WTW El Salvador.
En este proceso de revisión, el comportamiento del mercado también muestra matices relevantes. En seguros patrimoniales, el mercado de reaseguro presenta señales de mayor estabilidad y competencia, lo que puede traducirse en condiciones más favorables para empresas con una gestión de riesgos sólida. No obstante, en coberturas de responsabilidad y riesgos legales, el mercado mantiene criterios más estrictos, lo que está llevando a las compañías a fortalecer sus procesos internos y su gobierno corporativo.
Coberturas que ganan relevancia en 2026
WTW identifica un interés creciente de las empresas en soluciones que respondan a los riesgos actuales, entre ellas:
Ciberseguridad: ante el aumento de ataques y la creciente dependencia tecnológica.
Responsabilidad de directivos (D&O): en un contexto de mayor escrutinio regulatorio y reputacional.
Seguros de crédito: orientados a proteger los flujos de caja frente a escenarios de insolvencia.
Soluciones alternativas: como coberturas paramétricas o estructuras más flexibles que complementan al seguro tradicional.
Esta evolución en las coberturas va de la mano con un desafío cada vez más relevante para las empresas que operan en más de un país de la región. El reto ya no es únicamente contratar un seguro, sino diseñar programas regionales consistentes, que cumplan con las regulaciones locales y permitan responder de forma eficiente ante un siniestro, sin perder visibilidad ni control desde la casa matriz.
“Para las empresas salvadoreñas con operaciones regionales, el verdadero valor del seguro en 2026 estará en su capacidad de integrarse a la estrategia del negocio, anticipar riesgos y facilitar decisiones informadas en un entorno cada vez más interconectado”, añadió Barrientos.
Empresarial
Banco CUSCATLAN y Bridge for Billions lanzan incubadora digital para impulsar 30 emprendimientos turísticos en El Salvador
Banco CUSCATLAN, mediante su plataforma CUSCATLAN Crece Contigo, y la organización global Bridge for Billions presentaron un programa de incubación de cinco meses enfocado exclusivamente en el sector turismo, con el objetivo de fortalecer las capacidades de 30 emprendedores salvadoreños y contribuir al desarrollo económico del país.
La iniciativa, anunciada el 4 de febrero, busca democratizar el acceso a herramientas de profesionalización para micro y pequeños negocios turísticos, ofreciendo mentorías internacionales personalizadas, formación práctica y la posibilidad de competir por fondos de capital semilla de hasta $15,000.
El programa inicia el 1 de marzo y se desarrollará completamente en línea a través de la plataforma de Bridge for Billions. Está dirigido a salvadoreños mayores de 18 años con acceso a internet y disponibilidad para dedicar entre 6 y 8 horas diarias durante 4 a 5 meses.
Toda la información y el proceso de postulación se encuentra disponible en www.cuscatlancrececontigo.com.Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco CUSCATLAN, destacó la relevancia estratégica de la apuesta:
“El turismo es uno de los motores más poderosos para el desarrollo económico de El Salvador. Creemos en el potencial de los microempresarios del sector que, con la formación adecuada y una mayor inclusión financiera, pueden escalar, volverse más sostenibles, generar más empleo y crear un importante efecto multiplicador en las economías locales. No solo estamos incubando negocios: estamos fortaleciendo empresas con impacto real”.Los participantes deben pertenecer a una de las cuatro categorías definidas: Hospedaje, transporte y movilidad.
Experiencias y actividades (guías turísticos, escuelas y campamentos de surf, entre otros).
Tiendas de conveniencia, marcas locales y servicios (talleres de artesanías, etc.).
Comida, bebida y vida local (bares, pupuserías, restaurantes y negocios afines).
Durante los cinco meses, los emprendedores avanzarán en ocho módulos que combinan teoría, ejemplos prácticos y recursos estratégicos para construir un plan de negocio sólido. Los temas clave incluyen mercado objetivo, propuesta de valor, modelo financiero, estrategia comercial e impacto alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cada uno de los 30 seleccionados será emparejado con un mentor experto en turismo y negocios, con quien realizará sesiones individuales para validar y robustecer sus ideas. Además, se generarán espacios de networking y se integrará a la comunidad global de Bridge for Billions.
Como valor agregado, Banco CUSCATLAN impartirá tres sesiones especializadas sobre finanzas personales responsables, separación de flujos personales y empresariales, y el uso estratégico de la plataforma CUSCATLAN Crece Contigo.
Al finalizar, se realizará un Demo Day donde los proyectos más destacados se presentarán ante aliados estratégicos, potenciales inversionistas y medios de comunicación. Se entregarán certificados y se premiarán los tres mejores planes con capital semilla: $15,000, $10,000 y $5,000.
La iniciativa contempla además un monitoreo de impacto de hasta dos años para medir resultados reales en el ecosistema turístico salvadoreño.Con esta alianza, Banco CUSCATLAN y Bridge for Billions refuerzan su compromiso con la consolidación de negocios turísticos sostenibles que generen empleo, preserven el patrimonio cultural y ambiental, y posicionen a El Salvador como un destino competitivo.
Empresarial
Avianca retoma vuelos diarios entre Bogotá y Caracas a partir del 12 de febrero de 2026
Tras una suspensión temporal a finales de 2025, la aerolínea Avianca anunció este jueves la reactivación inmediata de su ruta directa entre Bogotá y Caracas, con operaciones diarias que arrancarán el próximo 12 de febrero.
La decisión, según detalló la compañía en un comunicado oficial, responde a una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, realizada en estrecha coordinación con las autoridades aeronáuticas competentes de ambos países. Este paso marca el regreso de una de las conexiones aéreas más históricas y estratégicas de la región, suspendida previamente por factores de seguridad y normalización del espacio aéreo venezolano.
Los horarios confirmados para la ruta son los siguientes:
Bogotá → Caracas (vuelo AV142): salida a las 7:40 a.m. desde el Aeropuerto El Dorado, llegada a las 10:40 a.m. al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
Caracas → Bogotá (vuelo AV143): salida a las 12:10 p.m., llegada a las 1:15 p.m. (hora local de Bogotá).
Con esta frecuencia diaria, Avianca busca fortalecer la conectividad binacional y dinamizar el intercambio comercial, turístico y familiar entre Colombia y Venezuela, dos naciones que comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros y una relación histórica de más de seis décadas en el aire.
“Avianca ha conectado por más de 106 años países, historias, culturas y costumbres, priorizando siempre la seguridad en sus operaciones. En el caso de Venezuela, ese compromiso se evidencia en las más de seis décadas de operación”, resaltó la aerolínea en el comunicado.
La reactivación llega en un contexto de progresiva normalización del tráfico aéreo hacia y desde Venezuela, tras la reapertura del espacio aéreo comercial a finales de enero de 2026 y el regreso de otras aerolíneas internacionales. Avianca se suma así a esta tendencia regional, apostando por el crecimiento de la demanda en una ruta clave para el tráfico de pasajeros y el comercio bilateral.
Los tiquetes ya están a la venta a través de avianca.com, la app móvil, puntos de venta físicos, agencias de viajes y el Contact Center de la aerolínea.
Avianca, miembro de Star Alliance y parte del Grupo Abra, opera una de las redes más extensas de América Latina, con más de 155 rutas, cerca de 700 vuelos diarios y una flota moderna compuesta por más de 140 aeronaves Airbus A320 y Boeing 787 Dreamliner. En 2025 transportó aproximadamente 37 millones de pasajeros en más de 262.000 vuelos.