Capturan a mexicano por asaltos en Santiago Texacuangos

Por 91 hechos delictivos consumados entre el 2018 y 2021, la Fiscalía General de la República ha comenzado a presentar una variedad de pruebas en contra de 60 terroristas de la pandilla 18 que delinquió en el barrio San Miguelito, de San Salvador.

Los mareros son miembros de la estructura Colombia Little Saycos que se había arraigado en la colonia Guatemala, la comunidad Tutunichapa y varios sectores del barrio San Miguelito.

En los alegatos iniciales los fiscales le expusieron al Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que van a probar que los pandilleros cometieron 33 casos de extorsión a víctimas con régimen de protección.

También consumaron nueve homicidios, conspiraron para asesinar a nueve personas, les atribuyen 19 casos de tráfico ilegal de personas, falsedad ideológica, tenencia ilegal de armas de fuego, falsedad material, fraude procesal, siete hechos de tráfico ilícito de drogas, 12 actos preparatorios y asociaciones delictivas; mientras que las agrupaciones ilícitas es un delito común para todos.

Uno de los crímenes que enfrentan es el doble homicidio de dos mujeres a quienes asesinaron con arma de fuego en el 2018 y 2019.

«También, la Fiscalía busca hacer justicia para los empresarios, motorista, cobradores del transporte público, empleados de camiones, repartidores de bebidas y comerciantes que fueron víctimas de extorsión y quienes sufrieron el constante acoso para que pagar la renta quincenal y mensualmente», señala el ministerio público.

Al incursionar en el tráfico de personas, la pandilla prometía llevar a Estados Unidos a niños y adultos por montos de $10,000 y $12,000, convencía a las víctimas para que viajaran con ellos, garantizándoles un trayecto seguro.

Entre los enjuiciados hay cabecillas de la estructura, homeboy y colaboradores, para demostrar el rol que tenían en la agrupación se ha ofrecido perfil criminal de cada uno de los imputados.

Varias unidades especializadas de la Fiscalía trabajaron en la investigación que llevó varios años y fue desbaratada mediante técnicas especializadas.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...