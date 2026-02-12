Principal
Capturan a mexicano por asaltos en Santiago Texacuangos
En Santiago Texacuangos, al sur de San Salvador, agentes De la Policía Nacional Civil (PNC), detuvieron al mexicano Fernando Sánchez Martínez, acusado de hurto y robo.
El extranjero comenzó a ser investigado luego que habitantes de ese distrito denunciaran en redes sociales que en la zona estaban ocurriendo varios hechos delictivos, algunas víctimas dijeron que les habían robado.
Una persona publicó que le habían intentado hurtar la motocicleta, otra denunció que había sido amenazada con arma blanca y obligada a entregar el dinero y otras pertenencias, al mismo tiempo identificó al asaltante.
«Posteriormente a este hecho, Sánchez se dirigió a Cojutepeque, Cuscatlán, donde fue capturado. Será remitido por el delito de robo», según una publicación de la Policía.
Tras las denuncias las autoridades se desplazaron en la zona de Santiago Texacuangos para indagar de los asaltos que la gente estaba alertando y con el trabajo de inteligencia realizado le dieron seguimiento al mexicano para detenerlo y que la Fiscalía General de la República le inicie una causa penal.
Principal
Presentan pruebas contra 60 pandilleros homicidas, extorsionistas y traficantes de personas
Por 91 hechos delictivos consumados entre el 2018 y 2021, la Fiscalía General de la República ha comenzado a presentar una variedad de pruebas en contra de 60 terroristas de la pandilla 18 que delinquió en el barrio San Miguelito, de San Salvador.
Los mareros son miembros de la estructura Colombia Little Saycos que se había arraigado en la colonia Guatemala, la comunidad Tutunichapa y varios sectores del barrio San Miguelito.
En los alegatos iniciales los fiscales le expusieron al Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que van a probar que los pandilleros cometieron 33 casos de extorsión a víctimas con régimen de protección.
También consumaron nueve homicidios, conspiraron para asesinar a nueve personas, les atribuyen 19 casos de tráfico ilegal de personas, falsedad ideológica, tenencia ilegal de armas de fuego, falsedad material, fraude procesal, siete hechos de tráfico ilícito de drogas, 12 actos preparatorios y asociaciones delictivas; mientras que las agrupaciones ilícitas es un delito común para todos.
Uno de los crímenes que enfrentan es el doble homicidio de dos mujeres a quienes asesinaron con arma de fuego en el 2018 y 2019.
«También, la Fiscalía busca hacer justicia para los empresarios, motorista, cobradores del transporte público, empleados de camiones, repartidores de bebidas y comerciantes que fueron víctimas de extorsión y quienes sufrieron el constante acoso para que pagar la renta quincenal y mensualmente», señala el ministerio público.
Al incursionar en el tráfico de personas, la pandilla prometía llevar a Estados Unidos a niños y adultos por montos de $10,000 y $12,000, convencía a las víctimas para que viajaran con ellos, garantizándoles un trayecto seguro.
Entre los enjuiciados hay cabecillas de la estructura, homeboy y colaboradores, para demostrar el rol que tenían en la agrupación se ha ofrecido perfil criminal de cada uno de los imputados.
Varias unidades especializadas de la Fiscalía trabajaron en la investigación que llevó varios años y fue desbaratada mediante técnicas especializadas.
Empresarial
Mes del Amor y la Amistad trae fortuna: billete vendido 19218 gana el gordo de $195,000 en LOTRA 438
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) celebró este miércoles el Sorteo LOTRA N.º 438, dedicado al Mes del Amor y la Amistad, en un ambiente cargado de ilusión y tradición que mantiene viva la esperanza de miles de salvadoreños.
Los números que hicieron vibrar al país son los siguientes:
Primer Premio: $195,000 – Billete N.º 19218 – Vendido
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 22797 – Vendido
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 01901 – No vendido
«La LNB sigue llevando sueños y apoyo solidario a la población con sorteos transparentes y llenos de emoción», reza el espíritu de cada sorteo.
Jetset
A Kurt Cobain lo mataron, según investigación forense independiente
Una nueva investigación forense independiente reavivó el debate sobre la muerte del líder de Nirvana, Kurt Cobain, ocurrida en 1994, al sostener que el caso podría tratarse de un homicidio y no de un suicidio, versión que sigue siendo la oficial. De acuerdo con «El Tiempo de Colombia», el equipo privado que revisó la autopsia y los registros de la escena concluyó que existen inconsistencias con la determinación original realizada por las autoridades estadounidenses en 1994.
Entretanto, información del «Daily Mail», indica que el grupo forense liderado por el especialista Brian Burnett sostiene que el músico habría sido obligado a consumir grandes dosis de heroína para incapacitarlo antes del disparo fatal. La investigación indica que algunos hallazgos, como daños en cerebro e hígado y líquido en los pulmones, serían más compatibles con sobredosis prolongada que con una muerte instantánea por arma de fuego.
El estudio —publicado en una revista científica forense— presenta diez puntos de evidencia que sugieren la intervención de terceros y la posible manipulación de la escena, incluyendo la colocación del arma y la supuesta falsificación de la nota de despedida. La investigadora Michelle Wilkins afirmó al «Daily Mail» que tras revisar los datos, Burnett concluyó: «Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto».
Sin embargo, la Oficina del Médico Forense del Condado de King reiteró que la investigación original fue completa y que, hasta ahora, no existen pruebas nuevas que justifiquen reabrir el caso, mientras la Policía de Seattle mantiene la conclusión de suicidio, detalla el periódico «Vanguardia».
La controversia ha sido amplificada por nuevos reportes mediáticos internacionales. El «Economic Times» y otros medios internacionales, sostienen que el informe privado no tiene carácter oficial, pero ha reactivado el debate público sobre uno de los casos más discutidos en la historia del rock, más de tres décadas después de la muerte del artista.