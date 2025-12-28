Múltiple accidente deja varios lesionados en carretera Panamericana Occidente

El Gobierno del presidente Nayib Bukele, a través de las instituciones de primera respuesta, está monitoreando todo el país en las festividades de fin de año.

Son más de 100,000 personas las que están trabajando en el Plan Fin de Año 2025 para garantizar espacios seguros, ordenados y accesibles para los salvadoreños y visitantes extranjeros.

En playas y balnearios hay 342 guardavidas desplegados para dar cobertura a 170 puntos estratégicos. También los equipos tácticos operativos de Protección Civil se han activado.

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador dispone de 700 elementos a escala nacional para atender incendios y otras emergencias, además de inspeccionar la venta de productos pirotécnicos en los últimos días del año.

El Ministerio de Salud, como parte de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, ha instalado personal en los diversos centros turísticos para dar asistencia a los visitantes.

También el Ministerio de Obras Públicas se ha incorporado en todo el país con una serie de acciones y está dando cobertura en más de 45 intersecciones ejerciendo control de semáforos y flujo vehicular. Mantiene presencia con 1,250 controles vehiculares, 250 dispositivos para agilizar el tráfico y 1,000 puntos de control de tránsito terrestre.

