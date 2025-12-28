Principal
Conductor pierde el control y se accidenta sobre la curva el Papaturro
El Viceministerio de Transporte (VMT) reportó un siniestro vial sobre la carretera al Puerto de La Libertad, específicamente sobre el sector conocido como la curva El Papaturro.
En el lugar, un conductor perdió el control de su vehículo debido al exceso de velocidad.
“Con una de nuestras grúas, movilizamos vehículo que sufrió siniestro vial en la curva del Papaturro, ctra. al Puerto de La Libertad”, reportó el VMT.
Pese al aparatoso accidente, las autoridades de Tránsito no reportaron lesionados, únicamente daños materiales.
Internacionales
Terremoto de 6.2 grados siembra el pánico en Perú
Un sismo de magnitud 6,2 sacudió Perú este sábado, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
El foco sísmico estuvo localizado a 66,4 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 36 kilómetros al este de Puerto Santa y a 94 kilómetros al norte de Trujillo.
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú dijo que el sismo no generó tsunami en el litoral del país.
Aunque no se reportaron daños estructurales ni víctimas, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó que se mantiene el monitoreo en las zonas vulnerables.
Principal
Se incendia taller automotriz en San Salvador
Personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, atendió un incendio estructural en un taller automotriz ubicado sobre la avenida Bernal y Calle Zacamil en Mejicanos, San Salvador.
El siniestro ocurrió en horas de la madrugada de este domingo 28 de diciembre. Preliminarmente se presume ocurrió debido a una falla eléctrica.
“Ejecutamos maniobras de control y extinción para cortar el avance del fuego y evitar su propagación”, reportó Bomberos.
Tras controlar el incendio, los equipos de primera respuesta no reportaron personas lesionadas a causa de las llamas; únicamente daños materiales.
Jetset
Marito Rivera pone el sabor en la Costa del Sol
Cientos de turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de un show divertido y tropical en el centro recreativo Costa del Sol esta tarde de sábado.
Y no era para menos, Marito Rivera y su grupo Bravo puso a bailar a todos los asistentes al nuevo parque.
Imágenes compartidas por las autoridades dan muestra del ambiente playero que se vivió donde la tranquilidad y seguridad no pudo faltar.
“Seguridad, tranquilidad y ambiente familiar. Así se disfruta el Reventón de fin de año el Parque Recreativo Costa del Sol, con música y espacios seguros para todos” destacó el ISTU.