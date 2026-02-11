Jetset
Muere James Van Der Beek, estrella de «Dawson’s Creek», a los 48 años tras luchar contra el cáncer
El actor estadounidense James Van Der Beek, conocido mundialmente por protagonizar la serie juvenil «Dawson’s Creek», murió hoy, 11 de febrero de 2026, a los 48 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal, según reportaron medios estadounidenses. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el intérprete falleció luego de enfrentar durante años la enfermedad que marcó su etapa final de vida.
Según la revista People, el actor fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3 en 2024, tras una colonoscopía de rutina. El medio señaló que inicialmente mantuvo el diagnóstico en privado antes de compartirlo públicamente, mientras continuaba con tratamientos médicos y su vida profesional y familiar.
Durante los últimos años, Van Der Beek mantuvo una actitud pública de optimismo. De acuerdo con People, el actor siguió realizando apariciones públicas y proyectos profesionales mientras avanzaba su tratamiento, aunque su estado de salud se deterioró progresivamente hacia finales de 2025.
En el plano artístico, alcanzó la fama internacional a finales de los años 90 interpretando a Dawson Leery en «Dawson’s Creek», una de las series juveniles más influyentes de su época. De acuerdo con Los Angeles Times, el actor también desarrolló una carrera en cine y televisión con participaciones en producciones como «Varsity Blues» y series posteriores, consolidando más de dos décadas de trayectoria en la industria.
Tras conocerse su fallecimiento, surgieron reacciones de colegas, fanáticos y figuras del entretenimiento. De acuerdo con People, en sus últimos meses el actor destacó el apoyo de su familia, incluida su esposa y sus seis hijos, además de promover la concienciación sobre el cáncer colorrectal y la importancia de la detección temprana.
A Kurt Cobain lo mataron, según investigación forense independiente
Una nueva investigación forense independiente reavivó el debate sobre la muerte del líder de Nirvana, Kurt Cobain, ocurrida en 1994, al sostener que el caso podría tratarse de un homicidio y no de un suicidio, versión que sigue siendo la oficial. De acuerdo con «El Tiempo de Colombia», el equipo privado que revisó la autopsia y los registros de la escena concluyó que existen inconsistencias con la determinación original realizada por las autoridades estadounidenses en 1994.
Entretanto, información del «Daily Mail», indica que el grupo forense liderado por el especialista Brian Burnett sostiene que el músico habría sido obligado a consumir grandes dosis de heroína para incapacitarlo antes del disparo fatal. La investigación indica que algunos hallazgos, como daños en cerebro e hígado y líquido en los pulmones, serían más compatibles con sobredosis prolongada que con una muerte instantánea por arma de fuego.
El estudio —publicado en una revista científica forense— presenta diez puntos de evidencia que sugieren la intervención de terceros y la posible manipulación de la escena, incluyendo la colocación del arma y la supuesta falsificación de la nota de despedida. La investigadora Michelle Wilkins afirmó al «Daily Mail» que tras revisar los datos, Burnett concluyó: «Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto».
Sin embargo, la Oficina del Médico Forense del Condado de King reiteró que la investigación original fue completa y que, hasta ahora, no existen pruebas nuevas que justifiquen reabrir el caso, mientras la Policía de Seattle mantiene la conclusión de suicidio, detalla el periódico «Vanguardia».
La controversia ha sido amplificada por nuevos reportes mediáticos internacionales. El «Economic Times» y otros medios internacionales, sostienen que el informe privado no tiene carácter oficial, pero ha reactivado el debate público sobre uno de los casos más discutidos en la historia del rock, más de tres décadas después de la muerte del artista.
Bad Bunny visibilizó la economía latina en el show de medio tiempo del Super Bowl
El medio tiempo del Super Bowl 2026 no solo marcó un hito musical con Bad Bunny al frente, también dejó una lectura social que llamó la atención, porque el escenario se transformó en una postal viva de la economía latina de «barrio»
Lejos de logotipos corporativos y marcas globales, el show apostó por taquerías, barberías, puestos ambulantes y oficios que forman parte del día a día de millones de personas dentro y fuera de EE. UU.
Durante la presentación aparecieron referencias a vendedores de cocos, tiendas de esquina, barberías, albañiles y locales de compra de oro y plata, donde cada elemento aportó a una narrativa clara sobre la cultura latina y su excepcional mano de obra en la economía de cada país.
Estos micronegocios representan una forma de autoempleo con baja inversión, márgenes ajustados y un fuerte vínculo comunitario. La barbería y la tienda de barrio, por ejemplo, funcionan como espacios de confianza, puntos de encuentro y, en muchos casos, como el primer paso económico de familias migrantes.
La presencia de albañiles destacó el papel de trabajadores esenciales en la construcción de las ciudades, frecuentemente invisibilizados pese a su peso en la economía productiva. En paralelo, los locales de compra de oro y plata aludieron a negocios que suelen funcionar como salvavidas financiero en momentos de crisis.
La taquería Villa’s Tacos, de Los Ángeles, fue otro de los momentos clave, el negocio, fundado por Víctor Villa, hijo de migrantes michoacanos, tuvo apenas unos segundos en pantalla, pero el impacto fue inmediato, y al día siguiente, las filas superaban la hora de espera.
Vendedora de cocos que apareció junto a Bad Bunny en el Super Bowl es salvadoreña
La breve pero llamativa aparición de una vendedora de cocos junto a Bad Bunny durante el Super Bowl generó una ola de reacciones en redes sociales, luego de que se confirmara que la mujer es de origen salvadoreño.
La información fue compartida por su sobrina a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde expresó su emoción y orgullo por la respuesta del público hacia su tía, quien participó en el medio tiempo del Super Bowl de este año.
«Solo quiero darles las gracias por todo el cariño hacia el video de mi titi, nuestra titi, mi tía», expresó la joven identificada en redes como Fabiola Jessica.
Según relató, su tía ya está jubilada y participa en comerciales por diversión, por lo que logró formar parte del proyecto, conocer a Bad Bunny y representar a El Salvador en uno de los eventos televisivos más vistos del mundo.
«Estoy tan orgullosa de ella porque está representando a El Salvador», señaló la sobrina, destacando además la importancia de la representación latina. «La representación latina importa, así que estoy súper orgullosa de ella», añadió.
El video ha sido compartido y comentado, con mensajes de apoyo y orgullo por la participación de la salvadoreña en un escenario de alcance global como el Super Bowl.