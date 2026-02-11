La ANDA da mantenimiento a la planta de bombeo de Tutultepeque, en Nejapa

La actriz albanesa cuyo rostro fue utilizado para personificar a Diella, la inteligencia artificial a cargo del ministerio de Contratación Pública anunció el miércoles haber recurrido al Tribunal Administrativo para pedir la suspensión del uso de su imagen.

Anila Bisha, muy conocida en Albania, había firmado con el gobierno un contrato que autorizaba a utilizar su imagen para representar a la asistente virtual del portal en línea E-Albania, que permite a los ciudadanos realizar una serie de trámites por internet.

Pero cuando en septiembre el primer ministro Edi Rama anunció que una inteligencia artificial se haría cargo del ministrio de Contratación Pública, fue el rostro de Bisha el que se utilizó.

Eso es «una explotación de mi identidad y de mis datos personales», explicó la actriz, de 57 años, añadiendo que el lunes presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo para pedir la suspensión del uso de su imagen.

«Solo firmé un contrato, de unos pocos meses [hasta el 31 de diciembre de 2025], para el uso de mi imagen en el marco de los servicios ofrecidos a los ciudadanos por E-Albania, en absoluto para Diella, la ministra», añadió.

Bisha afirma también que la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información, que desarrolló la IA de Diella, registró una patente sobre su imagen y su voz sin avisarle, lo que, según ella, «es ilegal» y le impide trabajar.

Si no reaccionó antes, precisó a AFP, fue porque esperaba un acuerdo amistoso, pero sus mensajes a las autoridades quedaron sin respuesta y decidió acudir a la justicia.

Diella, que significa «sol» en albanés, está encargada de todas las decisiones relativas a las licitaciones de contratos públicos, un nombramiento presentado como una forma de eliminar la corrupción de la que han sido acusados varios políticos albaneses, tanto de la mayoría como de la oposición.

