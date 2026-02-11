Principal
Clima caluroso y sin probabilidades de lluvia para este miércoles en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, este miércoles, las temperaturas se mantendrán calurosas durante el día, con máximas entre los 36 y 37 grados Celsius, especialmente en los departamentos de La Union y san Miguel.
Para este día el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de lluvias. El Viento rondará velocidades promedio entre los 10 y 20 kilómetros por hora.
Medio Ambiente también indicó que las temperaturas continuarán disminuidas durante la noche y madrugada.
El meteorólogo Jonathan Hernández explicó que partir del jueves se prevé un nuevo ingreso de vientos nortes sobre territorio nacional.
«El flujo del este y noreste dominará las condiciones en la región», agregó el Marn sobre las condiciones climáticas que influyen al país.
Actriz albanesa denuncia uso de su imagen para personificar a una ministra creada por IA
La actriz albanesa cuyo rostro fue utilizado para personificar a Diella, la inteligencia artificial a cargo del ministerio de Contratación Pública anunció el miércoles haber recurrido al Tribunal Administrativo para pedir la suspensión del uso de su imagen.
Anila Bisha, muy conocida en Albania, había firmado con el gobierno un contrato que autorizaba a utilizar su imagen para representar a la asistente virtual del portal en línea E-Albania, que permite a los ciudadanos realizar una serie de trámites por internet.
Pero cuando en septiembre el primer ministro Edi Rama anunció que una inteligencia artificial se haría cargo del ministrio de Contratación Pública, fue el rostro de Bisha el que se utilizó.
Eso es «una explotación de mi identidad y de mis datos personales», explicó la actriz, de 57 años, añadiendo que el lunes presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo para pedir la suspensión del uso de su imagen.
«Solo firmé un contrato, de unos pocos meses [hasta el 31 de diciembre de 2025], para el uso de mi imagen en el marco de los servicios ofrecidos a los ciudadanos por E-Albania, en absoluto para Diella, la ministra», añadió.
Bisha afirma también que la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información, que desarrolló la IA de Diella, registró una patente sobre su imagen y su voz sin avisarle, lo que, según ella, «es ilegal» y le impide trabajar.
Si no reaccionó antes, precisó a AFP, fue porque esperaba un acuerdo amistoso, pero sus mensajes a las autoridades quedaron sin respuesta y decidió acudir a la justicia.
Diella, que significa «sol» en albanés, está encargada de todas las decisiones relativas a las licitaciones de contratos públicos, un nombramiento presentado como una forma de eliminar la corrupción de la que han sido acusados varios políticos albaneses, tanto de la mayoría como de la oposición.
Hombre es condenado a 17 años de cárcel por tenencia ilegal de arma de fuego
Wilfredo Carabantes Hernández recibió una pena de 17 años de cárcel por los delitos de tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, receptación y disparos al aire sin justificación.
En su resolución, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, destacó que Carabantes Hernández fue sentenciado en el 2010 por similares delitos.
Según el informe judicial, los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2025 en la colonia Las Margaritas, Distrito de Quezaltepeque, en el municipio de La Libertad Norte. Ese día, el imputado realizó múltiples disparos injustificados en la vía pública, generando alerta y pánico entre los residentes de la zona, quienes denunciaron los actos a la policía.
Durante la inspección en la escena, los agentes recolectaron 11 casquillos. Al realizar la captura, detectaron que Carabantes no poseía licencia ni la documentación legal para el uso de armas de fuego.
En su resolución, el Tribunal aplicó una pena de 12 años por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, cuatro años por receptación y un año y medio por disparos con arma de fuego sin justificación.
Hombre es condenado a 12 años de cárcel por agredir y compartir contenido sexual a una niña
El Tribunal de Sentencia Chalatenango condenó a Agustín Alexander Echeverría Guardado a una pena de 12 años de prisión por agresión sexual e intercambio de mensajes con contenido sexual, en perjuicio de una niña de 12 años.
La Fiscalía detalló que Echeverría era el entrenador deportivo de la víctima y se aprovechó de esta condición para acosar a la menor de edad con el envío de mensajes a través de redes sociales.
«La víctima vivía con su abuela y el 18 de junio 2025, el imputado saltó el muro de su casa, ingresó a la habitación de la niña y utilizando la fuerza le tocó el cuerpo y partes íntimas de la menor», informó la Fiscalía.
La abuela de la niña sorprendió a Echeverría durante la agresión y dio aviso a la policía. Aunque el imputado huyó, fue capturado en el periodo de flagrancia.
Valorando la prueba presentada, el Tribunal de Sentencia de Chalatenango aplicó una condena de 10 años de cárcel por agresión sexual en menor o incapaz y 2 años más por el intercambio de mensajes de contenido sexual a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. Además, el Tribunal impuso una sanción de $600.00 en concepto de responsabilidad civil.