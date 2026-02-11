Principal
Equipo policial y militar de El Salvador destaca en el UAE Swat Challenge 2026 en Dubái
El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó la participación de la delegación policial y militar salvadoreña que compite, por primera vez, en el «Emiratos Árabes Unidos Swat Challenge 2026» desarrollado en Dubái, entre el 7 al 11 de febrero.
El mandatario publicó un video, en sus redes sociales, en el que se observa al Equipo de Armas y Tácticas Especiales (Swat) de la Policía y la Fuerza Armada salvadoreña participando en la competencia de rescate de rehenes contra las delegaciones de Bolivia y Panamá.
En el clip se observa cómo la unidad especializada salvadoreña completa el recorrido en 1 minuto con 24 segundos, superando en tiempo a las delegaciones de Bolivia y Panamá. La prueba inicia con el ascenso por las escaleras de un edificio de seis niveles, desde donde un francotirador ejecuta un disparo contra un objetivo. Posteriormente, un equipo de cinco agentes ingresa a una segunda estructura en la que se encuentran los rehenes; tras asegurar el área, los agentes evacuan a la víctima, cargándola hasta trasladarla a un punto seguro.
El video publicado por el presidente forma parte del segundo día de pruebas del UAE Swat Challenge 2026, en el que participaron 105 equipos policiales especializados de diferentes países del mundo.
La rapidez con la que el equipo policial salvadoreño finalizó la prueba llamó la atención de todas las delegaciones participantes, de los analistas y organizadores de la competencia. La destacada actuación en el desafío de rescate permitió que las fuerzas especiales salvadoreñas lograran el puesto 20 en dicha prueba.
Tras finalizar el UAE Swat Challenge 2026, El Salvador se ubicó en la posición 76 con 185 puntos.
La competencia reúne a unidades élites de distintos países, quienes ponen a prueba sus capacidades operativas, coordinación y resistencia en escenarios de alta complejidad. El torneo, organizado por la Policía de Dubái, es reconocido como uno de los más exigentes del mundo para unidades especiales de seguridad.
Para este año, la competencia evaluó la resistencia física, precisión, coordinación, trabajo en equipo y toma de decisiones bajo presión de los participantes. Las pruebas incluyeron rescate de rehenes, intervención en estructuras, circuitos de obstáculos, asaltos tácticos y rescate de oficiales, simulando situaciones reales de alto riesgo que enfrentan las fuerzas especiales en su labor diaria.
En total fueron 105 equipos, entre masculino y femenino, de 48 países los que participaron de la edición 2026, que se convirtió en la séptima edición de esta competición en el que, aparte de El Salvador, también debutaron representaciones policiales y militares de Bolivia y República Dominicana.
Jetset
A Kurt Cobain lo mataron, según investigación forense independiente
Una nueva investigación forense independiente reavivó el debate sobre la muerte del líder de Nirvana, Kurt Cobain, ocurrida en 1994, al sostener que el caso podría tratarse de un homicidio y no de un suicidio, versión que sigue siendo la oficial. De acuerdo con «El Tiempo de Colombia», el equipo privado que revisó la autopsia y los registros de la escena concluyó que existen inconsistencias con la determinación original realizada por las autoridades estadounidenses en 1994.
Entretanto, información del «Daily Mail», indica que el grupo forense liderado por el especialista Brian Burnett sostiene que el músico habría sido obligado a consumir grandes dosis de heroína para incapacitarlo antes del disparo fatal. La investigación indica que algunos hallazgos, como daños en cerebro e hígado y líquido en los pulmones, serían más compatibles con sobredosis prolongada que con una muerte instantánea por arma de fuego.
El estudio —publicado en una revista científica forense— presenta diez puntos de evidencia que sugieren la intervención de terceros y la posible manipulación de la escena, incluyendo la colocación del arma y la supuesta falsificación de la nota de despedida. La investigadora Michelle Wilkins afirmó al «Daily Mail» que tras revisar los datos, Burnett concluyó: «Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto».
Sin embargo, la Oficina del Médico Forense del Condado de King reiteró que la investigación original fue completa y que, hasta ahora, no existen pruebas nuevas que justifiquen reabrir el caso, mientras la Policía de Seattle mantiene la conclusión de suicidio, detalla el periódico «Vanguardia».
La controversia ha sido amplificada por nuevos reportes mediáticos internacionales. El «Economic Times» y otros medios internacionales, sostienen que el informe privado no tiene carácter oficial, pero ha reactivado el debate público sobre uno de los casos más discutidos en la historia del rock, más de tres décadas después de la muerte del artista.
Jetset
Muere James Van Der Beek, estrella de «Dawson’s Creek», a los 48 años tras luchar contra el cáncer
El actor estadounidense James Van Der Beek, conocido mundialmente por protagonizar la serie juvenil «Dawson’s Creek», murió hoy, 11 de febrero de 2026, a los 48 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal, según reportaron medios estadounidenses. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el intérprete falleció luego de enfrentar durante años la enfermedad que marcó su etapa final de vida.
Según la revista People, el actor fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3 en 2024, tras una colonoscopía de rutina. El medio señaló que inicialmente mantuvo el diagnóstico en privado antes de compartirlo públicamente, mientras continuaba con tratamientos médicos y su vida profesional y familiar.
Durante los últimos años, Van Der Beek mantuvo una actitud pública de optimismo. De acuerdo con People, el actor siguió realizando apariciones públicas y proyectos profesionales mientras avanzaba su tratamiento, aunque su estado de salud se deterioró progresivamente hacia finales de 2025.
En el plano artístico, alcanzó la fama internacional a finales de los años 90 interpretando a Dawson Leery en «Dawson’s Creek», una de las series juveniles más influyentes de su época. De acuerdo con Los Angeles Times, el actor también desarrolló una carrera en cine y televisión con participaciones en producciones como «Varsity Blues» y series posteriores, consolidando más de dos décadas de trayectoria en la industria.
Tras conocerse su fallecimiento, surgieron reacciones de colegas, fanáticos y figuras del entretenimiento. De acuerdo con People, en sus últimos meses el actor destacó el apoyo de su familia, incluida su esposa y sus seis hijos, además de promover la concienciación sobre el cáncer colorrectal y la importancia de la detección temprana.
Principal
La ANDA da mantenimiento a la planta de bombeo de Tutultepeque, en Nejapa
Como parte del mantenimiento necesario para los sistemas de agua, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) realiza la limpieza del pozo de la planta de bombeo de Tutultepeque, en Nejapa. Por lo que, el servicio presentará deficiencia desde el miércoles 11 al sábado 14 de febrero de este año.
De acuerdo con la autónoma, el servicio será irregular en los caseríos: Cabral, San Luis, Potrerito, Amate, Gramal, Chirrinal, Las Vegas, Hacienda, Ceiba y aledaños.
Por ello, la ANDA implementará un plan de contingencia para abastecer con agua potable a las familias afectadas, mientras se ejecutan los trabajos. «Contaremos con rutas de abastecimiento con camiones cisterna para minimizar las afectaciones, mientras duren los trabajos y el servicio de reestablece gradualmente», indicó.
Por otra parte, las cuadrillas de ANDA trabajan en la reparación de una fuga de agua potable en el pasaje 2 de la colonia Santa Úrsula, en San Salvador Centro. La falla se originó por el colapso de una tubería antigua.
Para reparar la fuga, los técnicos cortaron el tubo dañado y colocaron uno nuevo, sustituyendo un tramo de 1.50 metros con dos uniones que permitirán restablecer el servicio de forma segura.