MOP Te Asiste ha brindado más de 300 atenciones en lo que va de la temporada navideña
Un total de 310 atenciones viales ha brindado el plan MOP Te Asiste del Ministerio de Obras Públicas (MOP) entre el 22 y 26 de diciembre, informó la institución.
De esta manera, el plan ha llegado a cubrir 9,208 kilómetros de emergencias viales a nivel nacional en lo que va de la temporada navideña y fin de año.
Asimismo, informaron que, del total de asistencias, el 79% se registró en la zona paracentral, el 15% en occidente y el 6% en oriente.
Los servicios que más se atendieron fueron por desperfectos mecánicos, por accidentes viales leves, entre otros problemas que fueron auxiliados a la brevedad posible.
Este servicio de grúas estará disponible hasta el próximo 4 de enero con una disponibilidad de 24 horas los siete días de la semana.
Tanto turistas nacionales como extranjeros pueden solicitar asistencia gratuita al número 2510-0199.
Conductor pierde el control y se accidenta sobre la curva el Papaturro
El Viceministerio de Transporte (VMT) reportó un siniestro vial sobre la carretera al Puerto de La Libertad, específicamente sobre el sector conocido como la curva El Papaturro.
En el lugar, un conductor perdió el control de su vehículo debido al exceso de velocidad.
“Con una de nuestras grúas, movilizamos vehículo que sufrió siniestro vial en la curva del Papaturro, ctra. al Puerto de La Libertad”, reportó el VMT.
Pese al aparatoso accidente, las autoridades de Tránsito no reportaron lesionados, únicamente daños materiales.
Internacionales
Terremoto de 6.2 grados siembra el pánico en Perú
Un sismo de magnitud 6,2 sacudió Perú este sábado, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
El foco sísmico estuvo localizado a 66,4 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 36 kilómetros al este de Puerto Santa y a 94 kilómetros al norte de Trujillo.
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú dijo que el sismo no generó tsunami en el litoral del país.
Aunque no se reportaron daños estructurales ni víctimas, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó que se mantiene el monitoreo en las zonas vulnerables.
Se incendia taller automotriz en San Salvador
Personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, atendió un incendio estructural en un taller automotriz ubicado sobre la avenida Bernal y Calle Zacamil en Mejicanos, San Salvador.
El siniestro ocurrió en horas de la madrugada de este domingo 28 de diciembre. Preliminarmente se presume ocurrió debido a una falla eléctrica.
“Ejecutamos maniobras de control y extinción para cortar el avance del fuego y evitar su propagación”, reportó Bomberos.
Tras controlar el incendio, los equipos de primera respuesta no reportaron personas lesionadas a causa de las llamas; únicamente daños materiales.