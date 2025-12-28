MOP Te Asiste ha brindado más de 300 atenciones en lo que va de la temporada navideña

Un total de 310 atenciones viales ha brindado el plan MOP Te Asiste del Ministerio de Obras Públicas (MOP) entre el 22 y 26 de diciembre, informó la institución.

De esta manera, el plan ha llegado a cubrir 9,208 kilómetros de emergencias viales a nivel nacional en lo que va de la temporada navideña y fin de año.

Asimismo, informaron que, del total de asistencias, el 79% se registró en la zona paracentral, el 15% en occidente y el 6% en oriente.

Los servicios que más se atendieron fueron por desperfectos mecánicos, por accidentes viales leves, entre otros problemas que fueron auxiliados a la brevedad posible.

Este servicio de grúas estará disponible hasta el próximo 4 de enero con una disponibilidad de 24 horas los siete días de la semana.

Tanto turistas nacionales como extranjeros pueden solicitar asistencia gratuita al número 2510-0199.

